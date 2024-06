Shelley Niro: 500 Year Itch [Shelley Niro : 500 ans de réflexion] - Première exposition rétrospective consacrée à la pratique multimédia de l'artiste mohawk Shelley Niro





OTTAWA, ON, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présente Shelley Niro : 500 Year Itch [Shelley Niro : 500 ans de réflexion], la première rétrospective consacrée à l'oeuvre multimédia de l'artiste mohawk Shelley Niro. Inaugurée le 20 juin, à 17 h (HAE), la veille de la Journée nationale des peuples autochtones, l'exposition se poursuivra jusqu'au 25 août 2024.

Cette exposition majeure, qui regroupe quatre décennies de photographies, de films, de peintures, d'installations, de sculptures et de techniques mixtes, présente plus de 70 oeuvres, certaines sous forme de séries (pour un total de 136 créations) provenant de collections publiques et particulières réparties au Canada et aux États-Unis. Elle comprend notamment près de 20 oeuvres de la collection du Musée des beaux?arts du Canada. Shelley Niro : 500 Year Itch [Shelley Niro : 500 ans de réflexion] est organisée et mise en circulation par l'Art Gallery of Hamilton (AGH) en association avec le National Museum of the American Indian (NMAI) de la Smithsonian Institution et avec le soutien curatorial du Musée des beaux?arts du Canada. Ce projet a bénéficié d'un important financement du Conseil des arts du Canada et de la Terra Foundation for American Art.

L'exposition itinérante fait une troisième étape au Musée des beaux-arts du Canada, après avoir été présentée au NMAI à New York l'an dernier et à l'AGH cet hiver et ce printemps.

« Nous sommes fiers de présenter Shelley Niro, une artiste dont les oeuvres ont été exposées dans tout le Canada et à l'étranger, notamment à la Biennale de Venise en 2003. Depuis 1995, plus de 30 de ses oeuvres sont venues enrichir notre collection, dont la célèbre photographie « 500 Year Itch » [500 ans de réflexion] », d'où est tiré le titre de l'exposition, » a souligné Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada.

« La rétrospective 500 Year Itch consacrée à Shelley Niro est une exposition capitale, qui marque une étape importante dans sa carrière », a déclaré Shelley Falconer, présidente-directrice générale de l'Art Gallery of Hamilton. « Nous sommes extrêmement fiers de présenter au Canada la vision unique de cette artiste remarquable, dont la pratique artistique a contribué à façonner le discours sur la représentation autochtone. Nous remercions chaleureusement le Musée des beaux-arts du Canada pour son précieux partenariat, qui permettra de présenter cette importante exposition à un public national. »

Membre du clan de la Tortue de la Nation Kanyen'kehaka (Mohawk) du territoire des Six Nations de la rivière Grand, Shelley Niro aborde dans ses oeuvres l'expérience autochtone des 500 dernières années en Amérique du Nord avec une pointe d'humour et d'ironie mêlée de critique, toujours sous l'angle de l'espoir. Ses références à des icônes de la culture populaire offrent aussi un point de convergence avec son public. Issue d'une société matriarcale, Niro s'efforce de mettre les femmes et les filles autochtones au premier plan et de leur donner une visibilité. Les membres de sa famille deviennent les personnages de ses histoires, comme dans son oeuvre emblématique The Rebel [La rebelle] (1982/1987), pour laquelle Shelley demanda à sa mère Chiquita de poser près d'une voiture pour créer une satire d'une femme sur un véhicule, image alors très répandue dans les magazines. Sa mère décida spontanément de grimper sur le coffre d'une voiture de modèle Rebel et de s'y allonger, une main derrière la tête.

Shelley Niro : 500 Year Itch [Shelley Niro : 500 ans de réflexion] a nécessité sept ans de recherche et de développement. Le commissariat de l'exposition est assuré conjointement par Melissa Bennett, conservatrice principale en art contemporain de l'Art Gallery of Hamilton; Greg Hill, conservateur indépendant, anciennement Conservateur principal de l'art autochtone et titulaire de la chaire Audain au Musée des beaux-arts du Canada, et David Penney, ancien directeur adjoint du département des bourses, des expositions et de la mobilisation du public des musées du National Museum of the American Indian de la Smithsonian Institution. Wahsontiio Cross, conservatrice associée au département Voies autochtones et décolonisation, MBAC, est la conservatrice coordonnatrice l'exposition au Musée.

L'exposition sera ensuite présentée à la Vancouver Art Gallery (du 28 septembre 2024 au 2 février 2025) ainsi qu'au Remai Modern, à Saskatoon au printemps 2025.

Catalogue

L'exposition est accompagnée d'une publication abondamment illustrée, en français et en anglais, comprenant des essais de Melissa Bennett, Greg Hill, David Penney, ainsi que de Shelley Falconer, Tobi Bruce, Madeline Lennon, Lori Beavis, Bryce Kanbara, Nancy Marie Mithlo, Hulleah J. Tsinhnahjinnie, Adriana Greci Green, et Sally Frater. La version française a été éditée par le MBAC. Elle est offerte à la Boutique du Musée et en ligne à AchatsMBAC.ca.

Programmes offerts au public

Une vidéo documentaire de 20 minutes sur Shelley Niro produite par l'Art Gallery of Hamilton est présentée dans la Zone d'inspiration, en marge de l'exposition. Ce samedi 22 juin, de 13 h à 14 h, le public est invité à se joindre à Shelley Niro et Greg Hill pour une visite spéciale de l'exposition. Pour en savoir plus sur la programmation publique de l'exposition Shelley Niro : 500 Year Itch [Shelley Niro : 500 ans de réflexion], visitez beaux-arts.ca.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le coeur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir plus, visitez le site beaux-arts.ca.

À propos de l'Art Gallery of Hamilton

Fondée en 1914, l'Art Gallery of Hamilton est le plus ancien et le plus grand musée d'art du sud-ouest de l'Ontario. Sa collection est reconnue comme l'une des plus belles du Canada. Elle englobe l'art historique, international et contemporain canadien et comprend plus de 11?000 oeuvres, dont celles d'Alex Colville, de Prudence Heward, de Tom Thomson du Groupe des Sept, d'Emily Carr, de James Tissot, de Jean-Léon Gérôme, de Gustave Doré, de Norval Morrisseau, de Keith Haring, d'Edward Burtynsky et de Kim Adams. Pour plus d'informations, visitez artgalleryofhamilton.com.

