Réconciliation économique : le CPQ veut rapprocher les entreprises allochtones et autochtones

MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - À l'approche de la Journée nationale des peuples autochtones, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) annonce le lancement d'un programme de codéveloppement professionnel avec les Premières Nations et Inuits du Québec , en partenariat avec la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL). Cette initiative, rendue possible grâce à un soutien financier de 227 150 $ du gouvernement du Québec attribué dans le cadre du Programme Impulsion-Compétences, volet formation continue en entreprise, permettra, dès cet automne, jusqu'à 96 leaders allochtones et autochtones de renforcer leurs compétences tout en favorisant un environnement d'affaires plus inclusif.

« L'intégration des personnes plus éloignées du marché du travail est au coeur de mes priorités et ce projet, qui mise sur une approche collaborative, permettra aux dirigeants d'entreprises allochtones et autochtones de développer ensemble leurs compétences. Je suis heureuse de soutenir cette initiative qui bâtit des ponts et permet le partage de connaissances clés. Je souhaite le meilleur des succès à celles et ceux qui suivront ce parcours », déclare la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain.

« La mise en oeuvre de ce programme vient concrétiser l'engagement que j'avais pris personnellement lors des premiers Grands cercles économiques des Premières Nations, soit de développer des formations pour faciliter les partenariats économiques avec les entreprises autochtones. C'est l'aboutissement de nombreuses discussions actives que l'on entretient avec les communautés depuis 2021 », déclare M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Même aujourd'hui, les relations d'affaires entre entreprises allochtones et autochtones sont loin d'avoir atteint leur plein potentiel. Les rapprocher pourrait permettre de trouver ensemble des solutions à des problématiques globales comme la pénurie de main-d'oeuvre. En 2024, on recensait 20 000 employeurs autochtones au Canada qui pourraient contribuer à ces échanges socioéconomiques. Selon l'étude du Conseil national de développement économique des Autochtones (CNDEA), au Québec, les revenus associés à un rattrapage économique chez les nations autochtones sont évalués à 1,7G$ de dollars par an.

Les personnes intéressées par ce programme peuvent s'inscrire dès maintenant.

Outre la CDEPNQL, le CPQ peut compter sur de nombreux collaborateurs dont le Chantier de l'économie sociale, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), l'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN), l'École?des?dirigeants?HEC Montréal, EVOL et Go RH.?

