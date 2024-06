A&W offre trois options de poutines juste à temps pour l'été





Une nouvelle poutine aux rondelles d'oignon s'ajoute au menu d'A&W dans tous les restaurants du Québec

MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - Les restaurants A&W du Québec lancent trois options d'un mets fièrement québécois : la poutine. Pour la première fois, A&W élargit officiellement son offre de poutines, permettant ainsi à ses amatrices et amateurs de savourer ces trois créations gourmandes, soit la poutine aux rondelles d'oignon, la poutine aux frites de patates douces ainsi que la poutine classique. Il est possible de les déguster cet été exclusivement dans les restaurants A&W du Québec.

Des poutines inspirées d'une astuce de menu

Au fil du temps, de nombreux adeptes d'A&W ont créé leur propre variation de la poutine classique en y ajoutant des rondelles d'oignons ou en remplaçant les frites par celles-ci. Pour répondre aux souhaits de sa clientèle, la chaîne a décidé de reprendre deux de ses mets classiques pour former la poutine aux rondelles d'oignon. En plus de cette nouveauté, elle propose aussi une recette de poutine avec ses frites de patates douces.

Les poutines sont garnies d'une savoureuse sauce brune et de fromage en grains fondu, le tout servi sur votre choix de frites dorées style maison, de délicieuses frites de patates douces ou de fameuses rondelles d'oignon croustillantes. Cette gamme de produits saura combler à la fois les envies de poutine, mais aussi d'à-côtés classiques d'A&W.

« C'est toujours un grand plaisir pour nous de voir nos invité.e.s s'approprier une version unique de nos produits », précise Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W. « Nous avons constaté depuis un moment que plusieurs personnes commandaient des variations de la poutine à notre menu, particulièrement avec les rondelles d'oignons. On voulait partager cette astuce de menu en proposant ces deux nouvelles recettes de poutine pour que tout le monde puisse en profiter! »

Cet été, les Québécoises et Québécois pourront se régaler avec ces trois options de poutine, offertes dans l'ensemble des restaurants A&W de la province.

À propos d'A&W Canada :

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, en plus d'être reconnue comme étant l'une des chaînes à burgers les plus originales et ayant la croissance la plus rapide au Canada. Étant la chaîne offrant les plus savoureux burgers au Canada, nous sommes connus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burgertm, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&Wtm. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus, partout au pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca.

SOURCE A&W Food Services of Canada Inc.

19 juin 2024 à 09:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :