Prix Planète bleue 2024 : annonce des lauréats

L'IPBES est la principale autorité mondiale en ce qui concerne l'état des connaissances et de la science sur la biodiversité, les services écosystémiques et les contributions faites par la nature à l'homme. Ses rapports, qui font date, facilitent l'élaboration de politiques et d'actions mieux étayées par la science, à tous les niveaux, dans tous les secteurs et dans tous les systèmes de connaissances. Alors qu'un nombre croissant d'entreprises commencent à évaluer, divulguer et améliorer leur impact sur l'environnement, les entreprises utilisent également les rapports de l'IPBES pour les aider à élaborer leurs stratégies de développement durable et leurs activités ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).