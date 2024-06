/R E P R I S E -- Pendant que le Parlement fait pause pour l'été, Gaza saigne : les agences humanitaires canadiennes appellent à l'action/





OTTAWA, ON, le 18 juin 2024 /CNW/ - Alors que le Parlement fait relâche pour l'été, les principales agences humanitaires du Canada ont tenu une conférence de presse aujourd'hui, sur la Colline parlementaire, pour inciter le gouvernement du Canada à adopter des mesures immédiates et décisives pour plaider en faveur de la fin de la guerre à Gaza et empêcher d'autres atrocités de masse.

Depuis octobre 2023, nous avons assisté à la mort de dizaines de milliers de civils innocents à Gaza, y compris un nombre record d'attaques ciblées contre des travailleurs humanitaires. Les Palestiniens, y compris ceux parmi nos équipes et nos partenaires, sont confrontés à des attaques, à des bombardements incessants et à des déplacements forcés permanents. Ceux qui survivent risquent de mourir de faim, de déshydratation et de maladie parce qu'on leur refuse l'accès à l'eau potable, au carburant, aux soins de santé et à la nourriture. Sous la menace d'une famine imminente, des enfants meurent de malnutrition, et leur nombre ne fera qu'augmenter, en raison de l'obstruction intentionnelle de l'aide humanitaire par les autorités israéliennes.

Le blocage délibéré de l'aide, conjugué à la poursuite des violences aveugles et des attaques ciblées contre les civils et les infrastructures civiles - des violations manifestes du droit international - ont abouti à une catastrophe humanitaire sans précédent et tout à fait évitable, qui peut et doit prendre fin.

Au cours des huit derniers mois, nous avons vu le gouvernement du Canada démontrer sa capacité à agir de façon positive et efficace dans plusieurs cas, notamment en votant en faveur d'un cessez-le-feu le 6 décembre à l'Assemblée générale des Nations unies et en adoptant le 18 mars une motion visant à mettre un terme aux transferts d'armes vers Israël. Aujourd'hui encore, alors que le Parlement est en répit pour l'été, le moment est venu pour le Canada de prendre d'autres mesures décisives qui viennent donner corps aux paroles de soutien au droit international et à un cessez-le-feu.

Aujourd'hui, nos 13 organisations ont demandé au gouvernement canadien d'agir de toute urgence pour :

Assurer l'arrêt complet de tous les transferts d'armes vers Israël, y compris ceux déjà convenus avant le 8 janvier 2024 ;

Adopter des mesures diplomatiques énergiques pour faire pression sur Israël afin qu'il se conforme à l'ordonnance de la Cour internationale de justice et mette fin à l'obstruction de l'aide humanitaire ;

S'associer aux efforts des États tiers pour faire pression sur toutes les parties au conflit afin qu'elles acceptent et mettent immédiatement en oeuvre la résolution de cessez-le-feu adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 10 juin, et qu'elles veillent à ce qu'il n'y ait pas de nouvelle occupation ou modification territoriale de Gaza ;

sécurité des Nations unies le 10 juin, et qu'elles veillent à ce qu'il n'y ait pas de nouvelle occupation ou modification territoriale de Gaza ; Soutenir les capacités et la réponse humanitaires - en particulier à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) - par un financement substantiel et des déclarations publiques d'appui.

En ce moment même, alors que le Parlement et les Canadiens se préparent à la pause estivale, cette crise humanitaire d'origine humaine s'aggrave de façon exponentielle. Nos équipes sur le terrain continuent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les civils qui ont désespérément besoin de protection et d'aide. Nous demandons instamment à notre gouvernement canadien de faire de même.

Citations des orateurs de la conférence de presse :

Danny Glenwright, président-directeur général de Save the Children, a déclaré : « Il est effroyable que des enfants meurent de malnutrition, de déshydratation et de maladies - des décès qu'un accès humanitaire suffisant aurait permis d'éviter. Ces décès sont le résultat des restrictions de l'aide, des combats en cours et de l'action insuffisante de la communauté internationale pour faire respecter le droit humanitaire international. Save the Children appelle à un cessez-le-feu immédiat et définitif, c'est le seul moyen de sauver des vies à Gaza. Il n'y a pas d'autre solution. »

Béatrice Vaugrante, directrice générale d'Oxfam-Québec, a déclaré : « Il est inacceptable que nous laissions collectivement la famine s'installer à Gaza et que nous assistions à une action humanitaire rendue presque impossible par les bombardements persistants, les interdictions de passage de l'aide et le ciblage des installations et du personnel humanitaires. Toutes les lignes rouges en matière de respect des principes fondamentaux de la dignité humaine ont été franchies. Les États tiers ne peuvent pas renoncer à utiliser tous les leviers possibles pour stopper la catastrophe immédiate et éviter les obstacles à une solution durable. Le Canada et les autres membres de l'ONU doivent affirmer clairement que l'occupation par Israël de l'ensemble de la bande de Gaza doit prendre fin dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu proposé, tout comme de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. »

Darryl Loewen, directeur général Comité Central Mennonite de Manitoba : « Pouvez-vous nous aider à aider ? » « C'est l'appel que nous avons reçu en octobre de nos partenaires à Gaza en réponse à la crise humanitaire émergente et à la violence dévastatrice. Depuis, ils n'ont cessé de nous répondre et de nous demander d'agir pour mettre fin à la violence et accroître l'impact de leur travail. Nous sommes également témoins de l'inquiétude des Canadiens de foi et de leur désir de voir tout le monde, à Gaza, en Cisjordanie et en Israël, vivre dans la paix et la dignité. Il s'agit d'une catastrophe tout à fait évitable. En tant que mennonites, plaider pour la paix et la justice fait partie de notre travail. Nous demandons instamment au gouvernement canadien de nous aider en faisant tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à la violence, notamment en insistant sur un cessez-le-feu et sur l'acheminement complet de l'aide, ainsi que sur l'arrêt des transferts d'armes. »

Anne Delorme, directrice exécutive d'Humanité & Inclusion Canada : « Nous demandons au gouvernement du Canada de faire pression sur toutes les parties au conflit pour qu'elles parviennent à un cessez-le-feu. L'utilisation d'armes explosives dans des zones peuplées a fait 37 000 morts et 85 000 blessés graves. Ces blessures comprennent la perte de membres et des traumatismes cérébraux qui entraîneront des handicaps à long terme pour une génération de Palestiniens. L'utilisation d'armes explosives à Gaza menace également la vie des travailleurs humanitaires, entravant leur capacité à répondre de manière adéquate et rapide aux besoins vastes et croissants des civils. »

Usama Khan, PDG d'Islamic Relief Canada, a déclaré : « Les Palestiniens de Gaza n'ont pas le luxe de faire une pause ou de s'éloigner de ce qui leur arrive. Les organisations humanitaires soulignent inlassablement l'urgence de la situation et l'ampleur catastrophique de chaque jour qui passe. Après plus de 250 jours de famine forcée, de déshydratation et de bombardements incessants, les Palestiniens sont confrontés à une réalité intolérable. Ils ne peuvent supporter un jour de plus, et encore moins quelques mois de plus. Le gouvernement canadien doit prendre des mesures claires, concrètes et urgentes dès maintenant. »

Paul Farran, directeur des politiques et du plaidoyer de Coopération Canada : « A l'issue de la réunion du G7 qui s'est tenue la semaine dernière, le Canada et les autres pays du G7 ont déplorés toutes les pertes en vies civiles des deux côtés et ont pris acte avec une vive préoccupation du nombre inacceptable de victimes civiles, en particulier parmi les femmes et les enfants. Ces paroles doivent être suivies d'actions concrètes pour garantir le respect constant de la vie et de la dignité humaines. Aucune partie à un conflit n'a le droit de violer systématiquement et de manière répétée le droit international sans qu'il y'ai conséquences. »

Citations des organisations qui soutiennent le projet et qui appellent à une action décisive :

« En tant que signataires de cet appel urgent à l'action, la Fondation de secours et développement international (IDRF) demande fermement au Canada de prendre des mesures décisives pour traduire ses déclarations en actions significatives. Le temps de la rhétorique est révolu ; il s'agit maintenant de prendre des mesures tangibles pour sauver des vies. » - Mahmood Qasim, directeur général de l'IDRF

« Nous refusons d'être des témoins silencieux alors qu'Israël tue intentionnellement dix mille personnes à l'aide de bombes et en leur refusant une assistance vitale, y compris des soins de santé vitaux. Il est temps que le Canada aille au-delà des mots et fasse concrètement tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin aux massacres de civils et aux autres graves violations du droit international humanitaire dont nous sommes témoins quotidiennement. » - Nadja Pollaert, directrice générale de Médecins du monde Canada

« Combien de Palestiniens innocents morts, blessés, traumatisés et en proie à la famine faudra-t-il pour qu'Israël mette fin à cette punition collective ? Quand les alliés d'Israël diront-ils que "trop c'est trop" et que le droit international doit être respecté et appliqué ? Nos partenaires risquent leur vie et leur intégrité physique pour apporter de la nourriture, de l'eau et des médicaments précieux à des personnes qui n'ont plus d'endroit où aller. En leur nom, nous disons que les blocus et les bombardements doivent cesser maintenant ! Il est de la responsabilité du Canada de faire pression en faveur d'un cessez-le-feu permanent, de soutenir sans équivoque la Cour internationale de justice (CIJ) et la Cour pénale internationale (CPI), et de contribuer à l'élaboration d'un plan de paix juste dans le cadre duquel Israël et la Palestine pourront coexister dans la dignité, sur un pied d'égalité. » - Carl Hétu, directeur exécutif, Développement et Paix - Caritas Canada

« Le Canada doit intensifier ses efforts pour mettre fin à la violence et veiller à ce que les organisations caritatives canadiennes d'aide humanitaire puissent acheminer en toute sécurité l'aide à ceux qui en ont désespérément besoin. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester silencieux ou passifs ; nos actions d'aujourd'hui détermineront le sort d'innombrables vies innocentes. Nous exhortons le gouvernement canadien à respecter ses engagements en matière de droit international et de droits humains en prenant des mesures audacieuses et immédiates pour atténuer cette crise. » - Mahmuda Khan, PDG de Human Concern International

« La destruction et le blocage délibérés de l'aide par Israël ont empêché les organisations humanitaires comme Oxfam de fournir une assistance vitale à Gaza. Le refus de l'aide aux civils et le ciblage des travailleurs humanitaires constituent une violation directe du droit international humanitaire. Le Canada doit démontrer son engagement en faveur des droits humains et de la justice en exigeant un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et en veillant à ce que l'aide humanitaire puisse parvenir à ceux qui en ont besoin. » - Lauren Ravon, directrice générale d'Oxfam Canada.

« Dans tout conflit, les enfants sont toujours les victimes innocentes et ceux qui souffrent le plus. Chaque enfant a le droit de vivre sans violence ni peur, un droit que la communauté mondiale doit protéger. En ce moment, il n'y a aucun espace sécuritaire pour les civils à l'intérieur de Gaza. Plan International Canada condamne toute violence et appelle à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel de la part de toutes les parties concernées. Le Canada doit intervenir d'urgence pour mettre une fin aux graves violations du droit international humanitaire commises à Gaza. » - Lindsay Glassco, présidente-directrice générale, Plan International Canada

« Le blocus de l'aide à Gaza résultant du conflit en cours dans la région a privé les Palestiniennes et les Palestiniens de leurs droits humains fondamentaux et a causé des souffrances inimaginables, en particulier pour les femmes et les enfants. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que des millions de vies sont en jeu. Le gouvernement du Canada doit prendre des mesures décisives pour garantir l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et un cessez-le-feu immédiat. » - Barbara Grantham, ICD.D, Présidente-directrice générale de CARE Canada

CARE Canada

Médecins du monde Canada

Islamic Relief Canada

HI

Oxfam Canada

Oxfam-Québec

Comité central mennonite du Canada

Comité central mennonite du Manitoba

Save the Children

Human Concern International

Développement et Paix - Caritas Canada

The International Development and Relief Foundation

Plan International Canada

SOURCE Islamic Relief Canada

19 juin 2024 à 07:30

