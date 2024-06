AVIS AUX MEDIAS - Point de presse sur la grève des officiers de navigation et des officiers mécaniciens de la Société des traversiers du Québec





QUÉBEC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos, représentant les officiers de navigation et les officiers mécaniciens de la Société des traversiers du Québec, tiendra un point de presse vendredi matin à 7 h 45, devant le 10 rue des Traversiers à Québec, plus précisément devant l'entrée des piétons et à côté du débarcadère des taxis. Les porte-parole feront le point sur la grève des 5 traverses et les négociations. Cette grève a lieu le vendredi 21 juin, ainsi que samedi, le 22 juin.

L'adjoint au directeur québécois des Métallos, Nicolas Lapierre, sera présent au point de presse ainsi que le représentant syndical responsable du secteur maritime, Luc Laberge, et des officiers mécaniciens et de navigation en grève. Les négociations sont en cours depuis 14 mois déjà et la section locale 9599 des Métallos réclame des salaires à la hauteur des responsabilités de ses membres.

Point de presse

Vendredi 21 juin, 7 h 45

10, rue des Traversiers, Québec

Devant l'entrée des piétons (à côté du débarcadère des taxis)

Après le point de presse, les grévistes marcheront jusqu'au siège social de la Société des traversiers du Québec (STQ), situé au 250 rue Saint-Paul à Québec.

Les traverses visées par la grève des 21 et 22 juin sont celles de Québec/Lévis, Matane/Godbout, Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine, L'Isle-aux-Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rive ainsi que Sorel/Saint-Ignace-de-Loyola.

Conformément à l'entente survenue entre la partie syndicale et patronale et entérinée par le tribunal administratif du travail, des services essentiels sont maintenus pour deux traverses :

Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine

De 22 h à 7 h : départ aux 2 heures de chaque rive (9 traversées) -- un seul navire

De 7 h à 8 h : départ aux 30 minutes de chaque rive (2 traversées) -- un seul navire

De 8 h à 22 h : départs simultanés aux 40 minutes de chaque rive (43 traversées) -- 2 navires

L'Isle-aux-Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rive,



le vendredi 21 juin : service de 6 h à 9 h, de 12 h à 13 h, de 15 h à 19 h et de 22 h à 23 h

Samedi 22 juin : service de 7 h à 10 h, de 12 h à 13 h, de 15 h à 19 h, de 22 h à 23 h

Une traversée sans passager sera faite vendredi à 9 h pour les besoins spécifiques du CLSC et de la pharmacie.

Il n'y aura aucun service pour les traverses de Québec/Lévis, Matane/Godbout et Sorel/Saint-Ignace-de-Loyola. Le service normal reprendra le dimanche 23 juin à 6 h.

Les 150 métallos de la section locale 9599 s'étaient dotés au début du mois d'un mandat de tenir jusqu'à 10 jours de grève afin de faire avancer les négociations. Les dates des 8 autres journées de grève demeurent à déterminer.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60?000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

19 juin 2024 à 09:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :