Walmart Canada s'associe à Disney+, Expedia, Spotify, Récompenses Journie et Fig Financial pour proposer des offres spéciales et des économies supplémentaires aux clients de Walmart





MISSISSAUGA, ON, le 19 juin 2024 /CNW/ - Walmart Canada s'associe aux grandes marques Disney+, Expedia, Spotify, Récompenses Journie et Fig Financial pour proposer à ses clients des économies supplémentaires et des offres spéciales pour plusieurs produits et services, exclusivement sur l'application Walmart.

Les utilisateurs actuels de l'application Walmart Canada, ainsi que les clients qui téléchargent l'application Walmart Canada et qui se créent un compte gratuit, ont accès à cinq offres par l'intermédiaire du portail « Offres de nos partenaires ».

Les clients admissibles* pourront accéder aux économies suivantes :

Disney+ : Profitez d'un abonnement annuel à Disney+ Standard au prix de 10 mois, plus une carte-cadeau Walmart de 12 $

Profitez d'un abonnement annuel à Disney+ Standard au prix de 10 mois, plus une carte-cadeau Walmart de 12 $ Expedia : 5 % de rabais sur une sélection de types d'hébergement, de forfaits et d'activités

5 % de rabais sur une sélection de types d'hébergement, de forfaits et d'activités Spotify : Offre d'essai gratuit de 4 mois pour Spotify Premium (puis 10,99 $ par mois)

Offre d'essai gratuit de 4 mois pour Spotify Premium (puis 10,99 $ par mois) Récompenses Journie (dans les stations-service Chevron, Pioneer, Ultramar, Fas Gas, ainsi que dans les dépanneurs On the Run/Marché Express qui participent à cette campagne) : Jusqu'à 0,10 $ de rabais par litre chaque fois que vous accumulez 300 points sur votre carte Récompenses Journie Trois bons de réduction de 5 $ sur un lavage de voiture 6 bons de réduction pour un café gratuit

(dans les stations-service Chevron, Pioneer, Ultramar, Fas Gas, ainsi que dans les dépanneurs On the Run/Marché Express qui participent à cette campagne) : Fig Financial : Accès aux taux de prêt préférentiels de Fig Financial Jusqu'à 100 $ en cartes-cadeaux Walmart offerts en contractant un prêt Fig



* Téléchargez l'application Walmart ou visitez Walmart.ca pour en savoir plus, et consulter la FAQ et les modalités de chaque offre. Certaines offres sont réservées aux nouveaux clients.

« Nous n'avons jamais dérogé à notre engagement de proposer à nos clients des bas prix de tous les jours. Et grâce aux nouvelles offres de nos partenaires, nous sommes ravis de renforcer cet engagement », a déclaré Laurent Duray, chef de la croissance, Walmart Canada. « Nos clients peuvent désormais bénéficier des économies habituelles auxquelles ils s'attendent en magasinant chez nous lorsqu'ils réservent des voyages, s'abonnent à un service de diffusion en continu, achètent de l'essence ou souscrivent à une nouvelle solution bancaire auprès de l'un de nos partenaires. Il s'agit d'un nouveau moyen d'améliorer l'expérience de magasinage de nos clients et de continuer à les aider à économiser de l'argent pour qu'ils puissent vivre mieux, qu'ils fassent leurs achats en magasin ou sur l'application Walmart Canada. »

« En ces temps où les Canadiens doivent faire face à des choix financiers difficiles et restreindre leurs dépenses discrétionnaires, ces économies supplémentaires proposées dans le cadre de ces offres spéciales sont les bienvenues », a déclaré Richard Siew, dirigeant principal, paiements et écosystème de partenariats. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'élargir les offres de nos partenaires et de chercher de nouveaux partenariats afin de mieux satisfaire les besoins en constante évolution de nos clients. »

Commodité et économies au bout des doigts

En plus des offres de nos partenaires, les utilisateurs de l'application peuvent accéder facilement à divers bons électroniques dans le « Centre de bons de réduction », qui leur permet de faire des économies sur certains articles de la vie quotidienne (alimentation, produits consommables, articles de maison, articles pour bébés, jouets et autres), qu'ils fassent leurs achats sur l'application ou en succursale à la caisse libre-service. Chaque utilisateur de l'application se voit également attribuer un identifiant de compte Walmart unique. En balayant cet identifiant à la caisse libre-service en succursale, les clients reçoivent un reçu électronique par courriel, puis voient leur achat s'afficher dans l'historique de leurs achats sur l'application. Les achats sont ainsi conservés au même endroit, ce qui permet d'accélérer et de faciliter le processus de retour en succursale.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le site Walmart.ca est également visité quotidiennement par plus de 1,5 million de clients. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est un des plus grands employeurs au pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'engage à favoriser la régénération en mettant l'accent sur l'équité des chances, la durabilité, le soutien aux collectivités et le respect des normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, l'entreprise a recueilli plus de 750 millions de dollars pour soutenir les collectivités au pays. Pour en savoir plus, visitez walmartcanada.ca ainsi que les pages Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

SOURCE Wal-Mart Canada Corp.

19 juin 2024 à 12:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :