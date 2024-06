Québec accorde plus de 3,3 M$ pour soutenir des projets innovants en matière d'économie circulaire appliquée aux minéraux critiques et stratégiques





QUÉBEC, le 19 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce, de concert avec PRIMA Québec, l'octroi de 3 328 342 $ pour huit projets de recherche et développement en économie circulaire appliquée aux minéraux critiques et stratégiques.

La recherche et le développement sont nécessaires pour approfondir les connaissances liées aux minéraux critiques et stratégiques. Certaines entreprises utilisent, par exemple, la recherche pour résoudre les enjeux techniques et environnementaux auxquels elles font face. L'innovation liée aux procédés pour transformer les minéraux critiques et stratégiques ou pour revaloriser les déchets miniers (résidus) permet de développer l'économie circulaire au Québec.

Ces aides financières sont accordées dans le cadre du deuxième appel de propositions du Programme de soutien à la recherche et développement pour l'économie circulaire appliquée aux filières des minéraux critiques et stratégiques, géré par PRIMA Québec, le Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés. Les projets retenus sont présentés en annexe.

Citations :

« La valorisation et le recyclage des minéraux critiques et stratégiques représentent des étapes incontournables pour assurer un avenir durable du secteur minier québécois. C'est pourquoi nous avons à coeur le soutien d'entreprises et d'organismes dans l'innovation et l'acquisition de connaissances afin de développer et d'intégrer l'économie circulaire dans les chaînes de valeur propres aux minéraux critiques et stratégiques. Les projets financés grâce au Programme contribuent au développement d'une économie plus verte ainsi qu'à la transition énergétique et technologique du Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Dans le contexte de la transition énergétique ou encore de la décarbonation de l'économie, un rôle crucial est joué par l'économie circulaire, particulièrement en ce qui a trait aux minéraux critiques et stratégiques, essentiels à plusieurs technologies. PRIMA Québec est fier de voir ces huit projets financés à la suite du second appel de projets, mais surtout, d'accompagner des partenaires qui nous permettent d'accomplir notre mission qui est de soutenir l'écosystème des matériaux avancés pour favoriser l'innovation, la collaboration et la croissance économique. »

Marie-Pierre Ippersiel, présidente et directrice générale de PRIMA Québec

Faits saillants :

En mai 2023, PRIMA Québec a attribué un montant de 1,8 M$ pour quatre projets d'entreprises à la suite du premier appel de projets du Programme.

Ce programme répond à l'action 3.1.1 « Appuyer les projets d'économie circulaire appliqués aux filières de minéraux critiques et stratégiques » du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (PQVMCS) 2020-2025.

En tant que regroupement sectoriel de recherche industrielle (RSRI), PRIMA Québec, le Pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés, anime et soutient l'écosystème des matériaux avancés en privilégiant l'innovation collaborative pour le développement économique du Québec. Il est un catalyseur privilégié entre le milieu industriel et celui de la recherche.

Liens connexes :

ANNEXE

LISTE DES PROJETS FINANCÉS - 2e APPEL DE PROJETS

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE APPLIQUÉE AUX FILIÈRES DES MINÉRAUX CRITIQUES ET STRATÉGIQUES (MCS)

CCTT ou OBNL* / Entreprise Titre du projet Montant de l'aide financière Coalia Développement et optimisation d'un procédé de concentration des MCS provenant de sols riches en métaux 338 333 $ CNETE Adaptation et intégration de la technologie CLEVR pour l'extraction des métaux précieux et stratégiques (groupe platine) contenus dans un concentré issu de la valorisation des résidus électroniques 340 000 $ Technologies Graphites Vertes inc. (GGT) Régénération du graphite de piles recyclées en graphite pour batteries Li-ion et autres applications par post-traitement du graphite purifié 475 665 $ Les Technologies Polycontrôles Inc. Développement d'un procédé pour la réparation et remise en service de pièces industrielles en alliages de nickel 500 000 $ AP&C Revêtements & Poudres avancées inc. Nouveau procédé de séparation à haut rendement pour la valorisation des poudres résiduelles 499 988 $ Pyrowave Inc. Extraction des métaux provenant de batteries lithium-ion usagées par nanopurification 500 000 $ Exterracarbone Développement d'un procédé éco-responsable et carboneutre de production de sulfate de nickel et de cobalt à partir de résidus miniers amiantés de Val-des-Sources et de Thetford Mines 500 000 $ Lithion Technologies Inc. Revalorisation des résidus industriels de procédé de l'usine de matériaux actifs de cathode (CAM) d'Ultium CAM à Bécancour 174 356 $ MONTANT TOTAL 3 328 342 $

* CCTT ou OBNL : Centres collégiaux de transferts technologiques (CCTT) ou organismes à but non lucratif (OBNL).

