Verimatrix XTD Dashboard évolue et offre une approche révolutionnaire en matière de visibilité des risques, de suivi et de capacités d'actions

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX, FR0010291245), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour la mise à jour de son offre Verimatrix XTD dashboard, offrant ainsi à ses clients un tableau de bord revisité avec de nouvelles données sur les risques liés à la sécurité des applications, ainsi que des informations exploitables pour mieux protéger les applications mobiles et leurs utilisateurs.

La nouvelle version du tableau de bord XTD propose un tout nouveau modèle de classification des risques : les scores numériques sont remplacés par quatre niveaux d'implication clairs, à savoir Informatif, Faible, Suspicieux et Élevé. Cela permet aux équipes de sécurité de comprendre rapidement le niveau de gravité et le contexte des menaces détectées. Des explications détaillées accompagnent chaque niveau de risque, garantissant ainsi un maximum de transparence.

En complément du nouveau modèle de classification des risques, le tableau de bord XTD offre des recommandations pour chaque niveau de risque. Les équipes peuvent ainsi immédiatement suivre les étapes recommandées pour enquêter, appliquer des protections ou traiter les vulnérabilités en fonction des menaces évaluées.

La nouvelle interface du tableau de bord offre une présentation simplifiée des données grâce à une mise en page optimisée et à une navigation intuitive :

La page principale du tableau de bord offre une vue d'ensemble du niveau de sécurité de l'application, des mesures clés et des alertes critiques nécessitant une attention particulière.

La page App Instance propose une analyse détaillée de chaque instance d'application afin d'identifier des tendances et de cibler les mesures d'atténuation des risques.

"Face à la hausse de l'utilisation des applications mobiles et à l'évolution des cybermenaces, les entreprises ont besoin de données fiables sur les menaces afin de hiérarchiser les priorités et de répondre avec rapidité", a déclaré Tom Powledge, Head of Cybersecurity Business de Verimatrix. "Notre tableau de bord XTD enrichi utilise l'intelligence et l'automatisation pour traiter les données brutes et les transformer en informations exploitables afin de permettre aux équipes concernées d'agir efficacement pour limiter les risques."

La société a également introduit Verimatrix User Identity Tagtm, une nouvelle fonctionnalité XTD qui associe un identifiant unique à chaque utilisateur d'application. Il est ainsi possible de retracer les instances d'applications compromises jusqu'à la source du compte, ce qui permet d'améliorer l'efficacité des mesures d'endiguement des menaces et les enquêtes des autorités compétentes.

"Verimatrix User Identity Tagtm renforce la sécurité des applications mobiles par la réduction de l'écart entre la détection des instances d'applications compromises et leur traçage effectif jusqu'aux comptes utilisateurs impactés", a déclaré le Dr. Klaus Schenk, SVP Security and Threat Research chez Verimatrix. "Pour les entreprises soumises à une réglementation stricte, telles que les banques, cette fonctionnalité est révolutionnaire. Elle transforme un simple scénario de "violation potentielle" en un scénario de réponse à un incident ciblé, permettant un endiguement limité aux seuls comptes concernés. Cela garantit le maintien des activités et permet de respecter plus précisément les règles de conformité, tout en apportant des preuves fiables, ce qui était pratiquement impossible jusqu'à présent en raison du manque d'interconnexion entre les applications mobiles et les systèmes de sécurité.

Pour plus d'informations sur les solutions de protection des applications de Verimatrix, visitez le site www.verimatrixcybersecurity.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

