ZA Tech adopte une nouvelle marque, Peak3, et annonce sa levée de fonds de série A de 35 millions de dollars de fonds auprès d'EQT

SINGAPOUR, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- ZA Tech, le fournisseur de solutions technologiques SaaS dédiées à l'industrie de l'assurance de nouvelle génération, a changé de nom pour devenir Peak3. Avec la réussite de sa levée de fonds de série A de 35 millions de dollars US auprès d'EQT (lead investor) et d'Alpha JWC Ventures, Peak3 accélère désormais son expansion, notamment dans la région EMEA, ainsi que ses investissements dans le développement de ses solutions d'intelligence artificielle.

Sur un marché dominé par d'anciennes technologies fragmentées, Peak3 a été le pionnier d'un système de distribution et de base d'assurance modulaire cloud-native qui combine des capacités complètes pour l'assurance-vie, l'assurance-maladie et l'assurance multirisque. Depuis sa fondation en 2018, Peak3 est devenu un partenaire technologique de confiance pour des assureurs mondiaux tels que AIA, Generali, Prudential et Zurich pour leurs activités numériques et traditionnelles. Le groupe s'est également associé à des plateformes numériques de premier plan telles que Carro, Grab, Klook et PayPay pour mettre en place et à l'échelle leurs activités d'assurance intégrée.

Outre le succès de la levée de fonds, Peak3 a récemment franchi des étapes clés qui sous-tendent ce changement de marque. Ces réalisations transformatrices comprennent la première modernisation des systèmes de base multipays et multilocataires en Europe, le déploiement d'une plateforme intégrée de données clients et de big data pour la mise à l'échelle des capacités d'analyse et d'IA, et l'établissement de son premier centre technologique en Europe. Le changement de marque coïncide avec une autre étape majeure : l'émission de plus d'un milliard de polices d'assurance sur les systèmes de Peak3, y compris les premières polices émises aux clients nord-américains et les premières à être émises en Afrique.

« Nous sommes passés du statut de pionnier de l'assurance intégrée en Asie à celui de partenaire technologique mondial de bout en bout pour le secteur de l'assurance, a déclaré Bill Song, PDG et cofondateur du groupe Peak3. Notre nouveau nom représente trois sommets : parvenir aux sommets de l'innovation, dépasser les limites de la performance et offrir une fiabilité supérieure, alors que nous aidons les assureurs à atteindre les plus hauts sommets de leur transformation du cloud, des données et de l'IA. »

Bill Song a également souligné l'opportunité de croissance : « Il existe un incroyable retard d'investissement technologique dans le secteur mondial de l'assurance, qui pèse 7 billions de dollars. La numérisation continue et la prolifération de l'IA nécessiteront des investissements structurels de la part des assureurs au cours des dix prochaines années pour moderniser leurs systèmes de base. Nous sommes particulièrement bien placés pour saisir cette opportunité en fournissant les bases technologiques et les cas d'utilisation de l'innovation. »

Pour accélérer son parcours de croissance, Peak3 a achevé sa levée de fonds de série A et a accueilli deux nouveaux investisseurs : EQT, un important investisseur mondial dans le domaine de la technologie avec un riche héritage en Europe, et Alpha JWC Ventures, une société de capital-risque de premier plan en Asie du Sud-Est. Grâce à ce financement, Peak3 fera progresser ses capacités d'analyse et d'IA vers une solution d'assurance de base intelligente, développera ses opérations en EMEA et établira de nouveaux partenariats avec des intégrateurs de systèmes. Peak3 vise une croissance à deux chiffres de ses revenus récurrents annuels et est en passe d'atteindre le seuil de rentabilité des flux de trésorerie au cours des prochains trimestres.

« Peak3 a également prouvé sa capacité à mener à bien de nouvelles initiatives d'assurance numérique et des projets complexes de modernisation des systèmes de base multipays dans l'APAC et l'EMEA. En tant qu'investisseur principal, EQT s'engage à aider Peak3 à accélérer sa mise sur le marché en s'appuyant sur notre réseau mondial », a ajouté Clara Ho, partenaire chez EQT.

J.P. Morgan a agi en tant que conseiller financier exclusif de Peak3 pour cette collecte de fonds de série A.

