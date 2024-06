BMO et STEPS Public Art continuent de soutenir les arts communautaires avec la série nationale de peintures murales





Huit autres installations sont prévues en 2024, dont une oeuvre d'art pour la nouvelle succursale phare de BMO au Centre Eaton, qui doit ouvrir ses portes cet automne à Toronto .

MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui la poursuite de sa série nationale de peintures murales, un programme d'art communautaire en partenariat avec STEPS Public Art, pour créer des murales personnalisées dans les succursales de BMO à travers le Canada.

La série nationale de peintures murales de BMO est un programme d'art hyperlocal qui fait appel à des artistes locaux pour la création de peintures murales personnalisées dans les succursales de services aux particuliers à l'échelle du Canada. BMO a commandé plus de 60 oeuvres d'art, directement inspirées des collectivités individuelles, dans des succursales de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve depuis le lancement du programme en 2021.

« BMO est fier de servir les collectivités à travers le Canada et notre réseau de succursales nous aide à établir et à maintenir des liens locaux, a indiqué Roy Stanjevich, chef, Circuits physiques Amérique du Nord, BMO. La série nationale de peintures murales de BMO nous donne l'occasion d'intégrer de belles oeuvres d'art dans nos collectivités tout en soutenant la culture et les arts locaux, ce qui est conforme à notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

Le comité des peintures murales des succursales prévoit actuellement huit autres installations pour 2024, dont une oeuvre d'une artiste locale de Toronto, Jessica Thalmann (en anglais), pour la nouvelle succursale phare de BMO au Centre Eaton, qui ouvrira ses portes à l'automne 2024. Mme Thalmann a également conçu une oeuvre abstraite incorporant la riche histoire du quartier Bloor et Bathurst de Toronto pour l'ouverture en juin de la nouvelle succursale de Mirvish Village.

« Travailler avec BMO et STEPS sur la série nationale de peintures murales de BMO a été une excellente occasion de poursuivre mon enquête archivistique et historique approfondie sur l'héritage architectural du village de Mirvish et des environs, a déclaré Mme Thalmann. Cette série nationale de peintures murales m'a donné l'occasion de créer une oeuvre d'art publique permanente et a été une expérience inestimable et une leçon d'humilité. Je me sens honorée de pouvoir assembler les détails architecturaux, y compris la signalisation vernaculaire, les sites historiques et les maisons victoriennes qui célèbrent l'héritage continu de cet endroit dans le tissu urbain de Toronto. »

D'autres fresques murales sont prévues pour 2024 à Richmond (Colombie-Britannique), à Montréal (Québec) et à Ottawa (Ontario).

Pour en savoir plus sur la série nationale de peintures murales de BMO, sur les murales exposées dans les succursales locales et sur STEPS Public Art, consultez stepspublicart.org/BMO .

