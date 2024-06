Le secteur du transport maritime appelle à l'action après l'attaque du MV Tutor et du cargo Verbena





LONDRES, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- La communauté maritime est consternée et profondément attristée par la nouvelle tragique qu'un autre marin semble avoir été tué lors d'une attaque de drone le mercredi 12 juin alors qu'il se trouvait à bord du MV Tutor en mer Rouge. Nous condamnons fermement ces agressions qui contreviennent directement au principe fondamental de la liberté de navigation.

Nos pensées et nos condoléances vont à la famille et aux proches du marin qui a tragiquement perdu la vie. Il est déplorable que des marins innocents soient attaqués alors qu'ils ne font que leur travail, un travail vital qui permet au monde de se réchauffer, de se nourrir et de se vêtir.

C'est la deuxième attaque mortelle dans laquelle nos marins sont pris dans le collimateur de conflits géopolitiques. Trois marins ont tragiquement perdu la vie lors de l'attaque du navire True Confidence au début de l'année. Et nous ne devons pas oublier les membres d'équipage du Galaxy Leader et MSC Aries qui sont toujours retenus en captivité.

En outre, nous condamnons fermement l'attaque du cargo Verbena le jeudi 13 juin qui a laissé un marin gravement blessé par des missiles de croisière anti-navires.

Cette situation est inacceptable et ces attaques doivent cesser immédiatement. Nous appelons les États influents dans la région à protéger nos marins innocents et à désamorcer rapidement la situation en mer Rouge. Nous avons entendu les condamnations et apprécions les paroles de soutien, mais nous demandons d'urgence que des mesures soient prises pour mettre fin aux attaques illégales contre ces travailleurs et cette industrie vitale.

Nous espérons qu'à l'occasion de la Journée des gens de mer, le mardi 25 juin, le monde prendra le temps de reconnaître l'immense contribution des gens de mer à l'économie mondiale et les circonstances injustes auxquelles ils sont confrontés en mer Rouge et dans le monde entier.

Veuillez trouver ci-dessous la liste complète des cosignataires de cette déclaration.

Asian Shipowners' Association (ASA), BIMCO, Cruise Lines international Association (CLIA), European Community Shipowners' Association (ECSA), INTERMANAGER, International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO), International Association of Ports and Harbors (IAPH), International Chamber of Shipping (ICS), Fédération internationale des associations de capitaines de navires (IFSMA), Conseil international des employeurs maritimes (IMEC), Association internationale des pilotes maritimes (IMPA), International Parcel Tankers Association (IPTA), INTERTANKO, Fédération des associations nationales de courtiers et d'agents maritimes (FONASBA), Conseil mondial de la marine marchande (WSC).

