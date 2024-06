Azimut et SOQUEM recoupent un intervalle exceptionnel de 1,62% Li2O sur 158,0 m, incluant 2,20% Li2O sur 89,65 m, Propriété lithium Galinée, région de la Baie James, Québec





LONGUEUIL, Québec, 19 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce d'excellents nouveaux résultats en lithium obtenus au cours de la seconde phase de forage au diamant effectuée sur la Propriété Galinée (la « Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec, Canada.



Quatorze trous ont été forés au cours de cette phase pour un total de 3 203,65 m, incluant l'allongement de deux trous (GAL23-012ext et -013ext) ainsi que deux trous abandonnés (GAL24-019 et -027). Les résultats visuels obtenus au cours de cette phase ont déjà été rapportés par les communiqués de presse du 18 avril et du 8 mai 2024, ainsi que les résultats obtenus pour un trou (GAL24-020: 2,68% Li 2 O sur 54,6 m). Tous les résultats analytiques ont maintenant été reçus et sont rapportés dans ce communiqué.

Cette campagne de forage confirme une zone épaisse et à haute teneur de pegmatite à lithium sur la Propriété qui ressort comme l'une des découvertes lithinifères parmi les plus significatives de la région de la Baie James. Le forage se poursuivra au cours de l'été. Un important programme d'échantillonnage de till et de prospection à l'échelle de la propriété est en cours pour identifier des cibles de forage additionnelles. Azimut et son partenaire SOQUEM Inc ont classé la Propriété Galinée comme l'une de leurs principales priorités pour 2024. Azimut est le gérant des travaux.

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 6, tableaux 1 et 2)

? Forage GAL24-018: 1,66% Li 2 O sur 40,45 m (de 159,6 m à 200,05 m), incluant: 2,61% Li 2 O sur 21,60 m (167,1 m à 188,7 m) 0,95% Li 2 O sur 14,40 m (209,0 m à 223,4 m)



? Forage GAL24-022: 2,53% Li 2 O sur 25,90 m (de 135,1 m à 161,0 m), incluant: 3,16% Li 2 O sur 19,75 m (135,1 m à 154,85 m)



? Forage GAL24-023: 2,02% Li 2 O sur 32,23 m (de 104,77 m à 137,0 m), incluant: 3,28% Li 2 O sur 6,73 m (130,27 m à 137,0 m)



? Forage GAL24-025: 1,62% Li 2 O sur 158,0 m (de 207,85 m à 365,85 m), incluant: 2,20% Li 2 O sur 89,65 m (207,85 m à 297,5 m), incluant: 3,33% Li 2 O sur 29,6 m (267,9 m à 297,5 m)



? Forage GAL24-027A:



2,50% Li 2 O sur 7,50 m (de 183,0 m à 190,5 m)



? Forage GAL23-12ext: 2,00% Li 2 O sur 13,05 m (de 355,7 m à 368,75 m) 1,44% Li 2 O sur 4,10 m (de 377,5 m à 381,6 m) 2,43% Li 2 O sur 1,15 m (de 386,85 m à 388,0 m)



Les épaisseurs vraies des intervalles de forage sont indéterminées au stade actuel. Les forages GAL 23-013ext, GAL24-019A, -021, -024 et -026 indiquent peu ou pas de minéralisation. Les forages GAL24-019 et -027 ont été abandonnés à cause de difficultés techniques. Plusieurs intervalles visuellement minéralisés contiennent des intercalations d'amphibolite qui ont été rapportées dans le communiqué de presse du 18 avril 2024 (forages GAL24-18, -20, -22 à -25). Le forage -25 contient une intercalation de 17,45 m de long faiblement minéralisée (de 300 m à 317,45 m).

Les résultats significatifs précédemment divulgués pour les forages des phases 1 et 2 incluent:

? Forage GAL23-001 2,48% Li 2 O sur 72,7 m (de 139,5 m à 212,2 m), incluant: 3,38% Li 2 O sur 18,0 m (174,0 m à 192,0 m) et 3,27% Li 2 O sur 12,7 m (199,5 m à 212,2 m) 1,30% Li 2 O sur 7,0 m (de 323,4 m à 330,4 m)



? Forage GAL23-003: 1,56% Li 2 O sur 36,6 m (de 194,4 m à 231,0 m), incluant: 2,41% Li 2 O sur 21,2 m (195,5 m à 216,7 m)



? Forage GAL23-009: 2,13% Li 2 O sur 44,1 m (de 120,3 m à 164,4 m), incluant: 3,35% Li 2 O sur 13,0 m (150,4 m à 163,4 m) 1,13% Li 2 O sur 16,5 m (de 346,5 m à 363,0 m), incluant: 1,69% Li 2 O sur 9,2 m (346,5 m à 355,7 m)



? Forage GAL23-011: 1,71% Li 2 O sur 37,0 m (de 209,0 m à 246,0 m), incluant: 2,95% Li 2 O sur 15,0 m (212,0 m - 227,0 m), incluant: 5,13% Li 2 O sur 6,0 m (216,5 m à 222,5 m)



? Forage GAL23-012: 1,31% Li 2 O sur 41,3 m (de 188,0 m à 229,3 m), incluant: 2,68% Li 2 O sur 4,5 m (189,5 m à 194,0 m) et 2,75% Li 2 O sur 12,7 m (210,6 m à 223,3 m)



? Forage GAL23-014: 1,63% Li 2 O sur 17,5 m (de 233,0 m à 250,5 m), incluant: 2,56% Li 2 O sur 5,2 m (233,0 m à 238,2 m)



? Forage GAL24-020: 2,68% Li 2 O sur 54,60 m (de 89,25 m à 143,85 m), incluant: 2,26% Li 2 O sur 8,50 m (89,25 m à 97,75 m) et 3,48% Li 2 O sur 35,85 m (108,0 m à 143,85 m)



Progrès matériels dans la découverte de Galinée

Telle que définie actuellement, la zone lithinifère a une extension latérale de 700 m et une orientation générale est-ouest. Elle reste largement ouverte sur la Propriété vers l'est et le sud. La variabilité en épaisseur et en teneur est une composante habituelle pour ce type de minéralisation associé aux pegmatites. La découverte de Galinée représente probablement l'extension vers le sud du gîte Adina, localisé sur le projet adjacent Adina détenu par Winsome Resources Ltd. La figure 2 montre les contours de la fosse à ciel ouvert délimitant les ressources divulguées par Winsome dans leur communiqué de presse du 28 mai 2024.

À Galinée, un des scénarios miniers potentiels serait la construction d'une rampe pour accéder au corps minéralisé, considérant la géométrie subhorizontale du corps pegmatitique situé à relativement faible profondeur. Les données initiales indiquent un faible pendage vers le sud variant de subhorizontal à 15 degrés. Les intercepts additionnels obtenus durant le présent programme révèlent que certains des corps pegmatitiques pourraient avoir un pendage vers le nord, ce qui suggère que ce système pegmatitique consiste en branches coalescentes de pendages variables. Le forage GAL24-020 a recoupé à faible profondeur au moins une des branches à pendage vers le nord, et présente des intervalles à très hautes teneurs en lithium débutant à une profondeur verticale de 80 m (voir figure 5).



Les cristaux de spodumène varient en dimension de quelques centimètres à 50 cm de long mais peuvent, occasionnellement, atteindre des dimensions de cristaux géants (jusqu'à 1,65 m). Les couleurs varient de blanchâtre, gris-beige à vert -beige. Les autres minéraux associés sont : quartz, feldspath blanchâtre, tourmaline et, moins fréquemment, grenat, apatite, lépidolite, tantalite et peut-être de la pollucite. De la holmquistite, une amphibole porteuse de lithium, typiquement formée en bordure de pegmatites riches en lithium, a également été observée. La roche encaissante principale est une amphibolite de couleur vert-foncé.

Des teneurs significatives ont aussi été obtenues pour les éléments critiques suivants : césium, tantale, gallium, et rubidium. Les valeurs maximales de 3,59% Cs 2 O, 1 410 ppm Ta 2 O 5 , 333 ppm Ga 2 O 3 , et 2,17% Rb 2 O sont notées.

SGS Canada (Lakefield, Ontario) a été retenu pour réaliser des tests métallurgiques préliminaires sur les minéralisations.



Exploration à l'échelle de la Propriété

Azimut et SOQUEM estiment que le potentiel en lithium de Galinée est encore largement sous-exploré. Azimut conduira une importante phase de prospection durant l'été pour identifier des cibles de forage dans des secteurs très prospectifs reconnus sur une longueur cumulative de 60 km.

La région est largement perçue comme un district émergent pour le lithium. Winsome Resources Ltd a publié un estimé des ressources minérales pour la Propriété Adina, et d'autres sociétés avancent rapidement des prospects situés sur des projets environnants (voir les communiqués de presse du 13 juin et du 23 octobre 2023, du 9 janvier et du 23 février 2024).

Contrat de forage et protocoles analytiques

Le programme de forage est réalisé par Miikan Drilling Inc, une société détenue majoritairement par les communautés Cris et par Forages Chibougamau Ltd basé à Chibougamau (Québec). Les forages sont effectués avec un diamètre de carotte BTW.

Les échantillons sont envoyés aux Laboratoires ALS à Montréal (Québec) pour une suite d'analyses multi-élémentaires par ICP (codes du laboratoire : ME-MS61, ME-MS89L, ME-ICP82b). Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d'échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse.

A propos de la Propriété Galinée

La Propriété Galinée (649 claims, 335 km2) est un projet en coparticipation à 50% entre Azimut et SOQUEM, avec Azimut comme gérant. Le projet de 36 km de long, est situé à environ 50 km au NNO de la mine de diamant Renard (Stornoway) et à 60 km au sud de la route régionale majeure Trans-Taïga.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. Rock Lefrançois, Géo., Vice-Président Exploration, a également revu le contenu de ce communiqué.

A propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec (Canada). Sa Propriété-phare Elmer (or), détenue à 100 %, située dans la région de la Baie James, est à l'étape des ressources et présente un fort potentiel d'exploration. Azimut avance aussi le Projet Galinée (lithium), une découverte significative réalisée en coparticipation avec SOQUEM. La Société contrôle une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium au Québec.

La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMinetm), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,4 millions d'actions émises et en circulation.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel : (604) 202-7531

[email protected] www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Galinée. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

