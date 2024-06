Comviva présente CNPaaS pour une monétisation avancée grâce aux API réseau





L'entreprise dévoile une solution CNPaaS pionnière qui permettra d'exploiter les capacités avancées du réseau 5G, telles que la qualité de service à la demande.

Cette nouvelle solution permettra aux entreprises de contrôler, configurer et interroger leurs réseaux à la demande et à grande échelle grâce à une intégration avancée d'API réseau.

NEW DELHI, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Comviva , leader mondial des solutions d'expérience client et de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui une amélioration historique de sa solution CPaaS pour les fournisseurs de services de télécommunications ? NGAGE. Cette amélioration stratégique fait de NGAGE une solution CNPaaS (Communication Network Platform as a Service (plate-forme de réseau de communication en tant que service)), qui permettra aux entreprises de bénéficier de capacités réseau 5G avancées telles que la qualité de service (QoS) à la demande, la localisation précise des appareils et le découpage du réseau, parallèlement aux fonctionnalités solides de la 4G.

La plateforme NGAGE CNPaaS est destinée à révolutionner la gestion des réseaux d'entreprise en offrant des capacités avancées qui permettent aux entreprises de contrôler, configurer et interroger leurs réseaux à la demande et à grande échelle. Elle fournira des API pour des fonctions critiques telles que l'échange de cartes SIM, la vérification des numéros, la qualité à la demande et la localisation à la demande sur les réseaux 5G et 4G. En tirant parti de plus de 20 API de réseau conformes à CAMARA, NGAGE CNPaaS facilitera l'accès universel aux réseaux d'opérateurs pour les développeurs grâce aux initiatives Open Gateway de la GSMA.

Deshbandhu Bansal, directeur de l'exploitation des solutions de messagerie chez Comviva, a déclaré : « Nous sommes ravis d'introduire les API réseau dans la plateforme NGAGE. Cette solution stratégique, la première du genre, permettra aux entreprises et aux opérateurs de télécommunications d'exploiter tout le potentiel des solutions de communication et de réseau grâce à une intégration avancée des API. « Avec NGAGE CNPaaS, nous inaugurons une nouvelle ère d'innovation et de croissance dans le paysage de la communication, en créant des opportunités et des avancées sans précédent. »

La solution NGAGE de Comviva est une plateforme full-stack visant à donner aux fournisseurs de services de télécommunications les moyens de diriger les interactions clients en temps réel pour les entreprises. La plateforme prend en charge les services de messagerie et les chats alimentés par des capacités d'IA conversationnelle dans tous les secteurs verticaux de l'industrie. Ses capacités d'automatisation cognitive et de traitement du langage naturel (NLP) permettent aux entreprises de proposer des expériences client enrichies en automatisant les interactions avec les utilisateurs dans un langage proche de celui des humains. Il s'agit de l'une des plateformes les plus évolutives du secteur qui traite plus de 250 milliards de messages par an dans plus de 40 déploiements, permettant aux fournisseurs de services de télécommunications de proposer des services CPaaS à leur base de plus de 7 000 entreprises clientes dans le monde.

19 juin 2024 à 02:41

