IG Gestion de patrimoine annonce la modification du niveau de risque de certaines solutions de placement

WINNIPEG, MB, le 19 juin 2024 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui la modification du niveau de risque de certaines solutions de placement, en vigueur depuis le 18 juin 2024.

IG étudie le niveau de risque et apporte des modifications conformément à la méthode de classification du risque mandatée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Depuis le 18 juin 2024, le niveau de risque associé aux fonds suivants est modifié comme indiqué ci-dessous. Aucun changement n'est apporté aux objectifs et stratégies de placement ou à la méthode de gestion de ces fonds.

Nom du fonds Ancien niveau de risque Nouveau niveau de risque Portefeuille Action climat IG -

Équilibré mondial à revenu fixe Faible Faible à moyen Portefeuille fondamental IG - Mondial

Revenu Faible à moyen Faible Fonds international petite

capitalisation IG Mackenzie Moyen à élevé Moyen

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils d'environ 128,6 milliards de dollars au 31 mai 2024 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 251 milliards de dollars au 31 mai 2024.

19 juin 2024 à 07:30

