AM Green franchit une étape historique : le premier projet indien à obtenir la précertification de l'UE pour son usine d'ammoniac vert à Kakinada





AM Green (anciennement Greenko ZeroC), leader mondial des solutions de transition énergétique, a obtenu la précertification CertifHy RFNBO de l'UE pour son projet d'ammoniac vert à Kakinada, en Inde, ce qui constitue une reconnaissance importante du potentiel de l'Inde en matière d'hydrogène et d'ammoniac verts.

En tant que premier projet basé en Inde, cet accomplissement place AM Green dans une position de leader, avec un fort avantage pour exploiter le marché RFNBO de l'UE, tandis que la société se prépare à commercialiser les plus grandes installations d'ammoniac vert au monde à Kakinada. D'ici à 2030, sa capacité de production passera de un à cinq millions de tonnes par an d'ammoniac vert, ce qui équivaut à un million de tonnes par an d'hydrogène.

La société de conseil en hydrogène renouvelable Hinicio s'est associée à CertifHy, un organisme de certification de premier plan, et à Bureau Veritas pour précertifier le projet d'AM Green dans le cadre du système volontaire RFNBO de l'UE. Hinicio a procédé à un examen rigoureux de la conformité et a élaboré une stratégie à long terme, tandis que Bureau Veritas a évalué les opérations de l'usine.

En outre, l'hydrogène vert du projet Kakinada a été rigoureusement évalué pour certifier que l'hydrogène renouvelable est produit à partir d'une énergie sans carbone permanente et qu'il respecte les critères législatifs européens pour la décarbonisation des secteurs des transports et de l'industrie. L'obtention de la précertification place ce projet sur la voie prometteuse d'une certification complète.

L'Union européenne (UE) applique les réglementations les plus matures et les plus strictes au monde en matière de carburants renouvelables. En tant que leader dans les secteurs de l'hydrogène vert et de l'ammoniac, qui adhèrent aux normes mondiales les plus strictes, AM Green, en obtenant la précertification RFNBO, démontre son engagement à respecter ce critère, ouvrant ainsi la voie à la fourniture d'énergie propre de l'Inde au marché exigeant de l'UE.

M. Mahesh Kolli, fondateur et président du groupe AM Green, déclare : « La précertification accordée par CertifHy à notre usine de Kakinada souligne notre engagement à fournir des solutions énergétiques sans carbone à l'échelle mondiale tout en respectant les normes les plus strictes, telles que les normes RFNBO de l'UE. Il s'agit d'une étape importante pour AM Green, car elle renforce notre position en tant que plateforme leader de solutions de transition énergétique aidant à décarboniser des industries telles que les raffineries, le transport maritime, les engrais, la production d'électricité, les produits chimiques et autres grâce à des molécules vertes à faible coût et à leurs dérivés. »

Laurence Boisramé, directrice mondiale de Bureau Veritas chargée de l'hydrogène, déclare : « Les règles du RFNBO fixées par la Commission européenne s'appliqueront non seulement aux producteurs d'hydrogène en Europe, mais aussi à tout producteur ciblant le marché européen. Cela suscite beaucoup d'intérêt et de nombreuses questions sur l'interprétation de ces réglementations en dehors de l'UE. Chez Bureau Veritas, nous sommes convaincus que la précertification d'un projet est le meilleur moyen de progresser vers une application pratique. En tant qu'organisme de certification de confiance pour le système volontaire européen RFNBO de CertifHy, et avec un réseau de plus de 8 000 auditeurs dans le monde, Bureau Veritas est ravi de contribuer à l'accélération du commerce international de l'hydrogène renouvelable et de ses dérivés. »

Patrick Maio, directeur général d'Hinicio, déclare : « La précertification est un outil essentiel pour les fournisseurs d'hydrogène RNFBO qui s'efforcent de garantir la conformité de leurs projets, ainsi que pour les acheteurs qui cherchent à vérifier les attributs des molécules qu'ils achètent. Grâce à son expérience mondiale et à sa connaissance approfondie du contexte indien, Hinicio est particulièrement bien placé pour conseiller des acteurs internationaux tels qu'AM Green sur la conception et l'exploitation du projet, l'entrée sur le marché européen et la conformité à long terme avec les réglementations de l'UE. »

Matthieu Boisson, directeur général de CertifHy, déclare : « L'obtention de la précertification par AM Green démontre son fort engagement à contribuer à la production d'ammoniac renouvelable en Inde. Ce projet constitue un solide précédent pour de futures collaborations et renforce le marché mondial des solutions énergétiques propres. CertifHy vise à se positionner comme un instrument du marché mondial et, à ce titre, s'efforce d'offrir le plus haut niveau d'expertise et d'assistance en tirant parti de son expérience en tant que société non diversifiée de la certification de l'hydrogène et des biocarburants. »

La précertification est de plus en plus recherchée par les entreprises qui développent des projets d'énergie renouvelable, car elle offre plusieurs avantages clés. Elle constitue une évaluation critique permettant d'identifier les faiblesses potentielles dès le début de la phase de conception, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources en évitant des modifications coûteuses par la suite. La précertification est également perçue comme un instrument puissant pour faciliter les décisions finales d'investissement (FID) ou les négociations d'achat.

À propos d'AM Green

Fondé par Anil Chalamalasetty et Mahesh Kolli, pionniers de l'énergie propre et membres de Greenko Group, AM Green est un pionnier de la transition énergétique en Inde, sa mission visant à devenir un leader mondial de l'hydrogène vert, de l'ammoniac et d'autres molécules durables à des coûts compétitifs. La société favorise en outre la décarbonisation grâce aux biocarburants, aux carburants électroniques, aux carburants durables pour l'aviation et aux produits chimiques essentiels.

Au-delà de l'Inde, AM Green développe une activité internationale dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage. En outre, avec John Cockerill (Belgique), elle met en place une production d'électrolyseurs pour renforcer sa présence mondiale.

19 juin 2024 à 11:05

