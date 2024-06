Fengate mène un investissement transformateur de 1,8 milliard de dollars pour amplifier la croissance évolutive d'eStruxture Data Centers





TORONTO et MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - Face à l'explosion de la demande mondiale en matière de stockage de données et de traitement de grandes quantités d'informations numériques, Fengate Asset Management (« Fengate ») et eStruxture Data Centers (« eStruxture ») ont le plaisir d'annoncer la finalisation d'une transaction inédite de 1,8 milliard de dollars canadiens, établissant ainsi une nouvelle norme en matière d'innovation et de croissance dans le secteur canadien de la technologie.

Cet investissement record est le plus important jamais réalisé dans le secteur des centres de données au Canada et marque un tournant dans la croissance stratégique d'eStruxture. Cet investissement permettra à eStruxture d'étendre son portefeuille de 15 installations de pointe à l'échelle nationale afin de répondre à la demande de capacité des centres de données.

Fengate, l'un des principaux gestionnaires d'investissements alternatifs en Amérique du Nord, spécialisé dans les infrastructures, le capital-investissement et les stratégies immobilières, a considérablement augmenté sa contribution au capital d'eStruxture grâce à cette opération sectorielle, qui s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat de longue date. L'investissement de la société dans eStruxture comprend des capitaux nouvellement levés auprès d'un groupe d'investisseurs secondaires institutionnels codirigés par Pantheon and Partners Group. Fengate investit au nom de Fengate Infrastructure Fund III, Fengate Infrastructure Fund IV et de leurs entités affiliées, y compris un investissement du LiUNA's Pension Fund of Central and Eastern Canada.

Jonathan Wener et le Wener Family Office, ainsi que Todd Coleman, fondateur, président et directeur général d'eStruxture, et l'équipe de direction qui l'accompagne, réinvestiront également une part importante de leurs avoirs dans eStruxture. Cette décision témoigne de leur grande confiance dans la vision stratégique et la trajectoire de croissance de l'entreprise.

« Depuis des années, Fengate est aux premières loges pour assister au succès fulgurant d'eStruxture, et cette perspective intime nous donne confiance en l'idée de poursuivre notre relation au cours de cette nouvelle phase de croissance prometteuse », a déclaré Lou Serafini Jr., président et chef de la direction de Fengate.

Todd Coleman a commenté sur l'importance de ce partenariat.

« Ce partenariat avec Fengate marque un moment de transformation pour eStruxture. Il reflète non seulement notre engagement commun à faire progresser le paysage numérique du Canada, mais nous positionne également en tant que chef de file dans la fourniture de solutions d'infrastructure numérique hautement évolutives et durables qui permettront aux entreprises du Canada et d'ailleurs de s'épanouir. »

« eStruxture ouvre la voie au secteur de l'infrastructure numérique au Canada », a déclaré George Theodoropoulos, associé directeur de Fengate. « Le numérique est un secteur prioritaire pour notre activité d'infrastructure, et l'augmentation de notre investissement dans eStruxture est une étape prometteuse et significative vers la réalisation de notre stratégie d'infrastructure numérique. »

« L'équipe d'eStruxture est vraiment la meilleure de sa catégorie. Il y a huit ans, eStruxture n'était qu'une idée. Aujourd'hui, nous sommes la première plateforme de centres de données au Canada. Malgré tout ce que nous avons accompli, nous pensons que le meilleur reste à venir », a déclaré Jonathan Wener.

Alors que les principaux acteurs technologiques étendent les régions infonuagiques à travers le Canada et que l'IA et l'apprentissage automatique deviennent partie intégrante des opérations commerciales, eStruxture est particulièrement bien placée pour répondre à ces besoins avec des solutions de centres de données évolutives et durables. Cet investissement stratégique accélérera la croissance évolutive d'eStruxture, fournissant tremplin pour une expansion transformatrice et solidifiant son leadership sur le marché de l'infrastructure numérique au Canada.

DH Capital, une division de Citizens, et la Banque Scotia ont été les conseillers financiers d'eStruxture ; Davies Ward Phillips & Vineberg, les conseillers juridiques ; et KPMG, les conseillers fiscaux. Kirkland & Ellis et Stikeman Elliot ont été les conseillers juridiques de Fengate, Campbell Lutyens a été l'agent de placement et Leo Berwick a été le conseiller fiscal.

À propos de Fengate

Fengate est un gestionnaire d'investissements alternatifs de premier plan qui se concentre sur les infrastructures, le capital-investissement et les stratégies immobilières, avec 8 milliards de dollars d'engagements de capitaux sous gestion. Avec des bureaux au Canada et aux États-Unis, Fengate est l'un des investisseurs immobiliers les plus actifs en Amérique du Nord. La société investit dans les infrastructures depuis 2006, en mettant l'accent sur les actifs de taille moyenne, qu'il s'agisse d'installations nouvelles ou existantes, dans les secteurs des transports, des services sociaux, de la transition énergétique et du numérique. Fengate s'appuie sur ses relations de longue date avec les concepteurs-constructeurs, les opérateurs et les développeurs pour trouver, développer et gérer des investissements dans les infrastructures à travers l'Amérique du Nord pour le compte de ses clients. L'entreprise a fait ses preuves et jouit d'une réputation de confiance en tant que partenaire d'investissement et de développement dans les secteurs où elle opère, et dispose d'un portefeuille de projets d'infrastructure de plus de 45 actifs d'une valeur de plus de 20 milliards de dollars. Fengate s'engage à réaliser des investissements responsables et à apporter transparence et responsabilité dans le suivi des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance au niveau des actifs. Pour en savoir plus, consultez le www.fengate.com .

À propos de eStruxture Data Centers

eStruxture est le plus grand fournisseur de centres de données canadiens avec des installations à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Nos solutions sont conçues pour vous offrir plus : plus d'emplacements, plus de capacité, plus de connexions qui vous permettent d'exécuter des applications d'entreprise modernes et exigeantes, et offrent à votre entreprise le contrôle nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles des processus commerciaux.

Basé à Montréal, eStruxture offre l'accès à un écosystème de près de 1 000 clients qui font confiance et dépendent de notre infrastructure et de notre support client, notamment des opérateurs, des fournisseurs de services cloud, des fournisseurs de contenus médias, des services financiers et des clients entreprises. eStruxture propose des services de colocation, de bande passante, de sécurité et de support à ses clients à travers le Canada dans ses installations neutres en matière de transporteurs et nuagique.

Pour plus d'informations, visitez le www.estruxture.com , et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

