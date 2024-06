GE Aerospace annonce la radiation volontaire de ses actions d'Euronext Paris, du London Stock Exchange et du SIX Swiss Exchange





GE AEROSPACE (GENERAL ELECTRIC COMPANY ; NYSE : GE) annonce aujourd'hui, dans le contexte d'un projet de simplification à la suite du lancement de GE Aerospace en tant que société cotée indépendante, qu'il a décidé de soumettre une demande de radiation de ses actions (Code ISIN : US3696043013) d'Euronext Paris, du London Stock Exchange et du SIX Swiss Exchange (la « Radiation »). Cette demande fait suite à un examen approfondi du volume des transactions, des coûts et des contraintes administratives liés à ces cotations. A la suite de la Radiation, les actions GE Aerospace continueront d'être négociées sur le New York Stock Exchange ("NYSE"), principale place de cotation de GE Aerospace.

Les informations qui suivent sont fournies dans le cadre de la Radiation d'Euronext Paris. La Radiation a été approuvée par le Conseil d'administration d'Euronext Paris S.A.

Information concernant la procédure de Radiation d'Euronext Paris

Une procédure d'offre de cession (l'« Offre de Cession ») sera ouverte du 21 juin 2024 au 19 juillet 2024 (la « Période d'Offre ») afin de permettre aux actionnaires de vendre sur le NYSE leurs actions GE Aerospace admises à la cotation sur Euronext Paris et détenues dans le système de compensation Euroclear France (les « Actions GE Aerospace Euronext »). GE Aerospace a mandaté Uptevia en tant qu'agent centralisateur dans le cadre de l'Offre de Cession (« Agent Centralisateur »).

Pendant la Période d'Offre, les actionnaires détenant des Actions GE Aerospace Euronext auront à leur disposition les options suivantes :

céder, à titre volontaire, tout ou partie de leurs Actions GE Aerospace Euronext sur le NYSE en participant à l'Offre de Cession (telle que décrite plus en détail ci-après) ; ou

conserver tout ou partie de leurs Actions GE Aerospace Euronext, qui continueront à être négociées sur Euronext Paris pendant toute la Période d'Offre et, ce, jusqu'au jour de bourse (inclus) précédant la date de Radiation.

Les Actions GE Aerospace Euronext seront radiées d'Euronext Paris le 25 juillet 2024 (la « Date de Radiation »).

Actionnaires ne participant pas à l'Offre de Cession

Les actionnaires qui ne souhaitent pas vendre leurs Actions GE Aerospace Euronext dans le cadre de l'Offre de Cession ou directement sur Euronext Paris, ou qui n'auront pris aucune mesure avant la Date de Radiation, pourront négocier leurs Actions GE Aerospace Euronext sur le NYSE, selon les modalités appliquées par leur intermédiaire financier.

Actionnaires participant à l'Offre de Cession

Les actionnaires qui souhaitent vendre leurs Actions GE Aerospace Euronext sur le NYSE dans le cadre de l'Offre de Cession devront demander à leurs intermédiaires financiers d'apporter leurs Actions GE Aerospace Euronext à l'Agent Centralisateur pendant la Période d'Offre, selon la procédure décrite ci-après.

Les Actions GE Aerospace Euronext apportées à l'Agent Centralisateur pendant la Période d'Offre seront vendues sur le NYSE à partir du 26 juillet 2024 par un courtier, au cours de bourse en vigueur au moment de cette vente. L'Agent Centralisateur calculera le prix de vente moyen des Actions GE Aerospace Euronext. Une fois qu'il aura reçu le produit de cession des Actions GE Aerospace Euronext apportées à l'Offre de Cession (qui sera converti en euros par Uptevia), il le transférera aux actionnaires de GE Aerospace ayant participé à l'Offre de Cession.

GE Aerospace prendra en charge les frais de courtage sur le NYSE liés à la vente des Actions GE Aerospace Euronext apportées à l'Offre de Cession, les frais de l'Agent Centralisateur et les frais de change encourus au titre de l'Offre de Cession.

La procédure d'Offre de Cession est également décrite dans un avis Euronext qui sera publié le 19 juin 2024.

Aucune garantie ne peut être donnée par GE Aerospace ou par l'Agent Centralisateur quant au prix auquel les Actions GE Aerospace Euronext apportées à l'Offre de Cession seront vendues. L'Offre de Cession est proposée uniquement afin d'offrir une facilité aux détenteurs d'Actions GE Aerospace Euronext. Les détenteurs d'Actions GE Aerospace Euronext (en particulier les actionnaires individuels) peuvent décider de ne pas participer à l'Offre de Cession ou de ne pas prendre de mesures spécifiques. Dans ce cas, aucune garantie ne peut leur être donnée sur les conditions, en ce compris les coûts, qui pourraient être appliqués par leur intermédiaire financier après la Radiation. Les actionnaires individuels sont invités à se rapprocher de leurs propres conseils financiers avant de décider de participer ou non à cette procédure.

Le calendrier envisagé pour l'Offre de Cession et la Radiation peut être résumé de la manière suivante (étant précisé que GE Aerospace se réserve le droit de modifier ce calendrier) :

Evénement Date Offre de Cession Début de l'Offre de Cession 21 juin 2024 Fin de l'Offre de Cession 19 juillet 2024 Fin de la centralisation par Uptevia 23 juillet 2024 Vente sur le NYSE des Actions GE Aerospace Euronext apportées à l'Offre de Cession A partir du 26 juillet 2024 Règlement du produit de l'Offre de Cession au profit des intermédiaires financiers concernés Dès que possible après réception du produit de cession de l'Offre de Cession Radiation Dernier jour de cotation des Actions GE Aerospace Euronext sur Euronext Paris 24 juillet 2024 Radiation des Actions GE Aerospace Euronext d'Euronext Paris 25 juillet 2024

Il est rappelé aux actionnaires de GE Aerospace participant à l'Offre de Cession qu'ils reconnaissent et acceptent (i) le risque induit par les fluctuations du cours de bourse de l'action GE Aerospace et/ou des taux de change applicables entre la date à laquelle leurs actions sont apportées à Uptevia pour participer à l'Offre de Cession et la réception du produit de cession applicable, et (ii) qu'à compter de la date à laquelle les Actions GE Aerospace Euronext sont apportées à Uptevia, elles ne donneront pas droit à tout dividende ultérieur déclaré par GE Aerospace. Il leur est également rappelé que les ordres d'apport d'Actions GE Aerospace Euronext à l'Offre de Cession, ainsi que la vente subséquente sur le NYSE des Actions GE Aerospace Euronext ainsi apportées, sont irrévocables.

Les actionnaires peuvent demander des informations complémentaires auprès de leur teneur de compte et de leur intermédiaire financier habituel, qui ont reçu les informations détaillées relatives à la Radiation.

A propos de GE AEROSPACE

GE Aerospace est un leader mondial de la propulsion, des services et des systèmes dans le domaine aérospatial, avec une base installée d'environ 44 000 moteurs d'avions commerciaux et 26 000 moteurs d'avions militaires. Fort d'une équipe internationale de 52 000 employés, s'appuyant sur plus d'un siècle d'innovation et d'apprentissage, GE Aerospace est engagé dans l'avenir de l'aviation, pour embarquer au mieux les passagers et les ramener chez eux en toute sécurité. Pour en savoir plus sur la manière dont GE Aerospace et ses partenaires définissent l'aviation d'aujourd'hui, de demain et du futur, rendez-vous sur www.geaerospace.com.

19 juin 2024 à 02:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :