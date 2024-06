PARTENARIAT HONOR x STUDIO HARCOURT : COMMENT LES DEUX MARQUES ONT TRAVAILLÉ POUR DÉVELOPPER LE MODE PORTRAIT





PARIS, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 12 juin dernier, HONOR a annoncé son partenariat exclusif avec le légendaire Studio Harcourt. Cette collaboration exceptionnelle marque le lancement de la série HONOR 200, une gamme de smartphones qui promet de redéfinir la photographie de portrait grâce à l'intégration de technologies avancées et du savoir-faire photographique unique du Studio Harcourt. Ce partenariat stratégique vise également à renforcer le positionnement premium de la marque HONOR en France, en associant son nom à l'excellence et au prestige du Studio Harcourt.

Le développement de ce mode a nécessité près de 2 ans de travaux et l'analyse de milliers de photographies issues du Studio Harcourt afin de pouvoir proposer aux utilisateurs la meilleure expérience en matière de portraiture.

A la recherche du Portrait Master

L'idée de la collaboration avec le Studio Harcourt a débuté par une simple question : comment améliorer le rendu photo des portraits sur smartphone ? La photographie portrait sur smartphone pâtit aujourd'hui de plusieurs défauts : un HDR trop présent, un bokeh peu précis, des textures et couleurs de peau peu fidèles et une identité artistique inexistante. En travaillant avec Harcourt, HONOR s'assure d'associer ses capacités hardware reconnues à l'expertise artistique forte du Studio.

Des premiers essais sur le HONOR 90 à la version finale proposée sur la série HONOR 200, l'équipe R&D de HONOR a travaillé sur tous les aspects qui participent à l'amélioration du rendu photo : le contraste, la lumière, le vignettage, l'exposition, la couleur, la texture, la profondeur de champ, le bokeh, le teint de peau et la balance des blancs. Mobilisant plus de 20 experts HONOR en imagerie, plus de 1 000 scénarios et des millions de données ont été analysés afin de créer une technologie capable de reproduire la signature visuelle du Studio Harcourt, directement sur un smartphone. Cette collaboration a notamment permis de développer l'algorithme HONOR RAW Domain, qui assure un équilibre parfait entre les hautes lumières et les ombres, même en condition de faible luminosité.



Plus concrètement, au moment de la capture, la série HONOR 200 détecte le type de scène (avec les éléments qui composent la scène : visage, personne, objet, ciel, arrière-plan, etc.), la quantité et le type de lumière disponible, les contrastes existants, les couleurs et la balance des blancs et la distance par rapport au sujet. À la suite de cette détection, le smartphone produit le rendu Harcourt. C'est pourquoi il ne s'agit pas simplement d'un filtre appliqué à une image, mais véritablement d'un mode.

HONOR 200 Pro : trois modes photo Harcourt intégrés

Si le Studio Harcourt a toujours beaucoup travaillé en noir et blanc, il a fallu pour les équipes de HONOR réfléchir à une direction artisitique pour un rendu couleur. A donc été fait le choix de tourner la tonalité des portraits couleurs vers le chaud (laiton / cuivre) tout en adoptant les codes graphiques du Studio (ombres et lumières, teint et texture de la peau, importance du regard dans le portrait, vignettage, grain, désaturation des couleurs, préservation de l'ambiance de la scène, format d'image 4:5, angle de prise de vue, composition). Lors de chaque session, le photographe Harcourt a pris les mêmes scènes, et les images ont ensuite été envoyées pour retouche - des images qui ont systématiquement servi de références artistiques et techniques, pour permettre aux équipes de réglage de comprendre la direction et de travailler jusqu'à ce que le rendu souhaité soit obtenu dans toutes les conditions d'éclairage. Le premier défi de cette collaboration était de traduire un rendu artistique en un langage technique, ce qui nécessitait de disséquer chaque élément de l'ADN de Harcourt pour créer un ensemble de paramètres et d'ajustements pour les équipes de réglage.

A la suite de ce travail de plusieurs mois, trois modes ont été développés, Harcourt Classic (N&B), Harcourt Color (couleur) et Harcourt Vibrant (couleur avec la touche Harcourt)

Quand l'innovation HONOR rencontre la tradition Harcourt

La série HONOR 200 est le fruit d'une synergie entre l'innovation technologique et la tradition artistique. En collaborant avec le Studio Harcourt, réputé pour ses portraits intemporels de célébrités, telles que Roger Federer, Catherine Deneuve et Jean Dujardin, HONOR s'est assuré de travailler avec les plus grands experts de la lumière, capable de saisir le meilleur de chaque sujet, et ce, depuis 90 ans.

Pierre-Alain Houard, Directeur Marketing chez HONOR France, explique : « Ce partenariat avec le Studio Harcourt renforce la stratégie de HONOR visant à consolider son positionnement premium sur le marché français. En associant son image à celle d'une institution reconnue pour son excellence artistique et son héritage prestigieux, HONOR souligne son engagement à fournir des produits de haute qualité et à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. Cette collaboration met en lumière la capacité de HONOR à innover tout en respectant les traditions, positionnant ainsi la marque comme un acteur clé sur le marché des smartphones premium. »

Catherine Renard, Directrice du Studio Harcourt, ajoute : « Travailler avec HONOR nous a permis de repousser les limites de notre art et de le rendre accessible à un plus grand nombre. Ensemble, nous avons réussi à capturer la magie de nos portraits emblématiques dans un format numérique, permettant aux utilisateurs du HONOR 200 de réaliser des clichés professionnels à chaque fois. »

La série HONOR 200 : pensée pour les amateurs de photographie

Le HONOR 200 Pro, fleuron de la série, est équipé d'un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur Super Dynamic H9000 et un téléobjectif de 50 MP. Grâce à la technologie de regroupement de pixels 4-en-1 et à l'IA développée avec Harcourt, les utilisateurs peuvent capturer des images impressionnantes avec des détails exceptionnels, même dans les zones les plus sombres. En complément, le HONOR 200 Pro dispose de la technologie Risk-free dimming de 3840 Hz certifiée par TÜV Rheinland pour une expérience visuelle sans scintillement et plus confortable. La série inclut également le HONOR 200 Lite, qui propose un puissant système de triple caméra et un écran AMOLED de 6,7 pouces pour une expérience photographique avancée.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LES VISUELS



À PROPOS DE HONOR

Créée en 2013, HONOR réussit à devenir en à peine plus d'une décennie une marque technologique mondiale. Très populaire notamment auprès des jeunes à ses débuts, la marque s'adresse aujourd'hui à tous les consommateurs. Depuis sa création, l'entreprise met ses capacités de R&D et d'innovation au service des utilisateurs et a développé au fil des années une gamme complète de produits technologiques : smartphones, PC, wearables, et plus récemment, tablettes. Suite à sa nouvelle indépendance depuis janvier 2021, elle entend poursuivre son développement encore son empreinte en proposant des produits toujours plus innovants et adaptés aux besoins de chacun. Son ambition ? Devenir une marque mondiale emblématique et, à terme, leader sur ses marchés.

À PROPOS DE STUDIO HARCOURT

Créé en 1934 par une femme d'exception, Cosette Harcourt, les frères Lacroix et Robert Ricci, Studio Harcourt Paris devient rapidement le passage obligé du tout Paris. Écrivains, peintres, chanteurs, acteurs, parmi les plus célèbres, Edith Piaf, Marlène Dietrich, Salvador Dali ou encore Brigitte Bardot. La signature Harcourt puise son inspiration dans les racines glamour du cinéma noir et blanc, une empreinte qui s'inscrit dans l'intemporalité, un style inimitable, entre mystère et légende. Véritable mémoire visuelle du 20ème siècle, Studio Harcourt reste la référence du portrait d'art et accueille les personnalités du monde artistique tels que Jean Paul Gaultier, Jean Dujardin, Philippe Starck, Carole Bouquet, Laetitia Casta, John Malkovitch, Monica Bellucci, la Princesse Rania de Jordanie, Dita Von Teese, Zinedine Zidane, sans oublier les anonymes, nombreux à vouloir entrer à leur tour dans la légende.

