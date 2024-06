Investissements majeurs pour Centraide du Grand Montréal et nomination de nouveaux administrateurs





MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - Centraide du Grand Montréal annonçait hier, lors de son assemblée générale annuelle, des investissements importants et la nomination de M. Grégoire Baillargeon au poste de pre?sident de son conseil d'administration. M. Baillargeon est président de BMO Groupe financier, Québec. Leader reconnu dans le monde des affaires pour son dévouement envers des organisations philanthropiques, il apporte une vision novatrice et stratégique.

« Fort de son expe?rience en tant que bénévole auprès de Centraide depuis plus de cinq ans, nous sommes tre?s heureux de pouvoir compter sur l'appui renouvelé de Grégoire Baillargeon en tant que pre?sident de notre conseil d'administration », a mentionné Claude Pinard, pre?sident et directeur ge?ne?ral de Centraide du Grand Montréal. « Son expertise et son leadership seront des atouts pre?cieux pour poursuivre notre mission, soit celle d'agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements pour l'implication exceptionnelle dont a fait preuve Caroline Bougie, présidente sortante de notre CA. »

« Centraide est au coeur d'un écosystème communautaire sans lequel notre solidarité ne pourrait pas s'exprimer avec la même efficacité. C'est pour cela que je m'y implique depuis tant d'années. Alors que les besoins sont criants et qu'un trop grand nombre de nos concitoyens sont confrontés à la pauvreté, il est tout naturel pour moi de poursuivre mon engagement », a ajouté Grégoire Baillargeon, président, BMO Groupe financier, Québec. « Je suis profondément convaincu que les plus privilégiés d'entre nous ont le devoir d'agir pour une société plus juste et plus équitable. Je suis honoré par la confiance de mes pairs, humble devant les défis importants qui se dressent devant nous et impatient de me mettre au travail avec l'ensemble de mes collègues du conseil d'administration et l'équipe de Claude, au service de notre communauté. »

Investissements majeurs pour les communautés de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud

Centraide du Grand Montréal annonçait également hier des investissements importants pour l'année 2023-2024. En fait, ce sont plus de 73 M$, soit 18 % de plus qu'en 2022-2023, qui ont été investis auprès de 375 organismes et projets pour soutenir leur fonctionnement ou leur engagement dans des projets collectifs, ainsi que pour renforcer leurs compétences et leur leadership. Les organismes du réseau de Centraide viennent en aide à plus de 800 000 personnes en situation de vulnérabilité, soit 1 personne sur 5 dans le Grand Montréal.

Nomination de nouveaux administrateurs au CA

Grégoire Baillargeon, en tant que président du conseil d'administration, ne sera pas seul dans l'exécution de son mandat. Il pourra compter sur l'appui de 25 administrateurs bénévoles aguerris et dynamiques, formant une équipe solide et engagée. Ensemble, ils oeuvreront pour la croissance et la réussite de l'organisation.

Ces administrateurs sont à l'image de la diversité du Grand Montréal et sont représentatifs de son vaste territoire (Montréal, Laval, Rive-Sud). Les connaissances et les expertises variées de ces précieux partenaires permettent à Centraide d'accomplir sa mission.

Les nouveaux administrateurs sont Nancy Audette, première vice-présidente et directrice générale, Cogeco connexion, Luciano Barin-Cruz, directeur de la transition durable, HEC Montréal, directeur du Pôle Ideos, HEC Montréal, et professeur titulaire, Jean-Marc Chouinard, conseiller en management stratégique, Éric Lachance, président et chef de la direction, Énergir, et Saad Saade.

Par ailleurs, de nouvelles nominations ont aussi été entérinées au conseil d'administration. Marie-Josée Neveu, associée, présidente du conseil des associés, Fasken agira dorénavant à titre de vice-présidente, Marie Hélène Noiseux, professeure titulaire de finance, École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal à titre de trésorière et Manon Tremblay, directrice principale, directions autochtones, Université Concordia a de nouveau été nommée secrétaire.

Les bénévoles sortants qui viennent à la fin de leur mandat selon les règles de gouvernance du conseil d'administration de Centraide sont Ahmed Aïna, co-fondateur et président directeur général, Dialexia Communications, Caroline Bougie, consultante, Angela Campbell, professeure de droit et vice-principale exécutive associée, équité et politiques académiques, Université McGill, Richard Massé, conseiller médical, Direction générale de la santé publique, MSSS Et RRSSS du Nunavik, ainsi que Johanne Turbide, secrétaire générale, HEC.

Centraide du Grand Montréal remercie ses administrateurs pour leur générosité et leur engagement. Leur dévouement exceptionnel contribue à son rayonnement. Leur travail assure la saine gouvernance et la pérennité de l'organisation afin d'offrir un filet social indispensable aux personnes les plus vulnérables.

À propos de Centraide du Grand Montréal?

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et d'agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Son histoire remonte à 50 ans, lorsque cinq organismes de bienfaisance ont fusionné. En 2024, Centraide a investi dans la communauté plus de 88 % des fonds recueillis. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne Centraide, visitez centraide-mtl.org .??

