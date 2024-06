La Bourse I.D.E.A.L de BioTalent Canada accepte dès maintenant les candidatures





BioTalent Canada est heureuse d'annoncer qu'elle accepte dès maintenant les inscriptions à son programme Bourse I.D.É.A.L.MC, laquelle vise à promouvoir le leadership en matière d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité (IDÉAL) chez les étudiant.e.s engagé.e.s dans des études en sciences, en technologies, en ingénierie ou en mathématiques (STIM) d'un bout à l'autre du Canada. Cette initiative veut aider des personnes issues de groupes en quête d'équité à poursuivre des études postsecondaires en STIM pour diversifier d'avantage la bioéconomie et constituer une main-d'oeuvre plus inclusive.

La Bourse I.D.É.A.L. confirme l'engagement de BioTalent Canada à promouvoir l'équité et la diversité dans la bioéconomie pour qu'elle reflète la mosaïque de talents du Canada. Conçue pour soutenir les étudiant.e.s qui entament leur première année d'études dans une université ou un collège accrédités au Canada, cette bourse est spécifiquement destinée aux personnes inscrites en STIM.

«?Cette initiative de Bourse I.D.É.A.L. représente un point de repère pour la promotion de l'inclusion et de la diversité dans les études en STIM au Canada, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. En soutenant les groupes en quête d'équité dans les études en STIM, nous investissons non seulement dans les talents, mais aussi dans l'avenir du secteur. La diversité stimule l'innovation, et cette initiative propulsera les secteurs canadien de la santé et des biosciences.?»

La Bourse I.D.É.A.L. veut habiliter les talents issus de groupes en quête d'équité et, ainsi, favoriser la diversité dans les études en STIM et la bioéconomie. En cette première année, la priorité sera accordée aux Autochtones et aux personnes handicapées. Cette décision découle des résultats de l'Étude d'information sur le marché du travail de BioTalent Canada, qui ont démontré que ces groupes comme étant très faiblement représentés dans l'industrie.

Cette année, BioTalent Canada remettra deux bourses de 10?000 $ à des étudiant.e.s qui entreprennent leur première année d'études dans un programme accrédité en STIM. Si attribué, les étudiant.e.s qui entament un programme au niveau collégial seront admissibles à une bourse de 5?000 $.

Conçue pour contrer les disparités et habiliter les talents issus de groupes en quête d'équité, les bourses I.D.É.A.L. seront attribuées en fonction de plusieurs critères tels que les objectifs de carrière, le leadership en matière d'IDÉA, l'apprentissage et la sensibilisation aux principes d'IDÉA et l'inclusion par l'éducation.

«?La Bourse I.D.É.A.L. offre plus qu'un simple soutien financier, reprend M. Henderson. Grâce à ce programme, Les etudiants auront la possibilité de façonner l'avenir et de faire l'expérience de l'autonomisation en éliminant les barrières et en contribuant à améliorer l'inclusion et la diversité dans les domaines des STIM.?»

La Bourse I.D.É.A.L. s'ajoute à la gamme de produits, de programmes et de services de BioTalent Canada et au travail déjà effectué dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants et autre programme comme Le programme de reconnaissance Employeur Bioscience I.D.É.A.L pour permettre aux groupes en quête d'équité d'accéder à des emplois intéressants dans le secteur canadien de la santé et des biosciences.

Pour connaître les critères d'admissibilité à la Bourse I.D.É.A.L., et pour soumettre une application, allez à biotalent.ca/bourseIDEAL.

À propos de la Bourse I.D.É.A.L.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Récemment certifiée Meilleurs lieux de travailMC en 2024 et Meilleurs lieux de travail dans les soins de santé pour 2023 par Great Place to Work CanadaMD, Best Workplace par HRD Canada pour 2023 et 5-Star Diversity, Equity and Inclusion Employer par Canadian HR Reporter, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces diverses distinctions lui ont été attribuées après des analyses rigoureuses et indépendantes de l'organisation.

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à BioTalent.ca.

