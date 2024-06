Le RCRPQ salue le lancement de la plateforme Toi, Moi, Bébé qui s'inscrit en complémentarité avec l'offre des CRP





LÉVIS, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) salue le lancement de la plateforme Toi, Moi, Bébé par le gouvernement du Québec. Cette initiative du Centre d'expertise en technologie de l'information en santé mentale, dépendance et itinérance du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et du CHU Sainte-Justine vise à promouvoir le bien-être et à soutenir la santé mentale des nouveaux parents grâce à un outil d'autosoins numériques.

Il s'agit d'une initiative qui tombe au bon moment, alors que les besoins des familles québécoises sont nombreux en la matière. D'ailleurs, en misant sur l'information, la normalisation et le partage d'outils pratiques permettant aux parents de prendre soin de leur santé mentale, Toi, Moi, Bébé s'inscrit en complémentarité avec l'offre de soutien du milieu communautaire en périnatalité.

« Certains parents trouveront du soutien et des réponses à leurs besoins dans les livres, d'autres se tourneront vers les ressources en ligne comme Toi, Moi, Bébé, tandis que certains préfèreront l'apprentissage et le soutien par les pairs que permettent les organismes communautaires, tels que les Centres de ressources périnatales (CRP). Ceux-ci proposent notamment des groupes d'entraide post-partum, qui sont des espaces sans jugement où les mères peuvent exprimer ce qu'elles vivent et ressentent, échanger avec d'autres mamans et obtenir des informations et des outils pour favoriser leur bien-être. Il est important de valoriser la complémentarité de ces ressources, qui ultimement élargit l'accès à du soutien pour les parents, afin qu'ils vivent une transition plus douce vers la parentalité?», explique Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

À propos des Centres de ressources périnatales (CRP)

Présents dans 16 régions du Québec, les CRP sont des organismes communautaires spécialisés en périnatalité, qui accompagnent les futurs et nouveaux parents durant la grossesse et les deux premières années de vie de leur enfant. Ils agissent en complémentarité avec le réseau de la santé et des services sociaux en proposant des activités et des services qui permettent de briser l'isolement, de normaliser les hauts et les bas de la parentalité et de recevoir du soutien. Leur offre comprend entre autres des cafés-rencontres, des services de relevailles (soutien à domicile), du soutien en allaitement, des groupes de soutien, notamment sur le deuil périnatal et la dépression post-partum.

Pour trouver un CRP : www.rcrpq.com/les-crp/#trouver-crp.

À propos du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ)

Le RCRPQ mobilise, soutient et porte la voix des Centres de ressources périnatales (CRP) répartis à la grandeur du Québec, afin de favoriser l'accès à leurs services pour tous les futurs et nouveaux parents du Québec.

Pour en savoir plus : www.rcrpq.com.

SOURCE Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec

19 juin 2024 à 10:44

