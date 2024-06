Débutez votre été en profitant du fleuve à la station de la Plage





QUÉBEC, le 19 juin 2024 /CNW/ - La Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) invite les gens de Québec et les visiteurs à découvrir la magnifique station de la Plage de la promenade Samuel-De Champlain inaugurée l'été dernier. Les 21-22 et 23 juin, des activités gratuites pour la famille animeront ce site exceptionnel en bordure du fleuve Saint-Laurent dans le cadre de son offre événementielle La capitale s'anime !

« Le long weekend de la Fête nationale, qui coïncide avec le 29e anniversaire de la CCNQ, est l'occasion idéale pour lancer les activités estivales qui seront déployées tout au long de l'été dans plusieurs parcs et espaces verts de notre capitale. Après une première saison couronnée de succès l'été dernier, nous invitons la population à profiter de la station de la Plage avec sa grande plage urbaine, son bassin de baignade et son miroir d'eau unique à Québec, » souligne Marie Claire Ouellet, présidente-directrice générale de la CCNQ.

Le Musée ambulant, un petit musée d'art nomade, pose ses chapiteaux sur la plage, de 10h à 17h, pour présenter des oeuvres de sa collection, accompagnées d'un atelier de confection d'oiseaux articulés en papier. Les enfants pourront également se faire maquiller et en apprendre davantage sur l'art de construire des châteaux de sable. Ces deux activités gratuites pour la famille se dérouleront de 13 h à 17 h durant les trois jours.

En plus du bassin de baignade qui donne l'impression de plonger dans le fleuve, le miroir d'eau et la plage de sable avec ses parasols et chaises longues, le casse-croûte Fastoche! vous accueille tout l'été avec des installations et une offre alimentaire bonifiées au pavillon des Baigneurs. Profitez-en également pour marcher le long de la promenade Samuel-De Champlain et visiter les stations de la Voile et la Côte, en périphérie de la plage urbaine.

Les places de stationnement sont limitées à la station de la Plage. Nous vous invitons à privilégier les moyens de transport actifs pour vous rendre à consulter notre guide pratique avec des conseils afin de faciliter vos transports. Le Parcours 400 du RTC est également en fonction tout l'été durant les fins de semaine et les jours fériés. Deux stations àVélo sont aussi aménagées à la station de la Plage et celle de la Voile. Pour plus d'informations sur la CCNQ et ses activités, consultez notre site Web capitale.gouv.qc.ca.

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec

19 juin 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :