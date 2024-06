BDC renforce son engagement à l'égard de l'entrepreneuriat inclusif et investit 250 millions de dollars





MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le visage de l'entrepreneuriat change. Alors que le nombre de propriétaires d'entreprise au pays diminue depuis deux décennies, le nombre d'entreprises dirigées par des personnes autochtones ou des personnes noires augmente, ce qui contrebalance cette tendance. Pour permettre à ces entrepreneures et entrepreneurs de prospérer, BDC a mis sur pied une équipe consacrée à l'entrepreneuriat inclusif, lance un programme de financement et de formation de 50 millions de dollars et investit 200 millions de dollars dans des entreprises dirigées par des personnes autochtones ou des personnes noires.

« Trop de propriétaires d'entreprise provenant de groupes sous-représentés continuent de faire face aux mêmes obstacles qu'il y a dix ans, ou même il y a une génération, explique Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC. Malgré les nombreux progrès accomplis, nous ne progressons tout simplement pas assez rapidement. Il est clair que les approches universelles ne fonctionnent pas et, comme les propriétaires d'entreprise que nous servons, nous devons innover. Les initiatives annoncées aujourd'hui s'inscrivent dans les efforts que déploie BDC pour contribuer au développement économique et à l'accroissement de la productivité au pays. »

En tant que banque de développement, BDC prend plus de risques pour aider les propriétaires d'entreprise et faire croître l'économie. Elle cerne les lacunes du marché et collabore avec des partenaires afin de trouver des solutions aux défis particuliers des entrepreneures et entrepreneurs, qui peuvent être utilisées par les institutions prêteuses traditionnelles. Se fondant sur cette même approche novatrice, BDC vise à propulser un plus grand nombre de propriétaires d'entreprise grâce à trois initiatives clés.

Sa nouvelle équipe Entrepreneuriat inclusif ouvre la voie avec un état d'esprit axé sur l'inclusion et met cette intention au centre de chaque interaction avec notre clientèle. Elle a accru son engagement en se donnant des objectifs mesurables en matière de développement des affaires et de formation des propriétaires d'entreprise. Elle a déjà commencé à tester des programmes régionaux dans des centres d'affaires de BDC, pour mieux servir les entrepreneures et entrepreneurs dans leur milieu.

Reconnaissant que ce sont les entreprises les plus petites et en début de croissance qui font face aux obstacles les plus importants et suscitent le moins de confiance, l'équipe a commencé par créer un nouveau programme de 50 millions de dollars qui offre des prêts et de la formation aux entreprises qui sont majoritairement détenues par des femmes ou des personnes autochtones ou noires et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions de dollars.

Enfin, la division d'investissement de BDC, BDC Capital, crée deux nouvelles plateformes de 100 millions de dollars chacune pour appuyer les entreprises dirigées par des personnes autochtones ou des personnes noires. Cela s'ajoutera à la plateforme Excelles pour les femmes, dotée d'une enveloppe de 500 millions de dollars (lancée en 2022) qui dessert notamment les femmes entrepreneures autochtones et noires. L'équipe est en train de pourvoir certains postes clés et collabore avec des parties prenantes des communautés noires et autochtones pour asseoir les objectifs et la conception des plateformes. D'autres renseignements seront communiqués cette année.

« Un moteur important de création de richesse intergénérationelle est l'appui équitable aux entreprises détenues par des personnes noires, déclare Lise Birikundavyi, associée directrice, BKR Capital. Alors que moins de 0,5 % du capital de risque en Amérique du Nord est investi dans les entrepreneur.es noir.es, il y a clairement un écart à combler. Depuis que nous avons créé notre fonds axé sur les entrepreneur.es noir.es, nous avons vu un nombre remarquable d'occasions de grande qualité, et nous croyons que c'est une excellente nouvelle de voir une organisation comme BDC participer à la création d'un secteur du capital de risque plus diversifié et robuste. »

Ces initiatives s'ajoutent au soutien que BDC offre depuis longtemps aux groupes de la diversité. L'an dernier, la proportion de femmes ou de personnes autochtones au sein de la clientèle de BDC a augmenté de 11 % et de 22 % respectivement. Jusqu'à maintenant, BDC a engagé plus de 8 milliards de dollars dans les groupes moins bien servis, que ce soit directement, par l'entremise de programmes comme le Prêt aux entrepreneures et entrepreneurs autochtones et le Fonds Excelles, ou indirectement, par l'entremise de partenaires comme Futurpreneur, la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE), l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF), BKR Capital, Raven Capital et Alterna Savings. Des centaines de ressources éducatives gratuites sont également offertes sur bdc.ca.

BDC a pour mission d'aider les entrepreneures et entrepreneurs du Canada à bâtir des entreprises solides et résilientes et, ce faisant, de contribuer à accroître la prospérité, la compétitivité et l'inclusivité au pays. Ses valeurs, Uni.es pour les entrepreneur.es, La force des gens, et L'impact du courage, sont des éléments fondamentaux de son ADN. Elles lient ce que la Banque représente et la façon dont elle remplit son mandat et met en oeuvre sa stratégie d'entreprise.

« Les personnes autochtones font partie des segments de la population qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada et de celui qui est en plus forte hausse parmi les entrepreneur.es, explique Althea Wishloff (nation Gitxsan, clan Fireweed), associée, Raven Indigenous Capital Partners. À Raven, nous avons appris qu'adopter une approche basée sur une plateforme, qu'appuyer les entrepreneur.es et leur offrir du mentorat tout en fournissant des capitaux propres et d'autres instruments financiers d'une manière qui est adaptée à leur réalité culturelle est d'une importance cruciale. Nous attendons avec intérêt la croissance de l'écosystème, la création de nouvelles entreprises et l'apparition de nouveaux joueurs prêts à investir conjointement. »

« Les femmes représentent la moitié de notre population et de notre main-d'oeuvre, mais moins de 20 % des entreprises canadiennes sont détenues majoritairement par des femmes, a déclaré Marwa Abdou, directrice principale de la recherche, Chambre de commerce du Canada. Selon notre dernier rapport, la situation progresse au ralenti et, à moins que des changements radicaux ne soient apportés, la parité hommes-femmes sera atteinte dans plus d'un siècle. C'est formidable de voir des organisations comme BDC continuer d'investir dans des approches nouvelles et novatrices comme la plateforme Excelles, qui comporte le plus important fonds de capital de risque destiné aux femmes au monde. »

