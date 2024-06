Lancement de la 2e saison du Balado : Les RH, le coeur du tourisme - Une nouvelle ressource RH pour l'industrie touristique





MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) est fier d'annoncer le lancement de la saison 2 du balado « les RH : le coeur du tourisme », réalisé avec la participation financière du ministère du Tourisme.

Cette nouvelle saison, composée de six épisodes d'en moyenne 25 minutes chacun, aborde des sujets RH centraux en tourisme avec des experts, incluant l'intelligence artificielle, le recrutement des personnes immigrantes, ou encore la gestion d'équipes intergénérationnelles.

Conçu spécifiquement pour les secteurs du tourisme (hébergement, restauration, services de voyages, loisirs et divertissements, transports de personnes), ce balado vise à fournir des connaissances de base sur des concepts RH clés et propose des solutions pratiques et innovantes.

Une écoute 360 sur différents sujets

Coanimation : Karine Lepage, conseillère stratégique Ministère du Tourisme et Gabriel Vaillancourt, directeur général adjoint, Conseil québécois des ressources humaines en tourisme

Épisode 1: « Attirer la relève en tourisme » explore des stratégies efficaces pour attirer de nouveaux talents dans l'industrie touristique, garantissant ainsi un avenir prometteur pour le secteur.

Intervenantes : Elsa Dumont, étudiante en gestion internationale UQAM, Marie-Lou Faucher- Bruyère, directrice des ressources humaines, Palais des congrès de Montréal.

Épisode 2: « Créer un environnement de travail stimulant » propose des conseils sur la création d'un cadre de travail motivant et engageant, essentiel pour maintenir une équipe productive et satisfaite.

Intervenant : Reneault Poliquin, coach professionnel et formateur auprès de leaders d'entreprises.

Épisode 3: « Réussir son intégration en tourisme » fournit des clés pour une intégration réussie des nouveaux employés, favorisant une transition en douceur et une adaptation rapide.

Intervenants : Norma De Marin et Mamadou Si, deux demandeurs d'asile qui se sont intégrés à la vie professionnelle touristique québécoise.

Épisode 4: « Innover dans la gestion RH de l'industrie touristique » met en lumière les dernières tendances et innovations en matière de gestion des ressources humaines, aidant les entreprises à rester compétitives et avant-gardistes.

Intervenants : Anne Nguyen, directrice responsable de l'intelligence artificielle au Conseil de l'innovation du Québec, François Chevrier, directeur général d'ÉAQ (Événements Attractions Québec), Sid Nouar, fondateur de TempIn

Épisode 5: « Démystifier la productivité en tourisme » aborde des techniques pour optimiser la productivité des équipes, crucial pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction client.

Intervenants : Xavier Gret, directeur général au CQRHT et Clément Le Dily, coordonnateur veille et connaissances stratégiques au CQRHT.

Épisode 6: « Bâtir une stratégie RH dans un contexte de repreneuriat » en tourisme guide les entreprises à développer des stratégies RH robustes pour soutenir le repreneuriat, assurant ainsi une croissance durable et réussie.

Intervenants : Aude Lafrance-Girard, présidente du Groupe Cogirès et Stéphane Vachon, Chef de la direction du groupe Trekking.

"Ce format d'écoute est adapté pour les entreprises touristiques qui travaillent fort et cherchent à optimiser leur gestion des ressources humaines," souligne à son tour Xavier Gret, directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme. "Grâce au soutien du ministère du Tourisme, nous pouvons offrir des contenus de qualité qui répondent aux besoins actuels de notre industrie."

ÉCOUTEZ LA SAISON 2 : https://cqrht.qc.ca/outils-ressources/balados/

À propos du CQRHT

Le CQRHT est le comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie touristique. Depuis 25 ans, l'organisation travaille en collaboration avec les partenaires de l'industrie touristique, soit le milieu associatif, les syndicats et les entreprises touristiques. Sa mission : assurer une surveillance vigilante de l'évolution de la main-d'oeuvre en tourisme et favoriser la concertation de tous les partenaires afin d'arriver à des consensus qui permettront de poser des actions communes et structurantes pour relever les défis RH de l'industrie touristique.

SOURCE Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT)

19 juin 2024 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :