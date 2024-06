ChargePoint consolide sa solution de gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques be.ENERGISED





ChargePoint (NYSE:CHPT), l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge en réseau pour les véhicules électriques (VE), annonce une série de mises à jour et d'enrichissements pour sa plateforme be.ENERGISED. Solution logicielle européenne de premier plan, be.ENERGISED permet la gestion de réseaux de recharge et de services de mobilité électrique à grande échelle.

La plateforme be.ENERGISED de ChargePoint gère désormais plus de 900 modèles de bornes de recharge provenant de plus de 100 fabricants. Parmi les nouveautés, les services et les améliorations figurent :

Le premier terminal de paiement conforme aux nouveaux standards de l'industrie pour le module de paiement direct OCPI v2.2.1 et respectant la réglementation AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) récemment instaurée.

Les Fournisseurs de Services de Mobilité Électrique (eMSP) peuvent utiliser le réseau d'itinérance des solutions pour offrir à leurs conducteurs un accès sélectif à plus de 750 000 stations dans toute l'Europe. Les Opérateurs de Bornes de Recharge (CPO - Charge Point Operators) peuvent facilement mettre leurs stations à la disposition du public et de tous les conducteurs des principaux eMSP via des accords d'itinérance be.ENERGISED COMMUNITY en quelques clics.

De plus, la borne CP6000, la solution de recharge AC pour véhicules électriques la plus flexible et la plus facile à entretenir de ChargePoint, est disponible dès cette semaine sur la plateforme be.ENERGISED pour certains clients. La CP6000 est conçue pour l'évolutivité, la flexibilité et la fiabilité, offrant une recharge AC fiable pour une alimentation monophasée ou triphasée avec une puissance adaptable de 3,7 à 22 kW par port.

S'appuyant sur sa vaste expérience et sa gestion de plus de 85 000 points de charge et 30 millions de sessions mensuelles, la plateforme be.ENERGISED de ChargePoint propose une suite de services consolidés pour les CPO et les eMSP. Cette solution logicielle de bout en bout rationalise les opérations financières des acteurs de la recharge multi-nationales grâce à la gestion de la TVA et la facturation automatique. Offrant une flexibilité et une modularité inégalées, be.ENERGISED s'adapte à tous les cas d'usage et accompagne l'ensemble du processus de charge pour une expérience optimisée.

Le paysage de la recharge de véhicules électriques connaît une évolution rapide. Les CPO et les eMSP gagnent en sophistication. Ils s'appuient souvent sur des chargeurs de marques multiples et jonglent avec des centaines d'intégrations logicielles avec des partenaires. À mesure que leur expertise s'étend, leurs besoins se complexifient. Les solutions initiales se transforment en réseaux complexes nécessitant une protection et une gestion solides. Ce changement marque un passage des premiers projets « greenfield » (démarrage d'un projet sur un site vierge) à l'environnement actuel « brownfield » (intégration de nouveaux éléments dans un projet existant). Dans ce contexte, il est crucial de pérenniser les investissements existants dans les chargeurs tout en déployant de nouvelles infrastructures. Même si de nouveaux chargeurs sont constamment mis en ligne, la fiabilité du réseau passe par le bon fonctionnement des équipements existants, au même titre que les installations les plus récentes. Cela souligne le besoin d'une plateforme logicielle polyvalente et adaptable, telle que be.ENERGISED.

"Un nouvel ensemble d'exigences du marché oblige les plateformes de gestion de chargeurs les plus avancées à proposer des fonctionnalités innovantes pour l'avenir", a déclaré Andreas Blin, Director for Service Provision chez ChargePoint. "Fort de plus de dix ans de leadership sur le marché, be.ENERGISED répond aux défis auxquels font face les acteurs de la recharge, garantissant l'optimisation des infrastructures nouvelles et existantes dans un environnement toujours plus dynamique."

Lors du rachat de be.ENERGISED il y a trois ans, ChargePoint s'est engagé dans un processus continu de développement et d'optimisation du produit afin d'en assurer le leadership sur le marché et de proposer simultanément des solutions personnalisées à sa clientèle internationale. be.ENERGISED s'est ainsi imposée comme la solution la plus flexible et la plus exhaustive du marché, résolument tournée vers l'avenir tout en garantissant la pérennisation des infrastructures existantes.

A propos de ChargePoint

ChargePoint conçoit un nouveau réseau d'alimentation en électricité pour le transport des biens et des personnes. Depuis 2007, ChargePoint s'est engagé à faciliter le passage à l'électrique pour les entreprises et les conducteurs, grâce à l'un des plus grands réseaux de recharge pour véhicules électriques (VE) et une gamme complète de solutions de recharge.

La plateforme d'abonnement cloud ChargePoint et le matériel de recharge défini par logiciel sont conçus pour inclure des options pour tous les scénarios de recharge, de la maison et des complexes multifamiliaux au lieu de travail, en passant par les parkings, l'hôtellerie, la vente au détail et les flottes de transport de tous types. Aujourd'hui, un seul compte ChargePoint permet d'accéder à des centaines de milliers de points de recharge en Amérique du Nord et en Europe.

Pour plus d'informations, contactez le service de presse France à l'adresse suivante : [email protected]

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 juin 2024 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :