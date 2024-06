Infobip intègre Google Vertex AI à RCS pour proposer un service d'IA conversationnelle





La plateforme de communications mondiale Infobip offre désormais aux entreprises et aux marques l'accès à l'IA conversationnelle et aux chatbots compatibles avec l'IA sur RCS Business Messaging grâce à une nouvelle intégration avec Google Vertex AI. En tant que pionnier des communications omnicanales mondiales, Infobip est le chef de file du marché grâce à des solutions innovantes.

Alors que les consommateurs recherchent une connexion plus profonde avec les marques qu'ils achètent, de vastes canaux de messagerie conversationnelle tels que RCS Business Messaging se développent rapidement. Cependant, les entreprises et les marques doivent être en mesure d'offrir des services de communication avancés tels que l'IA conversationnelle et les chatbots pour offrir des expériences de messagerie personnelle, pertinente et conversationnelle à leurs clients.

Avec RCS Google Vertex AI, les entreprises peuvent désormais créer des expériences conversationnelles et des chatbots pour leurs clients qui améliorent l'engagement et stimulent les conversions. En tirant parti des capacités d'IA au sein de RCS, Infobip permet aux entreprises d'automatiser les processus, de fournir un soutien personnalisé et instantané et de proposer des interactions personnalisées, améliorant ainsi le retour sur investissement, la satisfaction et la fidélité clients.

Ivan Ostoji?, Chief Business Officer, Infobip, déclare : « RCS est l'un des canaux communicationnels que les entreprises et les marques utilisent de plus en plus pour communiquer avec leurs clients, en raison de sa capacité à fournir une expérience riche, disponible nativement, sur les téléphones des clients. En tant qu'experts de la messagerie omnicanale et d'un portefeuille inégalé de partenaires télécoms, nous pouvons nous assurer que les messages RCS, et les messages sur n'importe quel autre canal, sont livrés en toute sécurité aux clients partout dans le monde. La combinaison de notre expertise RCS et de notre réseau de partenaires, la puissance de Vertex AI de Google, les connaissances sectorielles et les informations clients garantissent des interactions RCS conversationnelles qui aideront les marques à se distinguer de la concurrence. »

Google Vertex AI est une plateforme d'apprentissage automatique (ML) mise au point par Google Cloud. Il aide les fournisseurs de logiciels à concevoir, former et gérer facilement les modèles ML et les applications IA en apportant tous les outils et services nécessaires au sein d'une seule plateforme.

La création d'un chatbot RCS avec Vertex AI permettra aux entreprises et aux marques de créer des robots intelligents capables de traiter toute une série de requêtes, de transactions et de problématiques d'assistance client tout au long du cycle de vie clients. Plutôt que de créer des chatbots distincts pour chaque cas d'utilisation, tout est géré dans un seul flux de messagerie sur RCS Business Messaging.

