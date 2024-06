Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise 2023-2024 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 2 M$ pour le rayonnement des cultures autochtones





QUÉBEC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la 3e édition de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annoncent une aide financière de 2 110 000 $ pour 3 nouveaux projets qui favoriseront la découverte d'artistes, d'artisanes, d'artisans et de pratiques autochtones ainsi que le rayonnement des cultures des Premières Nations et des Inuit.

Le soutien accordé dans le cadre du 3e Appel de projets vise à accroître le rayonnement des oeuvres, des contenus, des pratiques et des produits culturels d'ici ainsi que celui des artistes, des artisanes et des artisans les proposant. Le programme vise notamment à encourager les initiatives collectives de promotion. Il contribue aussi à de nouvelles initiatives de création, de production et de diffusion d'envergure, partout sur le territoire. L'Appel de projets s'inscrit en cohérence avec les engagements particuliers à l'égard des autochtones pris par le gouvernement du Québec dans la politique culturelle du Québec Partout, la culture.

Plus précisément, l'organisme KWE! À la rencontre des peuples autochtones recevra une somme de 660 000 $ pour mettre de l'avant les cultures autochtones, les métiers d'art et le patrimoine immatériel. Ce projet permettra à 11 artisanes et artisans autochtones (1 par nation) de revisiter et de personnaliser des créations vestimentaires et accessoires du grand designer québécois Jean-Claude Poitras, en s'inspirant des cultures et des savoir-faire autochtones du Québec. L'objectif est de faire rayonner ce patrimoine et ces techniques artisanales dans une volonté de rapprochement entre nos peuples.

Le Festival Innu Nikamu sur la route bénéficiera d'une enveloppe de 650 000 $ pour la promotion de la musique autochtone au Québec grâce au Mixbus, une scène mobile unique. Cette scène transformera les espaces publics en lieux de concerts dynamiques où deux groupes autochtones exceptionnels, accompagnés d'un groupe québécois renommé, créeront un dialogue musical entre les cultures autochtones et québécoise. Le projet est conçu pour toucher des communautés éloignées et rurales du Québec. De plus, il s'inscrit dans une démarche de réconciliation, de célébration de la richesse des cultures autochtones et de renforcement des liens communautaires.

Enfin, le Regroupement des festivals régionaux artistiques et indépendants (REFRAIN) se voit octroyer une somme de 800 000 $. En partenariat avec de nombreux organismes du milieu culturel allochtone et autochtone, le REFRAIN met en oeuvre un grand projet collaboratif de découverte de jeunes artistes autochtones pour la diffusion de leurs créations. L'initiative, qui vise un large public dans toutes les régions, propose la création de 3 résidences d'artistes, desquelles émergeront autant de spectacles qui feront une tournée à travers le Québec dans une dizaine de festivals et de salles de spectacles. Des événements satellites gratuits seront aussi présentés dans plusieurs communautés autochtones pour favoriser les rencontres entre le public allochtone et les différentes nations.

Citations

« Dans une démarche de promotion et de valorisation des cultures autochtones, je suis fier de soutenir des projets rassembleurs qui mettent de l'avant la musique, les arts de la scène et le patrimoine immatériel autochtones avec une enveloppe de plus de 2 M$ grâce à l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis heureux de voir une variété d'initiatives mettant les cultures et la créativité des Premières Nations et des Inuit à l'honneur. L'art permet de rassembler et de mieux nous connaître, tout en resserrant les liens entre nos nations. J'anticipe de grandes réussites sous les bannières de KWE!, d'Innu Nikamu et du REFRAIN, et j'invite chaleureusement le public à les découvrir ou redécouvrir. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants

La 3 e édition de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, qui se décline en 3 volets, s'est déroulée du 18 septembre au 26 octobre 2023.

édition de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise, qui se décline en 3 volets, s'est déroulée du 18 septembre au 26 octobre 2023. Cet appel de projets s'adressait aux organismes à but non lucratif, aux coopératives, aux entités municipales et aux communautés autochtones. Les entreprises étaient également admissibles aux volets 1 et 2 du programme.

Le projet du REFRAIN est soutenu dans le cadre du volet 1, Développement et déploiement d'initiatives collectives.

Les projets de KWE! et d'Innu Nikamu ont été acceptés en vertu du volet 2, Développement et production d'activités d'envergure participant à la reconnaissance ou à la valorisation de la culture québécoise.

