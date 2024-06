Une nouvelle destination santé de première ligne pour la communauté de Montréal-Nord





Réseau MAclinique, en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, inaugure la construction d'un nouveau complexe santé

MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le Réseau MAclinique, en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, a démarré la construction du Complexe Santé Sault-au-Récollet, une toute nouvelle destination santé qui permettra de répondre aux besoins d'accessibilité de première ligne en santé dans le secteur. Le complexe santé de 90 000 pi2 accueillera notamment MAclinique Sault-au-Récollet, qui regroupera des médecins de famille, plusieurs médecins spécialistes du secteur public, ainsi que des professionnels offrant des services paramédicaux connexes.

Dès le printemps 2025, les résidents de Montréal-Nord pro?teront d'une importante diversité de services sous le même toit, dont le suivi auprès d'in?rmiers, de travailleurs sociaux et d'autres professionnels de la santé. La proximité de tous les intervenants rend l'élaboration de plan de soins plus efficace pour les médecins et plus simple pour les patients. De plus, la structure organisationnelle optimisée, déployée par le réseau MAclinique dans tous les groupes de médecine de famille (GMF) qu'il possède, permet aux médecins d'être libérés des tâches administratives et de se consacrer davantage à leur pratique et aux consultations dans une ambiance multidisciplinaire axée sur le partage des connaissances pour le béné?ce des patients.

De plus, une résidence intermédiaire sera développée adjacente au Complexe santé et offrira plus de 195 chambres en collaboration avec le CIUSSS du Nord-de-l 'Île-de-Montréal.

Situé à l'angle du boulevard Pie-IX et de la rue Fleury Est, le complexe conçu par BCP Architectes et réalisé par Cosoltec s'insère dans un pôle central à proximité des transports collectifs structurants.

Le Complexe Santé Sault-au-Récollet en bref :

Complexe médical de cinq étages pour un total de 90 000 pi 2

GMF de 17 000 pi 2

Nous visons réunir plus 25 médecins de famille et spécialistes dans cette destination santé

Plus de 10 000 pi 2 d'espaces communs (gym privé pour les employés, espaces collaboratifs, salles de conférences, salon privilège, auditorium pour des événements publics)

d'espaces communs (gym privé pour les employés, espaces collaboratifs, salles de conférences, salon privilège, auditorium pour des événements publics) Espaces de stationnement intérieur avec bornes de recharge électrique et espace sécurisé pour vélos

Fenestration abondante favorisant une diffusion importante de la lumière naturelle dans les espaces communs et les bureaux

Terrasse sur le toit végétalisée pour les employés

Plantation de nouveaux arbres, aires de repos extérieures, terrasses

Localisation stratégique à proximité des transports collectifs structurants

Plusieurs services de santé complémentaires (optométrie , esthétique, radiologie, pharmacie, etc.)

Une résidence intermédiaire, de plus de 195 chambres, adjacente au Complexe Santé sera développée en collaboration avec le CIUSSS du Nord de l'île de Montréal .

« Nos Complexes sont de véritables destinations santé pour les patients en leur permettant d'accéder à plusieurs services de première ligne sous un même toit. Nos Complexes santé s'avèrent également des milieux de vie d'exception pour les professionnels de la santé. Nous créons des espaces de rencontre entre professionnels afin d'optimiser nos connaissances et nos collaborations. Ceci assure une qualité de soins exceptionnelle et une accessibilité rehaussée. Au sein des cliniques médicales, nous béné?cions de la force d'une communauté de médecins de famille, de pharmaciens, d'in?rmières et de travailleurs sociaux qui partagent les mêmes intérêts. Des outils optimisés sont aussi mis à la disposition de tous les professionnels de nos cliniques. C'est un modèle qui amène une meilleure ef?cience et surtout qui est gagnant pour la population. »

Chantal Guimont, médecin associée et présidente, Réseau MAclinique

« Nous développons des complexes santé dans des régions stratégiques du Québec afin de desservir la population. Nous avons uni nos forces avec tout un réseau de professionnels et de partenaires dans le but de concevoir des destinations santé modernes, accueillantes et durables. Nous avons déjà réalisé trois complexes, un premier à Québec dans le secteur Lebourgneuf, un à ville de Saguenay, et l'autre à Lévis. Notre modèle fonctionne ! »

Gabriel Dutil, VP exécutif et président du CA, Réseau MAclinique

« Au Fonds immobilier, on crée des partenariats avec des leaders pour réaliser des projets immobiliers dont les retombées profitent aux épargnants du Fonds de solidarité FTQ, à la communauté et au dynamisme de l'économie du Québec. On est fier d'investir dans le projet immobilier Complexe Sault-au-Récollet pour le plus grand bénéfice des occupants et surtout de la population qui profitera de cet environnement de communauté neuf et moderne. »

Jacqueline Saucier, vice-présidente aux investissements immobiliers, Fonds immobilier de solidarité FTQ

À propos du Réseau MAclinique

Le Réseau MAclinique travaille à améliorer l'accès aux soins de santé hors établissement au Québec en créant des destinations santé pour ses usagers dans des milieux de vie professionnelle de qualité supérieure pour les professionnels de la santé et leur personnel. L'organisation pilotée par quatre médecins de famille, un chirurgien plastique et un promoteur immobilier d'expérience assure une qualité d'environnement et de pratique pour le professionnel de la santé et ainsi, un service optimisé pour les communautés. Depuis la construction de la première destination santé en 2017, le Complexe Vision, le Réseau MAclinique est devenu une véritable communauté de pratique tournée vers l'avenir, vers les technologies de l'information et vers l'interdisciplinarité. Reseaumaclinique.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 31 décembre 2023, il comptait 44 projets immobiliers en développement ou en construction d'un coût de 5,7 milliards $; 80 immeubles en gestion d'actifs incluant 5 096 unités résidentielles locatives : 5 millions de pi2 de terrains industriels à développer et il cumulait des investissements de 344 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

