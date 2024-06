Bombardier et F/LIST inaugurent un nouveau salon de matériaux intérieurs au centre de service Bombardier de Londres-Biggin Hill





Le salon de matériaux intérieurs de 700 pi² (65 m²), à l'allure contemporaine, présente un portefeuille complet de matériaux intérieurs, de tissus et de composants pour l'aménagement d'un avion

Les clients peuvent sélectionner des options de couleur, de texture et de style pour créer des espaces intérieurs uniques

Le centre de service Bombardier de Londres-Biggin Hill est le plus grand établissement de maintenance, réparation et révision pour les avions d'affaires au Royaume-Uni offrant aux clients un large éventail d'options de service

MONTRÉAL, 19 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier et F/LIST ont annoncé aujourd'hui l'inauguration d'un salon des matériaux intérieurs de 700 pi² (65 m²), à l'allure contemporaine, au centre de service Bombardier de l'aéroport de Londres-Biggin Hill. Ce nouveau salon des matériaux propose le portefeuille de matériaux, tissus et composants intérieurs le plus important et le plus complet que Bombardier ait jamais présenté dans l'un de ses centres de service internationaux. C'est également la première fois que F/LIST, pionnière autrichienne dans la production et la création d'intérieurs de luxe novateurs pour les avions d'affaires et privés ainsi que pour les résidences, met en place un espace exclusif présentant son portefeuille de produits à l'extérieur de son siège social.

La gamme complète de services d'aménagement intérieur offerts par Bombardier à cet établissement sera rehaussée par l'ajout de ce salon des matériaux intérieurs. Gérée par F/LIST, cette sélection soigneusement organisée de plus de 1 300 échantillons de placages de bois, de surfaces de pierre, de cuirs, de tissus, de toiles et de finis métalliques permet aux designers, aux propriétaires et aux exploitants d'explorer la collection complète des matériaux de F/LIST. Les visiteurs ont également accès à la série novatrice de matériaux d'origine biologique de F/LIST ? les produits F/LAB Whisper Leather, Linfinium et Aenigma ? qui constituent une riche sélection de matières premières innovantes pour le design écoresponsable de la cabine.

« L'ajout de cette expérience de design témoigne de notre dévouement envers les clients européens : nous fournissons l'expertise, le soutien et l'expérience client personnalisée que nos propriétaires et exploitants attendent de nous », a déclaré Paul Thompson, directeur principal des centres de service Bombardier internationaux. « Cette offre unique souligne notre engagement continu à soutenir tous les aspects de l'expérience de nos clients. Le marché européen est extrêmement important pour nous, et ce tout dernier ajout à notre plus important centre de service en Europe, le plus grand établissement de maintenance, réparation et révision pour l'aviation d'affaires au Royaume-Uni confirme notre engagement en matière de service et de soutien de calibre mondial. »

« Nous sommes ravis de travailler avec Bombardier à ce projet et nous accueillons avec joie l'occasion de proposer un lieu privé pour nos clients communs, les designers de Bombardier et nos propres experts de l'aménagement intérieur pour voir, toucher et explorer l'une des collections de premier plan de l'industrie de matériaux d'intérieur de cabine. Cet espace moderne est plus qu'une salle d'exposition et un outil de vente; c'est un lieu où nous pouvons aider à donner vie aux concepts de design intérieur dans un environnement dédié et inspirant », a affirmé Katharina List-Nagl, présidente-directrice générale, F/LIST. « Outre les échantillons physiques, un configurateur de cabine est accessible pour générer un rendu visuel des schémas, de la sélection de matériaux et des idées de design dans un intérieur de cabine. »

Centre de service Bombardier de Londres-Biggin Hill

Le centre de service Bombardier de Londres-Biggin Hill offre aux clients des capacités de révision générale du nez à la queue. Il est doté de tout l'équipement nécessaire à la maintenance programmée et non programmée, ainsi qu'aux modifications et aux installations avioniques pour les avions Learjet, Challenger et Global de Bombardier. Après son agrandissement, Bombardier a remplacé ses deux hangars initiaux (superficie totale de 91 000 pi²/8 500 m²) par un hangar unique de près de 250 000 pi² (23 225 m²).

L'immeuble de deux étages possède l'espace et la flexibilité pour offrir une gamme complète de services de maintenance et de remise à neuf du large portefeuille de produits de Bombardier, dont la possibilité d'accueillir jusqu'à 14 avions Global 7500 en même temps.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l'avenir de l'aviation ? en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l'expérience de haut niveau à laquelle ils s'attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s'y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d'environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l'équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d'activités liées aux aérostructures, à l'assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

À propos de F/LIST

F/LIST est un fournisseur mondial d'intérieurs exclusifs pour les avions d'affaires et privés et les résidences, employant plus de 1 100 personnes dans dix établissements en Europe, au Moyen-Orient et dans les Amériques. L'enthousiasme, la fiabilité et l'esprit visionnaire déterminent chaque activité de cette entreprise familiale autrichienne.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d'aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Bombardier, Learjet, Challenger, Global et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

