L'ORDRE DES CHIMISTES MET LA POPULATION EN GARDE CONTRE LES DISCOURS MENSONGERS À PROPOS DE LA CRÈME SOLAIRE





MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - L'Ordre des chimistes du Québec met en garde la population contre une nouvelle tendance préoccupante qui circule sur les réseaux sociaux. Des influenceurs et influenceuses propagent des informations erronées et mensongères concernant la crème solaire, prétendant que ses ingrédients seraient nocifs pour la peau. Ces affirmations, dénuées de fondements scientifiques, peuvent mettre en danger la santé publique.

Ces influenceurs et influenceuses, bien qu'ils disposent d'une large audience et d'un pouvoir de persuasion considérable, ne possèdent généralement pas l'expertise scientifique nécessaire pour évaluer les produits chimiques et leur sécurité. Il est crucial que le public se tourne vers des sources d'information fiables et reconnues, notamment les professionnels qualifiés et les institutions scientifiques. Le public, quant à lui, est invité à exercer un esprit critique face aux informations circulant en ligne Pour des conseils concernant la santé et les produits de protection solaire, il est recommandé de consulter des professionnels.

« Nous observons la propagation de fausses informations concernant la crème solaire. Il est crucial de se fier à des données scientifiques solides et de rejeter les discours basés sur la peur et les fausses informations. Les crèmes solaires sont développées pour protéger la peau des effets nocifs des rayons ultraviolets (UV) du soleil. Les ingrédients actifs, qu'ils soient minéraux ou chimiques, agissent en absorbant, reflétant ou dispersant les rayons UV. Les recherches scientifiques démontrent l'efficacité et la sécurité de ces ingrédients lorsqu'ils sont utilisés conformément aux instructions. Il est inquiétant de voir des pseudo-experts inciter la population à renoncer à la protection solaire, augmentant ainsi les risques de cancer de la peau et d'autres dommages causés par les rayons UV », affirme le président de l'Ordre, M. Michel Alsayegh.

La protection solaire est une mesure essentielle pour prévenir les dommages cutanés et les cancers de la peau. Les produits de protection solaire, lorsqu'ils sont utilisés correctement, sont sûrs et efficaces. Or, le fait de véhiculer de fausses informations à ce propos peut quant à elles causer un préjudice notable. L'Ordre des chimistes du Québec réitère ainsi son engagement à mettre au service de l'intérêt public l'expertise de ses membres aux fins de protection du public dans le domaine de la chimie et de la biochimie.

« Il est essentiel que les influenceurs et influenceuses prennent conscience de la portée de leurs messages et de la responsabilité qui en découle. Partager des informations non vérifiées peut avoir des conséquences importantes sur la santé publique. L'Ordre appelle à un usage responsable des plateformes de réseaux sociaux et encourage les influenceurs à s'informer auprès de sources scientifiques fiables avant de diffuser des opinions sur des sujets de santé pour lesquels ils n'ont aucune qualification », ajoute le président de l'Ordre, M. Michel Alsayegh.

À propos de l'Ordre des chimistes du Québec

L'Ordre des chimistes du Québec compte près de 3?000 membres oeuvrant dans des secteurs aussi variés que la santé, l'environnement, le judiciaire, l'alimentaire ou la recherche. Sa mission est d'assurer la protection du public québécois en matière d'exercice de la chimie, omniprésente dans la vie des Québécois. Fondé en 1926, l'Ordre des chimistes fait partie des premières organisations professionnelles encadrées par l'adoption du Code des professions en 1973.

SOURCE Ordre des chimistes du Québec

19 juin 2024 à 06:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :