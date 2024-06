LatticeFlow AI annonce une innovation clé visant à accélérer le développement d'un logiciel de détection de deepfake avant les élections américaines





LatticeFlow AI, la plateforme leader pour la création d'applications d'IA fiables, annonce LatticeFlow AI Audio, le premier produit conçu pour trouver et identifier les erreurs de modèle dans les applications d'IA audio.

Cette version répond à la demande pressante de solutions fiables de détection des voix truquées avant les élections américaines de 2024. Dans ce contexte, LatticeFlow AI Audio, combiné aux capacités existantes de la société en matière de vision par ordinateur, en fait la solution la plus avancée pour les détecteurs de deepfake afin de lutter contre les menaces de deepfake combinant l'audio et la vidéo.

« Nous estimons que les deepfakes n'ont pas leur place au sein d'une société civile et éthique », déclare Petar Tsankov, cofondateur et directeur général de LatticeFlow AI. « L'IA éthique, sûre et digne de confiance est la valeur fondamentale de notre entreprise, et c'est pourquoi nous voulons contribuer à la détection des deepfakes avant les élections de 2024. LatticeFlow AI Audio est le seul produit du secteur capable de trouver et d'identifier automatiquement les données audio de l'IA et les erreurs de modèle, ce qui permet à nos clients de développer rapidement des applications de détection de deepfake plus précises. »

« L'annonce de la technologie de LatticeFlow AI dans la lutte contre les deepfakes audio, en plus de leur technologie déjà existante améliorant les détecteurs de deepfake vidéo, est appréciée par les journalistes comme moi-même », déclare Chris O'Brien, journaliste indépendant de renom. Avant de s'installer à Paris, Chris O'Brien a couvert la Silicon Valley pour le San Jose Mercury News et le Los Angeles Times. Il ajoute : « Je suis ravi de voir des entreprises comme LatticeFlow AI développer une technologie de pointe pour lutter contre les deepfakes. Leur innovation est une étape essentielle permettant de préserver l'intégrité et l'exactitude des informations sur lesquelles nous nous appuyons souvent en tant que journalistes. »

À propos de LatticeFlow AI

LatticeFlow AI est une société dérivée de renom de l'ETH Zurich fondée en 2020. L'entreprise a construit la première plateforme évolutive guidant les équipes d'IA tout au long du cycle de vie de l'IA en trouvant et en corrigeant automatiquement les problèmes liés aux données et aux modèles. Les clients de LatticeFlow AI vont de l'armée américaine à la défense singapourienne, en passant par des entreprises du Fortune 500 telles que Siemens Mobility et des entreprises d'envergure en matière d'IA telles qu'Actuate, Athena AI et Fyusion. L'entreprise a figuré sur la prestigieuse liste AI100 de CB Insights des entreprises d'IA les plus innovantes en 2022 et 2023, et a remporté le Swiss AI Award en 2022 et le US Army Global AI Award en 2021.

19 juin 2024 à 10:55

