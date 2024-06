LES AFFAIRES DÉVOILE SON NOUVEAU SITE WEB





MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - Après de nombreux mois de travail et de réflexion, Les Affaires annonce aujourd'hui le lancement de son nouveau site web repensé pour améliorer l'expérience de lecture : design épuré, réorganisation complète des sections et affichage des cotes boursières en temps réel.

Les Affaires annonce aussi l'ajout de sept nouvelles infolettres thématiques, choisies en fonction des secteurs d'intérêt les plus demandés, soit : Ressources humaines et management, Bourse, Manufacturier, Immobilier, Énergie et ressources naturelles, Marketing et communications et International.

Les Affaires transforme son modèle d'affaires!

L'autre grand changement, c'est l'arrivée d'un mur payant sur le site web. Par ce changement stratégique, Les Affaires opte pour une diversification de ses sources de revenus et se donne les outils pour poursuivre sa mission d'être la source la plus pertinente d'information et de conseils pour le développement de la communauté d'affaires du Québec.

Cela va cependant plus loin. Ce changement repose aussi sur l'idée que le contenu de qualité a une grande valeur. Le produire a certainement un coût. Ce nouveau modèle d'affaires contribue à maintenir la qualité du contenu à laquelle les lecteurs sont habitués ainsi qu'à sa pérennité.

Le site web offrira chaque mois à ses utilisateurs un certain nombre d'articles gratuits lui permettant de suivre de près l'actualité. Pour consulter plus d'articles à l'intérieur du même mois, il sera invité à s'abonner. Les abonnés bénéficient d'un accès illimité au site en plus de leur accès au journal qui offre plus de profondeur, d'analyse et de solutions concrètes.

Les Affaires, c'est plus de 500 articles publiés par mois!

Des articles originaux pour découvrir les grandes tendances et les acteurs de différents secteurs.

Des articles d'actualité issus d'agences de presse, sélectionnés pour la pertinence de leur contenu.

Les textes d'opinion d'experts invités pour offrir des pistes de réflexion et donner le pouls de la communauté d'affaires.

Des rendez-vous quotidiens boursiers décortiqués pour assurer aux lecteurs le meilleur rendement de leurs placements.

