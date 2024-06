The NAGA Group AG : Capital Markets Day 2024 - À vos agendas !





The NAGA Group AG (XETRA : N4G, ISIN : DE000A161NR7), fournisseur de la SuperApp financière All-in-One NAGA, invite cordialement tous les analystes, investisseurs, actionnaires ainsi que les médias et partenaires à se joindre virtuellement à son Capital Markets Day le 11 juillet 2024, à 16h00 CEST. Le Capital Markets Day 2024 fournira des informations précieuses sur la vision stratégique et les ambitions de croissance de NAGA Group.

Octavian Patrascu, le nouveau directeur général de NAGA Group, animera le Virtual 2024 Capital Markets Day et s'exprimera sur les derniers accomplissements de la société, ses projets pour l'avenir et la voie innovante que le groupe est en train de tracer.

SUJETS PRINCIPAUX

Performance de l'entreprise : résultats financiers et accomplissements du premier semestre 2024

Fusion avec CAPEX.com : raison d'être stratégique, conçue pour améliorer l'efficacité financière et la présence sur le marché

Innovation et technologie : Octavian Patrascu, directeur général, présente sa vision du groupe, y compris le déploiement de la SuperApp NAGA

Projets futurs : améliorations de l'application et de l'écosystème de NAGA, en se concentrant sur l'expérience utilisateur, les intégrations d'IA, et en donnant aux utilisateurs la possibilité de créer leurs propres instruments financiers

Le NAGA Group 2024 Capital Markets Day se déroulera virtuellement. En plus de la présentation en anglais, une traduction en allemand sera disponible. La présentation sera suivie d'une session de questions-réponses.

INSCRIPTION

Pour vous inscrire au 2024 Capital Markets Day virtuel, veuillez cliquer ici.

Après l'événement, des informations seront mises à disposition dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web de l'entreprise, accessible ici. Ces informations comprendront un fichier PDF avec la présentation, un enregistrement complet de l'événement en direct et d'autres ressources supplémentaires.

À propos de NAGA

NAGA est une société Fintech allemande de premier plan qui propose une SuperApp dans le but de réunir le trading social, l'investissement dans les actions, la crypto et la néo-banque en une plateforme unique, fonctionnant grâce à sa technologie de pointe exclusive. Présente dans plus de 100 pays avec 9 bureaux locaux, NAGA propose une gamme variée de services pour les devises fiduciaires et les crypto-monnaies. La plateforme propose une carte VISA physique avec conversion fiat et crypto automatique plus cashback, des flux sociaux dynamiques et des fonctions d'autocopie avancées, permettant aux utilisateurs de répliquer les stratégies des traders à succès. Conçue pour une communauté mondiale, NAGA fournit un écosystème financier inclusif et efficace pour les finances personnelles et le trading.

Langue : Anglais Société : The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg Allemagne E-mail : [email protected] Site Web : www.naga.com ISIN : DE000A161NR7 WKN : A161NR Indices : Scale 30 Cotation : Marché non officiel réglementé à Berlin, Düsseldorf, Francfort (Basic Board), Hambourg, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange News ID EQS : 1928071

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 juin 2024 à 10:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :