Un montant de 25 000$ recueilli lors de la première soirée bénéfice de la Fondation du Parc Oméga





MONTEBELLO, Québec, 19 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Makwa du Parc Oméga est fière d'annoncer le succès retentissant de son premier événement-bénéfice, la Soirée Tambour, qui a permis de recueillir 25 000 $. Cet événement exceptionnel, présidé par Mme Sophie Thibault, journaliste et cheffe d'antenne à TVA, a rassemblé de nombreux généreux donateurs, dignitaires et sympathisants de la cause.



«Cette soirée est la preuve qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. Les fonds recueillis permettront non seulement d'assurer la pérennité des projets de conservation existants, mais aussi d'en créer des nouveaux.»

Eve Senneville, présidente de la Fondation.



De g. à dr. : Floralie Adam, maître de cérémonie, Jeffrey Desjardins, Denis Tassé, maire de Montpellier, Ian Lafleur d'Excavation Séguin Lafleur, Benoît Lauzon, prérêt de la MRC, Sophie Thibault, présidente d'honneur, Michel Poirier de Kubota Carrière & Poirier, Nicole Laflamme, mairesse de Montebello, Ian Lanthier de Construction & Rénovation JSL, Eve Senneville, présidente de la Fondation.

Absents de la photo : Stéphane Rochon, Immobilier Stéphane Rochon inc. Jessi Carrier de Collier, Carol Fortier, maire de Notre-Dame-de-Bonsecours, et Mathieu Lacombe, débuté de Papineau ministre de la Culture.

À propos de la Fondation du Parc Oméga

La Fondation a comme mission la protection des espèces menacées à travers des projets de conservation et d'éducation, ainsi que le soutien à la santé mentale par le contact avec la nature et les animaux. Située à Montebello, la Fondation contribue à plusieurs projets de recherches et de conservations réalisés au Parc Oméga et ailleurs.

Personne-ressource :

Véronique Lettre

T. 514-506-9897

C. [email protected]

https://www.fondationmakwa.ca/

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ac6446e-5402-458b-8f86-62b9028ccd94

19 juin 2024 à 12:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :