Evexta Bio annonce la nomination de Shawn M. Leland au poste de Président du Conseil d'Administration





Evexta Bio SA, société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes en oncologie, annonce la nomination de Shawn M. Leland, PharmD, RPh, en tant que Président du Conseil d'Administration.

Shawn est un professionnel expérimenté de l'industrie pharmaceutique et de la biotechnologie, avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur. Tout au long de sa carrière, Shawn a développé avec succès des actifs et des programmes novateurs dans le domaine de l'oncologie, levé des capitaux importants pour plusieurs entreprises, négocié d'importants accords de licence au niveau mondial et noué des partenariats stratégiques. Sa grande expérience à des postes de la direction de start-ups de biotechnologie, de la levée de capitaux et de l'exécution de collaborations stratégiques sera un atout majeur pour Evexta Bio dans sa stratégie de croissance et de développement.

Plus récemment, Shawn était directeur général par intérim et directeur du Conseil d'Administration de ForeBio. Il a mené l'entreprise jusqu'à une étude d'enregistrement de phase 2 et a clôturé un cycle de financement de série D de 75 millions de dollars.

En juillet 2019, Shawn a fondé Elevation Oncology, où il a occupé le poste de Directeur des affaires commerciales et de Président du Conseil d'Administration, puis celui de directeur général jusqu'en janvier 2023. Au cours de son mandat, la société a fait progresser de multiples actifs oncologiques ciblés novateurs. Shawn a levé plus de 200 millions de dollars de capitaux, notamment via une introduction en bourse de 100 millions de dollars. Shawn a fait passer Elevation Oncology de zéro à plus de 50 employés.

Shawn a été responsable du développement commercial chez Verastem Oncology de 2017 à 2019 et Argos Therapeutics de 2013 à 2017. Il a joué un rôle essentiel dans la stratégie de développement de ces deux entreprises en négociant plusieurs partenariats et accords de licence. Shawn a commencé sa carrière dans des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, ARIAD Pharmaceuticals puis Eli Lilly.

Alain Chevallier, ancien Président du Conseil d'Administration d'Evexta Bio, déclare : "Je suis heureux de transmettre la présidence du conseil à un grand professionnel de l'oncologie et de la biotechnologie comme Shawn, qui apporte de nouvelles perspectives précieuses à Evexta Bio. Je continuerai, en tant que vice-président, à m'engager pleinement dans le succès de l'entreprise".

Scott Filosi, directeur général d'Evexta Bio, déclare : "Je suis ravi d'accueillir Shawn en tant que président du conseil d'administration. Son expérience et son expertise en oncologie et en développement stratégique de sociétés de biotechnologie sont de véritables atouts pour Evexta Bio. Je suis impatient de travailler avec lui pour accélérer la mission d'Evexta Bio".

Shawn M. Leland, président du conseil d'administration d'Evexta Bio, a déclaré : "Je me réjouis de rejoindre l'équipe d'Evexta Bio à un moment charnière de son développement. Evexta Bio a un formidable potentiel et je remercie les membres du conseil d'administration pour leur confiance."

À propos d'Evexta Bio (https://www.evextabio.com)

Evexta Bio est une société biopharmaceutique qui explore les nouvelles frontières de l'oncologie à la recherche de nouvelles approches thérapeutiques audacieuses susceptibles de sauver des vies. En clinique, la société développe actuellement deux actifs thérapeutiques exclusifs dotés de mécanismes d'action novateurs dans plusieurs indications :

Le rupitasertib, un inhibiteur optimisé de la S6K avec un contrôle efficace de l'AKT1/AKT3 de la boucle de rétroaction compensatoire de l'AKT. Cet agent antitumoral oral devrait entrer en essai clinique de phase 2 dans le cancer du sein avancé ESR1mt ER+ HER2-.

EVX020, un inhibiteur de kinésine KIF20A unique dans sa classe, qui a montré une efficacité non clinique puissante dans des modèles de tumeurs hématologiques et solides. Deux stratégies sont en cours d'évaluation : le développement d'EVX020 en tant que promédicament et en tant que charge utile pour un conjugué anticorps médicament (ADC).

Fondée par Truffle Capital, soutenue par Merck KGaA (Darmstadt, Allemagne) en tant qu'actionnaire, Evexta Bio a noué des alliances avec des leaders du monde académique et industriel, dont le CNRS, l'Institut Paoli-Calmettes (Marseille, France) et Merck KGaA. La société est soutenue par une équipe de direction, un conseil d'administration et un comité consultatif médical expérimentés.

19 juin 2024 à 10:35

