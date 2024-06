L'Organisme canadien de réglementation des investissements permet la reprise de la négociation - TMIN

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Payfare Inc. Symbole TSX : PAY Les titres : Oui Motif : Interdiction d'opérations sur valeurs Heure de la suspension (HE) : 08 h 00 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou...

Groupe Stingray Inc. (« Stingray » ou la « Société ») annonce aujourd'hui qu'elle a été informée que les 5 000 000 d'actions à droit de vote multiple de la Société (les « actions à droit de vote multiple ») que détenait Télésystème Média Can Inc....