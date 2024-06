LES LABORATOIRES VICHY ANNONCENT LE LANCEMENT DE LEUR NOUVELLE CAUSE DE MARQUE





HORMONALL : ENSEMBLE POUR LE BIEN-ÊTRE DES FEMMES

LEVALLOIS-PERRET, France, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Les Laboratoires Vichy sont fiers d'annoncer leur nouvel engagement de marque, Hormonall : Ensemble pour le bien-être des femmes.

Co-créé en partenariat avec l'association britannique Wellbeing of Women, soutenu par le Gouvernement et l'association Règles Elémentaires en France, ce programme pédagogique vise à accompagner toutes les femmes à chaque étape de leur vie?: puberté, cycle menstruel, post-partum, ménopause. L'enjeu est de donner de l'information fiable et nécessaire aux jeunes filles, femmes mais aussi à toutes les personnes qui se sentent concernées par ces sujets hormonaux souvent encore tabous.

Première association française dédiée à la lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles, Règles Élémentaires c'est plus de 18 000 000 de protections périodiques redistribuées et des milliers de personnes sensibilisées et formées au sujet des règles. Le bien-être hormonal étant intrinsèquement lié à la santé menstruelle, il a un impact majeur sur la vie des personnes qui ont leurs règles. Règles Élémentaires s'associe donc au programme Hormonall pour penser et accompagner les personnes concernées. Pour aller vers une santé publique plus inclusive des personnes qui ont leurs règles, il est nécessaire de penser une approche globale qui passe aussi par le bien-être hormonal. Cette collaboration s'inscrit donc dans un plaidoyer plus large visant à rendre visible les vécus hormonaux, les accompagner et #changerlesrègles durablement.

Ce mouvement vise à libérer la parole sur les différentes étapes de la vie des femmes, faire comprendre l'impact des différentes phases qu'elles traversent pour mieux les appréhender et changer notre regard sur les changements hormonaux.

Ce dispositif s'inscrit dans le plan interministériel Toutes et Tous Egaux visant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette initiative, érigée en Grande Cause du Quinquennat permet depuis plus de 6 ans de mettre en oeuvre des politiques publiques concrètes pour atteindre cet objectif d'égalité. La Grande Cause du Quinquennat permet de sensibiliser les usagers aux problématiques d'inégalités dans le monde professionnel ou encore en termes d'accès aux soins.

À l'occasion du 28 mai, Journée Internationale d'Action pour la Santé des Femmes, le Gouvernement s'est associé aux Laboratoires Vichy pour promouvoir le programme Hormonall et informer le plus grand nombre sur les changements hormonaux à toutes les étapes de la vie des femmes.

DE LA PEAU ET DU CUIR CHEVELU AU BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET MENTAL

Forts de leur expertise cosmétique sur les conséquences des changements hormonaux sur la peau et le cuir chevelu, Les Laboratoires Vichy ont à coeur de mieux comprendre l'impact des facteurs internes et externes sur ces derniers. L'objectif est de mieux accompagner les individus tout au long de leur vie en leur proposant des solutions dermocosmétiques adaptées à leurs besoins.

Dans le cadre d'une grande étude épidémiologique1 menée pour en savoir plus sur l'impact des changements hormonaux sur la peau et le cuir chevelu, Les Laboratoires Vichy ont complété leur recherche avec des questions plus spécifiques sur le bien-être physique et mental. Au-delà des informations clés sur la peau et le cuir chevelu, les résultats ont montré que 72% des femmes estiment que les changements hormonaux ont un impact négatif sur leur bien-être1.

Forts de leur engagement historique sur la ménopause, Les Laboratoires Vichy ont décidé d'aller plus loin en plaçant le bien-être hormonal des femmes au centre de leur engagement afin de les accompagner au mieux.

2 FEMMES SUR 3 LUTTENT EN SILENCE FACE À LEURS CHANGEMENTS HORMONAUX, SE SENTANT INCOMPRISES, PEU SOUTENUES OU MAL INFORMÉES (2)

Une étude quantitative menée par l'Institut d'étude Kantar auprès de plus de 2 000 femmes issues de pays du monde entier a révélé que deux femmes sur trois luttent en silence face à l'impact des changements hormonaux sur leur bien-être mental et physique, se sentant incomprises, peu soutenues ou mal informées. Les femmes partagent ce ressenti quels que soient leur âge ou leur origine.

DEUX RAISONS : LE MANQUE DE CONVERSATION ET D'ÉDUCATION

Deux raisons majeures expliquent que les femmes se sentent incomprises et seules face à leurs changements hormonaux.

Tout d'abord, un manque de conversation alimenté par les tabous, la stigmatisation et la honte. Les femmes ne sont pas encouragées à partager leurs fardeaux ou à demander de l'aide.

Mais aussi, un manque d'éducation. Il n'y a pas assez d'informations sur les changements hormonaux, et les quelques informations disponibles sont parfois trompeuses ou accablantes, provoquant encore plus de confusion et d'appréhension.

LES DEUX MISSIONS D'HORMONALL :

LIBÉRER LA PAROLE ET ÉDUQUER SUR LA SANTÉ DES FEMMES

1/ LIBÉRER LA PAROLE : UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Les Laboratoires Vichy et Wellbeing of Women ont choisi quatre ambassadrices qui représentent de véritables alliées dans la lutte pour libérer la parole autour du bien-être hormonal des femmes : Jessica Miao, entrepreneure et cofondatrice d'Apricotton (une marque de soutiens-gorge pour adolescentes) ; Leslye Granaud, podcasteuse et créatrice de contenu sur le cycle menstruel ; Clémentine Galey, animatrice du ?podcast Bliss Stories sur la maternité, et Shirley Weir, auteure et experte sur le sujet de la ménopause. Chacune de ces femmes partage un témoignage honnête sur son expérience et son ressenti sur ses changements hormonaux.

2/ ÉDUQUER : 4 MODULES DE FORMATION EN LIGNE

Avec l'aide d'experts de Wellbeing of Women, de spécialistes de la santé, de gynécologues et de chercheurs, Les Laboratoires Vichy ont co-créé quatre modules de formation autour des étapes clés de la vie d'une femme : la puberté, le cycle menstruel, le post-partum et la ménopause. Chaque module, d'environ 15 minutes, offre de nombreuses informations de santé. Au-delà de l'explication scientifique des changements hormonaux, ces formations sensibilisent sur leur impact tout au long de la vie des femmes. Des solutions concrètes sont ainsi proposées pour améliorer leur bien-être global.

Rendez-vous sur www.hormonall.com pour suivre les modules de formation et rejoindre une communauté dédiée au bien-être des femmes. La plateforme est gratuite, anonyme et accessible à toutes et à tous. Hormonall s'adressent aux « filles » et aux « femmes » ainsi qu'à toutes les personnes de tous les genres, pouvant être confrontées à l'impact des changements hormonaux et nécessiter les connaissances et le soutien proposés dans ces modules de formation.

À propos des Laboratoires Vichy

Laboratoires Vichy, fondée en 1931, une marque dermo-cosmétique qui s'appuie sur une expertise scientifique et recommandée par 70 000 dermatologues dans le monde. Avec pour mission de décoder et d'anticiper les besoins de la peau et du cuir chevelu à chaque étape de la vie. Les Laboratoires Vichy accompagnent chaque individu quel que soit son âge ou son phototype. Par le biais d'Hormonall, Les Laboratoires Vichy apportent les connaissances et le soutien nécessaires aux femmes au-delà des problèmes de peau et de cuir chevelu.

À propos du Service d'information du Gouvernement

Placé sous l'autorité du Premier Ministre, le Service d'Information du Gouvernement (SIG) travaille à la transformation de sa communication, au service d'une meilleure information pour les citoyens et d'une organisation plus efficace pour l'Etat. Pour ce faire, le SIG remplit ses missions selon trois axes :

- il analyse l'évolution de l'opinion publique et le traitement médiatique de l'action Gouvernementale ;

- il informe le grand public de l'action du Premier ministre et du Gouvernement ;

- il pilote et coordonne au niveau interministériel la communication Gouvernementale.

À propos de Wellbeing of Women

Wellbeing of Women est une organisation caritative britannique fondée en 1964 qui a pour vocation de changer la vie des femmes, des filles grâce à la recherche, à l'éducation et au plaidoyer. En se concentrant sur la santé reproductive et gynécologique, Wellbeing of Women s'attaque aux tabous et oeuvre pour un avenir meilleur.

À propos de Règles Élémentaires

Créée en 2015, Règles Élémentaires est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Sa mission : permettre à toutes les personnes de vivre leurs règles dans de bonnes conditions et faire qu'avoir ses règles ne soit plus un frein dans leur quotidien.

(1) Ipsos étude épidémiologique - Janvier - Février 2023. Total échantillon: 20 000 femmes, 20 pays. Echantillon représentatif de femmes âgées de 18-55 ans. Dans chaque pays.

(2) Etude KANTAR 2022 ? Échantillon total : 2086 femmes

