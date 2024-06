Hyundai Mobis applique un système d'IA utilisant le « son » pour l'inspection de la qualité





Hyundai Mobis a mis au point un système d'IA acoustique qui analyse les sons subtils des processus de production et l'applique à l'usine EPS (Electric Power Steering) de Changwon.

Une technologie d'IA adaptée à la fabrication... Analyser les sons opérationnels des produits pour détecter les défauts au rythme d'une unité par seconde.

SÉOUL, Corée du Sud, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330) a mis au point un système d'IA utilisant le son pour l'inspection de la qualité, qui est maintenant mis en oeuvre dans ses lignes de production. Cette approche innovante s'appuie sur l'intelligence artificielle pour analyser les sons subtils générés lors de l'inspection des produits afin de déterminer la précision de la qualité.

Le 18 juin, Hyundai Mobis a annoncé avoir récemment achevé la mise en oeuvre pilote d'un système d'inspection basé sur l'IA acoustique dans son usine de Changwon, qui produit du polystyrène expansé.

L'IA acoustique représente une nouvelle génération de technologie d'intelligence artificielle, qui se distingue de l'IA générative, laquelle s'appuie sur le langage pour les tâches de Q&A. Elle n'a pas encore été testée dans l'industrie manufacturière.

La clé de l'IA acoustique est le développement d'algorithmes qui attribuent une signification à des sons spécifiques et facilitent les jugements appropriés. Hyundai Mobis a investi des efforts considérables dans le développement de diverses technologies basées sur l'IA au cours des dernières années, présentant aujourd'hui des technologies de production spécialisées dans le contrôle de la qualité.

Hyundai Mobis prévoit d'étendre le système d'inspection acoustique par IA de l'usine de Changwon à d'autres lignes de production de composants, en accordant la priorité aux pièces telles que les systèmes de freinage qui génèrent intrinsèquement du bruit en raison de leur nature opérationnelle.

Choi Nak-Hyun, vice-président et responsable de la transformation numérique chez Hyundai Mobis, a déclaré : « Cette initiative marque un exemple pionnier d'innovation des processus, non seulement dans le secteur automobile, mais aussi dans l'ensemble de l'industrie manufacturière mondiale. Nous continuerons à introduire des technologies différenciées basées sur l'IA pour la production, la R&D et l'amélioration des environnements de travail. »

- Analyse la forme d'onde sonore du moteur EPS (Electric Power Steering)... L'IA contrôle la qualité d'une unité par seconde.

Alors que l'IA générative met l'accent sur la polyvalence pour les utilisateurs généraux, l'IA acoustique est conçue pour les applications industrielles, en particulier les usines intelligentes. Son principal avantage est de traiter de grands volumes de tâches en peu de temps. Le système d'inspection de l'usine de Changwon peut détecter les produits défectueux à raison d'une unité par seconde.

L'usine de Changwon produit environ 1,3 million d'unités de PSE par an. Le processus de production comprend 23 étapes, de l'assemblage des composants à l'inspection des vibrations et du bruit.

Étant donné que l'EPS a un impact direct sur les performances et la sécurité de la direction par l'intermédiaire du volant, des contrôles de qualité méticuleux sont essentiels. Les contrôles de bruit sont effectués en connectant l'EPS à une source d'alimentation réelle. Le son généré par le moteur en rotation crée une forme d'onde cohérente, que l'IA analyse pour identifier les écarts ou les anomalies.

Auparavant, les produits défectueux suspects en dessous d'un certain seuil étaient d'abord filtrés par un système automatisé après l'assemblage, puis réévalués manuellement par du personnel spécialisé. Pour améliorer la compétitivité de la qualité, Hyundai Mobis a collaboré pendant près d'un an avec des ingénieurs sur site, des experts en technologie de production et des spécialistes de l'intelligence artificielle titulaires de diplômes supérieurs afin de recueillir et d'analyser des données, ce qui a permis de développer avec succès l'IA acoustique. Ce système peut désormais distinguer les produits défectueux et leurs causes.

Hyundai Mobis prévoit de valider et d'étendre l'application de l'IA acoustique. Dans le secteur manufacturier, l'entreprise vise à collecter en permanence des données significatives grâce à son IA acoustique pionnière et à développer des modèles d'IA exclusifs basés sur ces données. La précision de cette IA formée devrait encore s'améliorer. (Fin)

