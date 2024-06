PowerSchool élargit sa plateforme de technologie éducative essentielle en la lançant en arabe au Moyen-Orient et dans le monde entier





PowerSchool (NYSE : PWSC), l'un des principaux fournisseurs de logiciels éducatifs basés sur le cloud, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses produits traduits et localisés pour le Moyen-Orient. Les éducateurs de cette région peuvent désormais accomplir des tâches administratives, scolaires et de communication essentielles en tirant parti des traductions arabes nouvellement intégrées, de l'affichage de l'interface de droite à gauche, de la superposition du calendrier Hijri et bien plus encore.

Les administrateurs peuvent désormais accéder au célèbre système d'information des élèves de PowerSchool pour enregistrer les dossiers des élèves et rédiger des rapports dans leur langue maternelle, tandis que les enseignants peuvent mieux promouvoir l'apprentissage personnalisé pour leurs élèves avec Schoology Learning en arabe. Les parents arabophones pourront également accéder aux formulaires scolaires numériques dans leur langue préférée grâce aux solutions Enrollment Express et Ecollect Forms de PowerSchool.

En fournissant ces produits en arabe, PowerSchool vise à renforcer la collaboration entre les écoles et les familles, à améliorer les résultats des élèves, à gagner un temps précieux et à promouvoir l'équité et l'accès dans les écoles du monde entier où l'arabe est parlé. PowerBuddy, l'assistant de PowerSchool basé sur l'IA, est également en cours de développement avec une capacité multilingue, avec des plans pour un lancement prochain au Moyen-Orient également.

« Les Émirats arabes unis et d'autres pays du CCG accordant la priorité à la transformation numérique dans l'éducation, nous sommes heureux d'annoncer la disponibilité de nos produits éducatifs et opérationnels en arabe », déclare Stewart Monk, vice-président principal et directeur général international chez PowerSchool. « Cela correspond également à notre engagement à fournir un soutien essentiel aux leaders de l'éducation pour fournir un apprentissage personnalisé aux étudiants dans le monde entier. »

Ces nouveaux produits localisés donnent aux éducateurs une plus grande capacité à promouvoir les résultats d'apprentissage en même temps que l'accessibilité :

en aidant les éducateurs, les élèves et les familles à utiliser la technologie pour l'apprentissage d'une manière plus intuitive ;

en permettant aux élèves de développer des compétences de collaboration dans leur langue maternelle ;

en éliminant le fardeau de la traduction manuelle pour les éducateurs et les étudiants, qui peut interférer avec le processus d'apprentissage ;

en veillant à ce que les établissements d'enseignement accordent la priorité à l'équité et à l'inclusion afin que davantage d'élèves et de familles puissent en bénéficier.

Parallèlement au lancement l'année dernière de son nouveau bureau à Dubaï, aux Émirats arabes unis, l'investissement de PowerSchool dans des produits localisés en arabe témoigne de l'engagement de l'organisation dans la région et de l'impact potentiel de ses solutions innovantes et essentielles à la mission de l'entreprise au sein du CCG.

PowerSchool a également publié récemment une version pour le Moyen-Orient de son rapport 2024 Education Focus Report, qui se penche sur les principales tendances en matière d'éducation dans la région, en se basant directement sur des entretiens avec des éducateurs et sur leurs commentaires.

« L'engagement de PowerSchool à localiser ses produits en arabe reflète sa compréhension de la diversité de sa base d'utilisateurs et son engagement en faveur de l'inclusion », déclare Mohammed Essam, responsable de PowerSchool chez ESOL Education. « Cet investissement peut conduire à une collaboration plus étroite avec les établissements d'enseignement du Moyen-Orient, favorisant l'innovation et le progrès dans le secteur de l'éducation. Dans l'ensemble, il s'agit d'une orientation prometteuse qui pourrait bénéficier à la fois à PowerSchool et à la communauté éducative de la région. »

PowerSchool permet à plus de 55 millions d'élèves dans le monde de bénéficier de solutions intuitives qui renforcent la sécurité, centralisent l'accès à des données complètes et améliorent les performances des élèves grâce à un enseignement personnalisé basé sur l'IA.

