L'IUCT-Oncopole devient le premier hôpital français à adopter la solution MSK-ACCESS® powered with SOPHiA DDMtm





Le centre anticancéreux complet français met en oeuvre le test de biopsie liquide pour faire progresser ses diagnostics et sa recherche sur le cancer

BOSTON, et ROLLE, Suisse, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq : SOPH), une société des technologies de la santé cloud-native et leader de la médecine fondée sur les données, a annoncé aujourd'hui que l'IUCT-Oncopole (appelé « Oncopole »), un centre de cancérologie complet situé à Toulouse, en France, a élargi ses capacités de recherche et de test avec l'adoption de MSK-ACCESS® powered with SOPHiA DDMtm. Les cliniciens de l'Oncopole utiliseront les capacités de test de biopsie liquide pour réaliser le profilage génomique non invasif du cancer et le suivi des patients.

L'Oncopole réunit l'expertise de 2 000 professionnels pour traiter plus de 10 000 patients dans le sud de la France chaque année. Spécialisé dans le traitement de pathologies rares et complexes, l'Oncopole utilisera la nouvelle solution de biopsie liquide dotée du test MSK-ACCESS® sur la plateforme Sophia DDMtm pour élargir ses approches multidisciplinaires actuelles de détection, de traitement et de suivi de divers cancers.

« Cette offre de biopsie liquide permettra d'obtenir rapidement des informations essentielles pour éclairer notre recherche sur le cancer et soutenir une approche personnalisée pour chaque patient », a déclaré le professeur Gilles Favre, Med. Biol., PhD., directeur scientifique de l'Oncopole. « La mise en oeuvre de MSK-ACCESS® powered with SOPHiA DDMtm améliorera nos offres actuelles pendant que nous travaillons avec diligence pour débloquer des réponses afin d'aider nos patients confrontés à divers cancers. »

Les tests de biopsie liquide constituent une méthode alternative à la biopsie traditionnelle des tumeurs solides, qui peut être particulièrement utile lorsque les patients sont confrontés à des limitations telles que l'insuffisance de matériel ou la mauvaise qualité des tissus, ou lorsqu'ils ont simplement besoin d'une méthode de biopsie moins invasive. Les tests de biopsie liquide extraient l'ADN acellulaire (cfDNA) du plasma sanguin, révélant ainsi l'ADN tumoral circulant (ctDNA). Cette approche, obtenue par une simple prise de sang, accélère les décisions cliniques, accélère les résultats pour les chercheurs et les cliniciens, et rationalise le suivi.

« L'Oncopole est le premier établissement en France à proposer ce test de classe mondiale à ses patients, et son adoption contribue à faire progresser les options de dépistage du cancer au niveau mondial, a déclaré Kevin Puylaert, directeur général, EMEA, SOPHiA GENETICS. « Nous sommes convaincus que les informations fournies par la puissance du réseau de SOPHiA GENETICS aideront l'Oncopole à rejoindre un réseau croissant de centres de cancérologie à travers le monde qui adoptent la solution MSK-ACCESS® powered with SOPHiA DDMtm pour répondre aux besoins croissants en matière de tests de dépistage du cancer dans le monde entier.

MSK-ACCESS® powered with SOPHiA DDMtm est une version décentralisée d'un test ctDNA hautement validé développé par le Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) qui implique le séquençage en profondeur de 146 gènes clés associés au cancer. L'offre combine les analyses sophistiquées, des algorithmes de pointe et le réseau mondial de la plateforme SOPHiA DDMtm, avec l'expertise scientifique et clinique de MSK en génomique du cancer pour fournir une solution de biopsie liquide de premier ordre.

En utilisant la Plateforme SOPHiA DDMtm, l'Oncopole conservera la pleine propriété de ses données et l'accès au réseau mondial décentralisé de SOPHiA GENETICS, ce qui l'aidera à faire progresser en permanence les capacités et la base de connaissances de ses chercheurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site SOPHiAGENETICS.com, ou suivez-nous sur LinkedIn. Pour en savoir plus sur l'Oncopole, rendez-vous sur LinkedIn.

À propos de SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) est une société des technologies de la santé cloud-native qui s'est donné pour mission d'élargir l'accès à la médecine fondée sur les données en utilisant l'IA pour débloquer des connaissances afin de fournir des soins de classe mondiale aux patients du monde entier. Elle est le créateur de SOPHiA DDMtm, une plateforme qui analyse des données génomiques et multimodales complexes et génère des informations exploitables en temps réel pour un vaste réseau mondial d'hôpitaux, de laboratoires et d'institutions biopharmaceutiques.?Pour en savoir plus, rendez-vous sur?SOPHiAGENETICS.COM et suivez-nous sur?LinkedIn.

Les produits de SOPHiA GENETICS sont destinés à la recherche uniquement et ne doivent pas être utilisés dans des procédures de diagnostic, sauf indication contraire. Les informations contenues dans ce communiqué de presse concernent des produits qui peuvent ou non être disponibles dans différents pays et, le cas échéant, peuvent ou non avoir reçu une approbation ou une autorisation de mise sur le marché par un organisme de réglementation gouvernemental pour différentes indications d'utilisation. Veuillez écrire à [email protected] pour obtenir les informations sur le produit correspondant à votre pays de résidence.

Memorial Sloan Kettering (MSK) a des intérêts financiers institutionnels liés à SOPHiA GENETICS.

Déclarations prospectives de SOPHiA GENETICS :

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits contenues dans le présent communiqué, y compris les déclarations concernant nos résultats d'exploitation et notre situation financière futurs, notre stratégie commerciale, nos produits et notre technologie, ainsi que les plans et les objectifs de la direction pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les croyances et les hypothèses de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Ces déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Aucune assurance ne peut être donnée que de tels résultats futurs seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous déclinons expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi applicable l'exige. Aucune déclaration ou garantie (explicite ou implicite) n'est faite quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1673202/4768932/SOPHiA_GENETICS_Logo.jpg

19 juin 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :