LE FONDS QUÉBECOR DÉVOILE LES NOMS DES PRODUCTEURS FINANCÉS PAR LES PROGRAMMES D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 2 avril 2024, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 48e ronde de financement de son Programme d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de plus de 2,1 millions $.

De ce montant, 775 000 $ a été accordé à quatre projets pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles. Les producteurs de ces projets sont Untamed Productions 4 inc., PVP Média inc., Terre Innue inc. et Happy Camper Média inc. Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont Groupe TVA, la Société Radio-Canada et APTN. Pour le volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux en partenariat avec le Fonds des médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor investira, pour cette ronde, une somme de 1 325 160 $ et le FMC une somme de 523 640 $, pour un investissement global totalisant 1 848 800 $. Sept projets de séries de fiction et un projet de série documentaire ont été sélectionnés et se partageront l'investissement du Fonds Québecor. Les producteurs de ces projets sont PaNik Fiction inc., Sphère Média inc., Productions Pixcom inc., Aetios Productions inc., Productions KOTV inc., Amalga Créations Médias inc. et Terre Innue inc. Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : Bell Média, Corus, Groupe TVA, Télé-Québec, APTN et la Société Radio-Canada. L'investissement du FMC sera partagé par sept de ces productions.

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 389 projets touchant 98 producteurs, 49 diffuseurs canadiens et 59 diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant plus de 105 millions $. Depuis le printemps 2017, pour ses trois volets, le Fonds Québecor a soutenu jusqu'à maintenant des émissions documentaires à hauteur de 19%, des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 19%, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 16% et des émissions dramatiques à hauteur de 46%.

Avec cette ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 13,5 millions $, à des projets de création touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec cette ronde du volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables de plus de 14,1 millions $ et le FMC plus de 5,9 millions $, totalisant plus de 20 millions $. Ces investissements permettent à des producteurs québécois d'augmenter la valeur des émissions de fiction et documentaires de langue française afin de conquérir le marché international.

PROJETS EN PRODUCTION FINANCÉS PAR LE PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES DESTINÉES AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX :

SÉRIES DE FICTION

Bon Cop, Bad Cop

PaNik Fiction inc. Télédiffuseur canadien : Bell Média Partenariat avec le FMC



Adaptation des films Bon Cop, Bad Cop, la série suit les aventures de Martin Ward (Colm Feore) et David Bouchard (Patrick Huard) qui doivent à nouveau unir leurs forces pour une enquête prenant racine dans une communauté autochtone. Ils font équipe avec une nouvelle génération de policiers aussi peu orthodoxes qu'eux.

Anticosti

Sphère Média inc. Télédiffuseur canadien : Corus Partenariat avec le FMC



Sur l'île d'Anticosti, une femme est retrouvée morte au pied d'une falaise. Les policiers déclarent un suicide. Or, les insulaires rejettent ce verdict. Son amie d'enfance, Justine Gamache fait alors équipe avec Michael, le garde-chasse de l'île, pour élucider l'affaire.

Le dernier des monstres

Productions Pixcom inc. Télédiffuseur canadien : Groupe TVA Partenariat avec le FMC



Thomas, un the?ologien de 33 ans a? la bonte? excessive, se retrouve plonge? au coeur d'une enque?te policie?re visant a? re?soudre une se?rie de meurtres impliquant une secte religieuse en que?te d'attention me?diatique.

L'appel

Aetios Productions inc. Télédiffuseur canadien : Groupe TVA Partenariat avec le FMC



La série L'Appel raconte les étapes qui ont mené à l'arrestation et à la condamnation de Maurice Boucher, chef du chapitre Nomads des Hells Angels.

LIAM

Productions KOTV inc. Télédiffuseur canadien : Télé-Québec Partenariat avec le FMC



Sous ses allures d'adolescent de 16 ans, LIAM est en fait un humanoïde conçu en secret dans le Laboratoire d'Intelligence Artificielle Mondial. Contre toutes attentes, il a commencé à développer sa volonté propre et à ressentir des émotions. Un de ses créateurs, le Dr Wood, doit le reformater, car Liam refusera ainsi d'accomplir la mission pour laquelle il le destine : être une arme capable d'asservir l'humanité. Un petit groupe d'adolescents se lie et s'oppose à ce projet. Ensemble, ils devront protéger Liam et déjouer les plans du Dr Wood.

La reconstruction d'Anna Brodeur

Sphère Média inc. Télédiffuseur canadien : Bell Média Partenariat avec le FMC



Après un exil volontaire de dix ans à Paris, Anna Brodeur rentre au Québec dans des circonstances exceptionnelles. Ce retour aux sources est tout sauf calme et paisible. Il provoque plutôt une onde de choc auprès de tout son entourage.

Sorcières - Saison 2

Amalga Créations Médias inc. Télédiffuseur canadien : Groupe TVA



Le passé de Joe, Agnès et Beth continue de refaire surface. L'arrivée d'une personne liée à la commune bouleversera l'équilibre des trois soeurs. La machination du bébé retrouvé aux chutes sera dévoilée et entraînera de graves conséquences pour certains personnages.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

Voyager le nord

Terre Innue inc. Télédiffuseurs canadiens : APTN / Société Radio-Canada Partenariat avec le FMC



Voyager le Nord est une série documentaire d'aventure réalisée par Kim O'Bomsawin qui célèbre la réappropriation par les Premiers Peuples de l'Arctique de leurs territoires en s'intéressant aux mille moyens possibles de les parcourir, que ce soit par des modes de transports traditionnels ou ultra-modernes.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, une entreprise de Québecor Média inc. qui verse des redevances annuelles de plus de 5 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total près de 137,4 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le mardi 1er octobre 2024, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter fondsquebecor.ca.

À propos du Fonds des médias du Canada

Le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et promeut la production de contenus canadiens et d'applications pour toutes les plateformes audiovisuelles. En outre, il oriente les contenus vers un environnement numérique mondial concurrentiel en soutenant l'innovation de l'industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité des voix et en encourageant l'accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Il reçoit des fonds du gouvernement du Canada et des distributeurs de services de télévision par câble, par satellite et par IP du pays. Veuillez consulter notre site Web pour plus d'informations.

