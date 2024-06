ACME ouvre ses portes à l'industrie mondiale du plomb et à un avenir plus durable pour le recyclage du plomb





TAIPEI, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le principal recycleur de plomb taïwanais, ACME Metal Enterprise, basé dans la capitale Taipei, a organisé une journée portes ouvertes pour les principaux acteurs de l'industrie mondiale afin de montrer le processus révolutionnaire GreenLeadtm d'ACE Green Recycling en action. Une trentaine de visiteurs ont découvert le premier déploiement complet de cette technologie au monde, et nombre d'entre eux ont remarqué l'absence totale de bruit, d'odeurs et de poussières, ce qui est impensable dans une fonderie traditionnelle.

La technologie d'ACE remplace complètement l'étape de fusion du recyclage du plomb par un processus hydrométallurgique à température ambiante qui est entièrement électrifié et ne produit aucune émission de catégorie 1. Ce procédé contraste fortement avec la fusion en four conventionnel qui implique des températures élevées, utilise de nombreux combustibles fossiles et produit des fumées et des poussières qui doivent être capturées dans des filtres à manches pour éviter qu'elles ne soient émises dans l'environnement.

ACME est le premier recycleur de plomb de Taïwan, avec plus de 40 ans de succès. Grâce à son partenariat avec ACE, ACME révoit de mettre en place une usine pour recycler 20 000 tonnes métriques par an de batteries au plomb pour produire environ 12 000 tonnes métriques de GreenLeadtm respectueux de l'environnement, générant près de 30 millions de dollars de revenus annuels pour l'entreprise taïwanaise. À terme, ACME prévoit de devenir l'un des plus grands producteurs de plomb sans émissions et d'étendre ses activités à l'ensemble de la région Asie-Pacifique

Les visiteurs venus d'Europe, des États-Unis et d'Asie représentaient d'autres producteurs de plomb, de grandes maisons de commerce, des bureaux d'études et des investisseurs. Ils ont été impressionnés par les niveaux élevés d'automatisation des processus et la simplicité intentionnelle de l'installation ; la magie réside dans la chimie, pas dans l'ingénierie, qui a été maintenue aussi simple que possible pour minimiser les coûts et maximiser la fiabilité. Les visiteurs se sont tous accordés à dire qu'ils avaient l'impression d'avoir été les témoins de l'avenir probable du recyclage du plomb à l'échelle mondiale.

Cette collaboration avec ACME démontre l'engagement profond d'ACE sur le marché des batteries. Les ventes de GreenLeadtm provenant de l'usine d'ACME atteindront les marchés clés de la région de Taïwan et du Japon, y compris les principaux équipementiers de batteries dans toute l'Asie.

ACE est leader sur le marché des technologies de recyclage des batteries au plomb et au lithium-ion et travaille en partenariat avec des entreprises du monde entier pour les aider à mettre en place des installations de recyclage de batteries respectueuses de l'environnement. L'entreprise dispose d'une équipe de plus de 70 personnes et son siège social est situé aux États-Unis et à Singapour.

