767,38 Wp, Risen Energy dévoile un taux de conversion record de 24,7 % pour ses modules HJT Hyper-ion





NINGBO, Chine, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Risen Energy est fier d'annoncer que ses modules à hétérojonction (HJT) Hyper-ion ont atteint une puissance maximale (Pmax) impressionnante de 767,38 Wp, avec un rendement de conversion de 24,70 %, un nouveau record du monde dans l'ensemble de l'industrie solaire, publié par une organisation tierce mondialement reconnue après des tests rigoureux. Cette Pmax remarquable renforce la position de Risen Energy en tant que leader mondial de la technologie photovoltaïque (PV).

« En tant que dernier produit dans le cadre de la stratégie de réduction des émissions de carbone visant à atteindre les objectifs de "double carbone", nos modules HJT Hyper-ion présentent de multiples avantages, englobant le concept des "quatre hauts" et "quatre bas" : puissance de sortie élevée, production d'électricité élevée, rendement de conversion élevée, et grande fiabilité, ainsi qu'une faible dégradation, un faible coefficient de température, une faible empreinte carbone et un faible coût actualisé de l'électricité (LCOE). Notre produit offre également une plus grande valeur carbone, supérieure aux autres technologies courantes. Risen Energy continuera à stimuler la réforme et la mise à niveau de la technologie et des produits photovoltaïques, en aidant continuellement ses clients à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone et en accélérant la transition vers la neutralité carbone », a déclaré Liu Yafeng (alias Evan Liu), vice-président de l'Institut mondial de recherche sur le photovoltaïque de Risen Energy.

Depuis des années, Risen Energy fait preuve d'un dévouement inébranlable dans le domaine de la technologie HJT et a toujours maintenu sa position de leader dans les expéditions de modules HJT. De plus, l'entreprise ne cesse de battre le record mondial de puissance et d'efficacité des modules photovoltaïques HJT. Pionnière dans la production de masse de produits HJT, l'entreprise a déployé avec succès des technologies avancées telles que la technologie Zero Busbar, les plaquettes ultrafines, une consommation d'argent inférieure à 7 mg/W et la technologie d'interconnexion Hyper-Link sans tension.

Les modules HJT Hyper-ion se distinguent non seulement par leurs avancées technologiques, mais aussi par leur qualité et leur fiabilité exceptionnelles. Le produit a obtenu avec succès plusieurs normes CEI strictes et passé des tests de fiabilité environnementale tels que CEI TS 63126, CEI TS 63209-1 et CEI 62938-82, qui témoignent de la stabilité des performances dans diverses conditions environnementales extrêmes.

Depuis leur lancement, les modules HJT Hyper-ion de Risen Energy ont été exportés dans près de 50 pays et régions, avec une livraison cumulée dépassant les 4 GW. En mettant l'accent sur les technologies de pointe, l'entreprise continuera à donner à ses clients du monde entier les moyens d'accélérer leur développement écologique et durable, démontrant ainsi son engagement inébranlable en faveur d'un avenir plus vert.

19 juin 2024 à 05:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :