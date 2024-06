Le rafraîchissement audacieux de la marque Apkudo est conçu pour s'adapter à un portefeuille de produits sophistiqués





Notre engagement à changer une industrie commence de l'intérieur.

BALTIMORE, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Apkudo , leader de la robotique de la chaîne d'approvisionnement, de l'IA et des logiciels pour les appareils connectés, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle identité de marque tenant compte de l'engagement de l'entreprise à révolutionner l'industrie des appareils connectés avec de nouveaux niveaux de sophistication. Ce rafraîchissement de l'identité visuelle est l'aboutissement de plusieurs changements que l'entreprise a connus au cours des douze derniers mois, y compris des mises à jour de sa mission, de sa vision et de ses valeurs fondamentales : l'activité d'acquisition et l'expansion de la clientèle internationale.

« Apkudo connaît une expansion de sa clientèle et une croissance inorganique suite à l' annonce de l'acquisition de Mobile reCell, a déclaré Josh Matthews, cofondateur et directeur général d'Apkudo. Le changement est en cours. Notre portefeuille de produits bouleverse les processus linéaires conventionnels de la chaîne d'approvisionnement avec de nouveaux niveaux de sophistication. Il était temps d'élever et de faire progresser la marque pour qu'elle évolue avec l'entreprise. »

Le logo conserve l'image de marque existante du mot-symbole Apkudo et ajoute un nouveau logomark moderne qui donne un sens à notre identité et à la façon dont nous nous présentons aux clients. Les trois arcs représentent une lettre unique, « a ». Les trois arcs représentent également les trois étapes simplifiées d'un appareil connecté : la préutilisation, l'utilisation et la post-utilisation pour les appareils secondaires. Les nouvelles couleurs du logo donnent un sens et un lien au rôle de notre plateforme révolutionnaire de l'industrie circulaire.

L'indigo électrique représente la perspicacité et l'idéalisme.

Le bleu picton représente l'intelligence et l'innovation.

Le vert émeraude représente la productivité et la renaissance.

« Nous sommes en train de changer l'industrie des appareils connectés. Nous aidons les clients à faire progresser leurs activités en connectant les données et les processus de nouvelles façons, offrant ainsi une passerelle vers l'avenir, a déclaré Kristen Barry, vice-présidente principale du marketing et des communications chez Apkudo. Notre nouvelle identité de marque apporte la dimension et le mouvement qui correspondent au travail que nous réalisons pour les clients ».

Le rafraîchissement de la marque s'accompagne d'un nouveau site web et sera lancé lors de la conférence Mobile Disrupt à Las Vegas. Les clients continueront à bénéficier de l'actualisation au cours d'un déploiement progressif jusqu'à la fin de l'année 2024.

À propos d'Apkudo

Basé à Baltimore, dans le Maryland, avec des bureaux dans le monde entier, Apkudo aide les entreprises à gérer les appareils connectés pour maximiser la valeur des appareils, minimiser les coûts de main-d'oeuvre et réduire les déchets électroniques. La plateforme d'industrie circulaire d'Apkudo fournit une suite complète d'outils d'aide à la décision et d'exploitation : systèmes de test et de classement automatisés, gestion du cycle de vie des appareils et intégration du marché de la revente. En conséquence, les clients d'Apkudo ont toujours la réponse à la question, « Que dois-je faire avec cet appareil, tout de suite ? ».

Contacts pour les médias

Kristen Barry

Apkudo

Vice-présidente principale, Communications et marketing

kristen.barry@apkudo.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2441181/Apkudo_New_Logo_Presentation_Video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2002732/Apkudo_Logo_1v2.jpg

19 juin 2024 à 09:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :