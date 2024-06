Invitation aux médias - Annonce concernant une aide financière du gouvernement du Québec à Dolbeau-Mistassini





DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, fera une annonce concernant une aide financière en infrastructures d'eau.

À cette occasion, elle sera accompagnée de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, et du maire de Dolbeau-Mistassini, M. André Guy. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 16 h, le 20 juin.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 21 juin 2024 Heure : 9 h 30 Lieu : Dolbeau-Mistassini L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

