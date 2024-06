EcoFlow dévoile son nouvel écosystème énergétique résidentiel et le PowerOcean Plus lors du salon Intersolar, annonçant un partenariat stratégique avec Tibber





EcoFlow, un acteur majeur dans le domaine des solutions d'énergie portable et renouvelable, annonce le lancement de son nouvel écosystème énergétique pour les maisons. Ce système intégré simplifie la gestion de l'énergie pour les propriétaires, offrant une adaptation flexible de la consommation énergétique selon les besoins spécifiques et maximisant ainsi les économies potentielles.

L'entreprise présente également le PowerOcean Plus, un nouveau produit de son écosystème résidentiel, conçu pour permettre aux utilisateurs d'alimenter efficacement leur foyer tout en optimisant l'utilisation de l'énergie solaire.

En intégrant les algorithmes de tarification dynamique et d'optimisation énergétique de Tibber, le nouvel écosystème énergétique résidentiel permet aux utilisateurs d'économiser davantage en exploitant intelligemment les fluctuations des prix de l'énergie.

DÜSSELDORF, Allemagne, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow , leader dans le domaine des solutions d'énergie portable et renouvelable, a présenté aujourd'hui son nouvel écosystème énergétique résidentiel à l'occasion du salon Intersolar. Ce système complet et personnalisable intègre une variété de produits innovants, y compris le PowerOcean Plus , la toute dernière innovation de la gamme PowerOcean. Grâce à l'intégration des algorithmes de Tibber, le PowerOcean prend désormais en charge des tarifs dynamiques pour garantir des économies maximales.

Écosystème énergétique résidentiel EcoFlow : une solution globale permettant d'atteindre l'autonomie énergétique

Sur un marché où les offres de différentes marques sont nombreuses et variées, les utilisateurs doivent souvent jongler avec plusieurs applications et interfaces, ce qui rend la gestion et l'optimisation de leur consommation énergétique difficiles. Pour relever ce défi, EcoFlow introduit un nouvel écosystème énergétique résidentiel. Cet écosystème complet comprend le système de stockage d'énergie solaire PowerOcean , les solutions de chauffage domestique PowerHeat et PowerGlow, le chargeur de véhicules électriques PowerPulse, ainsi qu'une gamme d'appareils intelligents, incluant des thermostats intelligents et des prises connectées. Ainsi, cet écosystème énergétique polyvalent de nouvelle génération est conçu pour répondre aux diverses exigences des propriétaires. Il s'agit d'une solution intégrée qui comprend tous les éléments nécessaires à la personnalisation des solutions énergétiques selon les préférences de chacun, tout en maximisant les économies.

Grâce à l'application EcoFlow, les utilisateurs peuvent intégrer et gérer tous les appareils de l'écosystème énergétique via une interface conviviale. L'application inclut maintenant de nouvelles fonctionnalités, notamment un simulateur de rendement solaire pour des prévisions en temps réel, une commande énergétique pour automatiser les configurations du système PowerOcean en fonction des conditions énergétiques actuelles, et un suivi des tarifs dynamiques qui permet de prendre des décisions d'achat d'énergie rentables via des plateformes telles que Tibber. En outre, l'entreprise élargit son offre en proposant le moniteur d'énergie domestique PowerInsight et le portail web EcoFlow, tous deux conçus pour une surveillance et un contrôle simplifiés de l'énergie domestique. Ces outils sophistiqués offrent aux utilisateurs des capacités de gestion avancées, leur permettant de suivre la consommation d'énergie, d'optimiser les performances du système et de prendre des décisions éclairées pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts.

Partenariat stratégique avec Tibber : consommation personnalisable pour plus d'économies

EcoFlow et Tibber partagent la même vision : la technologie doit s'adapter aux besoins des utilisateurs. C'est pourquoi les deux entreprises ont décidé de s'associer pour permettre aux propriétaires d'optimiser leur consommation énergétique et de réduire leurs factures. En intégrant les algorithmes de tarification dynamique et d'optimisation énergétique de Tibber, EcoFlow offre aux utilisateurs la possibilité de tirer le meilleur parti des fluctuations des prix de l'énergie, leur permettant ainsi de maximiser leurs économies.

Les utilisateurs peuvent accéder au suivi des tarifs dynamiques via l'application EcoFlow, qui récupère les données en temps réel. Le nouveau tableau de bord permet aux utilisateurs de définir stratégiquement les moments optimaux pour acheter de l'électricité en fonction des tarifs les plus avantageux. L'application Tibber offrira bientôt des fonctionnalités supplémentaires et une intégration plus approfondie avec la gamme de produits PowerOcean. La gestion intelligente de la batterie est l'une des fonctionnalités les plus remarquables. Elle ajuste automatiquement la charge de la batterie en tenant compte des prévisions des tarifs énergétiques et de la production solaire, permettant ainsi de maximiser les économies. Grâce aux modes « Autoconsommation » et « Économie », les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser leur gestion de l'énergie en fonction de leurs besoins. En outre, l'application offre une surveillance et un historique en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des alertes en temps réel et des mises à jour constantes sur la situation énergétique des utilisateurs. Ainsi, ces derniers sont toujours informés et peuvent ajuster leur consommation d'énergie en conséquence.

« Alors que la réduction de la dépendance au réseau électrique devient une préoccupation croissante dans le monde, la collaboration entre EcoFlow et Tibber représente une avancée majeure dans le domaine de la gestion énergétique des maisons connectées », a déclaré Ryan Xing, responsable Europe chez EcoFlow. « Ce partenariat associe la technologie de batterie de pointe d'EcoFlow aux algorithmes de tarification dynamique et d'optimisation énergétique de Tibber, offrant ainsi une solution innovante qui permet aux utilisateurs d'optimiser leur consommation d'énergie avec une précision et une facilité inégalées. »

« Dans un contexte où les énergies renouvelables prennent une place de plus en plus importante, il est crucial de faire évoluer notre façon de consommer l'énergie. Il devient de plus en plus important d'acheter de l'électricité lorsqu'elle est verte et abordable. En collaboration avec EcoFlow, nous avons développé une solution révolutionnaire pour répondre à ce besoin », a déclaré Merlin Lauenburg, directeur général pour l'Allemagne chez Tibber.

PowerOcean Plus : répondre à la demande croissante de solutions énergétiques avancées

Selon les données d'IHS, le marché de l'énergie résidentielle a connu une croissance annuelle remarquable de 43 % dans l'adoption d'onduleurs hybrides de 15 à 30 kW entre 2022 et 2023. Cette tendance reflète le besoin croissant des propriétaires de disposer de solutions énergétiques domestiques capables d'alimenter efficacement tous les appareils électroménagers, y compris les chargeurs de véhicules électriques et les pompes à chaleur. Dans le même temps, la demande augmente pour des systèmes capables de s'adapter à des toits complexes et d'exploiter efficacement l'énergie solaire. En réponse à cette demande croissante, EcoFlow a lancé le PowerOcean Plus, un appareil essentiel de son écosystème énergétique résidentiel.

Capable de fournir jusqu'à 29,9 kW de puissance de sortie CA, le PowerOcean Plus peut alimenter tous les appareils électroménagers de la maison en utilisant l'énergie solaire. Avec la capacité de gérer jusqu'à quatre chaînes PV et une entrée PV maximale de 40 kW, ce produit reste efficace même dans le cas de toits complexes, garantissant une utilisation optimale de l'espace disponible et capturant chaque rayon de soleil. L'onduleur du système est doté d'un design unique qui intègre un transformateur de courant, éliminant ainsi la nécessité pour les électriciens d'installer un compteur intelligent et réduisant le temps d'installation jusqu'à 40 %. Un seul onduleur hybride peut prendre en charge une capacité de stockage allant jusqu'à 60 kWh. La sécurité est primordiale dans la conception des batteries PowerOcean Plus. Chaque batterie est équipée d'un module de protection contre l'incendie, d'un boîtier en aluminium certifié IP65, ainsi que d'un système de contrôle des batteries (BMS) de pointe. Ces caractéristiques assurent des performances de sécurité optimales, une résistance au feu exceptionnelle et une grande résilience face aux chocs mécaniques, établissant ainsi les normes de sécurité les plus élevées de l'industrie. Les batteries PowerOcean Plus prennent également en charge la tarification dynamique pour aider les utilisateurs à maximiser les économies. De plus, elles s'intègrent à l'écosystème énergétique EcoFlow, assurant ainsi une utilisation optimale de l'énergie domestique.

Avantages pour les installateurs et disponibilité à la commande

EcoFlow va au-delà de la simple fourniture de produits en offrant un soutien complet aux installateurs, avec une garantie officielle de 15 ans sur les batteries LFP PowerOcean, ainsi qu'une application intuitive, EcoFlow Pro, qui simplifie le processus de mise en service et améliore les capacités de diagnostic. L'assistance après-vente pour les installateurs comprend une hotline dédiée disponible 12 heures par jour, un support par chat et d'autres services. L'écosystème énergétique résidentiel EcoFlow, y compris la gamme PowerOcean, est déjà disponible à la commande, et le PowerOcean Plus sera disponible à partir d'octobre 2024. Les distributeurs et installateurs intéressés peuvent visiter le site web EcoFlow pour obtenir des devis détaillés et explorer les opportunités de partenariat.

À propos d'EcoFlow

Pionnier dans le domaine des solutions énergétiques durables, EcoFlow a pour mission d'alimenter le monde de demain. Depuis sa création en 2017, l'entreprise ambitionne de devenir un compagnon énergétique fiable pour les individus et les familles du monde entier, rendant l'énergie renouvelable accessible partout ? à domicile, en extérieur ou en déplacement. Aujourd'hui, avec des sièges opérationnels aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, EcoFlow a réussi à toucher plus de 3 millions d'utilisateurs, et ce, sur plus de 100 marchés à travers le monde.

À propos de Tibber

Fondé en 2016 par le Norvégien Edgeir Aksnes et le Suédois Daniel Lindén, Tibber est un fournisseur d'énergie numérique intelligent. L'application Tibber remplace les services publics traditionnels par des solutions numériques et des technologies qui rendent la consommation d'énergie plus efficace. La mission de Tibber est de rendre l'accès à l'énergie durable simple et abordable pour tous les ménages. Grâce à son application et à sa technologie intelligente, Tibber offre des analyses en temps réel de la consommation d'énergie et permet l'intégration avec une large gamme d'appareils intelligents pour optimiser la consommation énergétique à domicile. www.tibber.com

19 juin 2024 à 03:00

