EchoStar Mobile et Actility étendent la couverture IoT LoRaWAN pour Swisscom





La connectivité IoT par satellite élargit la couverture à l'ensemble de l'Europe

MILTON KEYNES, Angleterre, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- EchoStar Mobile Limited, une société d'EchoStar (Nasdaq : SATS), annonce aujourd'hui que Swisscom, le chef de file suisse des TIC, a choisi EchoStar Mobile et Actility pour renforcer sa présence IoT LoRaWAN à travers l'Europe. EchoStar Mobile fournira la capacité nécessaire pour prendre en charge les opérations capteurs vers satellites, et Actility fournira les fonctions d'interfonctionnement entre le réseau terrestre de Swisscom et le réseau satellitaire d'EchoStar Mobile afin de permettre une itinérance optimale du réseau via le hub d'itinérance ThingPark Exchange d'Actility.

« La connectivité par satellite sert de complément puissant à notre réseau LoRaWAN terrestre. Elle permet la connexion d'appareils IoT à l'étranger et également dans les zones rurales présentant des difficultés économiques », déclare Fredy Portmann, responsable des solutions commerciales connectées, Swisscom. « Grâce à l'intégration optimale de la connectivité EchoStar dans notre plateforme de gestion de la connectivité Swisscom, nous donnons à nos clients les moyens de déployer des appareils et de disposer d'une connectivité IoT véritablement sans frontières. Cette synergie dynamique élargit la portée de notre réseau et offre aux entreprises des perspectives inédites dans un monde toujours connecté. »

Avant de travailler avec EchoStar Mobile, Swisscom s'appuyait sur la connectivité terrestre pour fournir des solutions IoT gérées pour les compteurs intelligents, la surveillance de l'environnement, le suivi, l'agriculture et les cas d'utilisation des bâtiments intelligents. Désormais, Swisscom sera en mesure d'offrir à ses clients une intégration parfaitement fluide des réseaux terrestres et satellitaires et des services de qualité grâce au hub d'itinérance ThingPark Exchange d'Actility.

« EchoStar Mobile dispose d'un mix unique d'expertise technologique et de capacité satellitaire pour aider Swisscom à étendre sa présence IoT LoRaWAN à travers l'Europe, en desservant des clients dans de nouveaux secteurs verticaux et géographiques », déclare Telemaco Melia, vice-président et directeur général, EchoStar Mobile. « Grâce à ces nouvelles capacités, les clients de Swisscom pourront concrétiser le plein potentiel sans frontières des écosystèmes IoT connectés. »

Le réseau IoT paneuropéen innovant compatible LoRa® d'EchoStar Mobile combine les avantages de faible consommation d'énergie et de longue portée de LoRa®, avec la couverture étendue et robuste des services satellitaires d'EchoStar Mobile, pour fournir une solution de réseau direct par satellite qui transforme le potentiel de l'IoT et les avantages qu'il offre à de nombreux secteurs d'activité. EchoStar Mobile fournira à Swisscom des services pluriannuels de connectivité IoT par satellite.

« Dans l'ensemble du secteur, les opérateurs de réseaux LPWAN font confiance à notre hub d'itinérance ThingPark Exchange pour les aider à s'interconnecter facilement avec d'autres réseaux publics, privés et communautaires », déclare Alper Yegin, CTO, Actility. « En tant que partenaire technologique pérenne de Swisscom, nous sommes honorés qu'ils choisissent notre plateforme, ainsi que la capacité satellitaire d'EchoStar Mobile, pour offrir des services d'itinérance paneuropéens éprouvés et transparents. »

Pour plus d'informations sur les capacités d'EchoStar Mobile, visitez https://echostarmobile.com/.

À propos d'Actility

Actility est le chef de file mondial des solutions de connectivité de qualité industrielle de réseaux étendus à faible puissance (LPWAN) pour l'internet des objets. Actility fournit sa plateforme ThingParktm et sa technologie réseau pour déployer, exploiter et maintenir des réseaux IoT sans fil publics et privés au sein d'une infrastructure réseau unifiée, évolutive et polyvalente. La grande majorité des fournisseurs de services du réseau LoRaWAN® à l'échelle nationale (plus de 50) et des centaines d'entreprises font confiance à ThingParktm dans le monde entier. Par l'intermédiaire de sa filiale Abeeway, Actility fournit également des solutions brevetées de suivi à très faible consommation. ThingPark Market offre la plus grande sélection de passerelles, d'appareils et d'applications IoT interopérables pour simplifier et accélérer le déploiement de nombreux cas d'utilisation.

À propos de Swisscom

Swisscom est un chef de file des TIC en Suisse et, avec Fastweb, le challenger le plus puissant en Italie. L'entreprise propose des services de téléphonie mobile, d'internet et de télévision, ainsi que des services informatiques et numériques complets aux particuliers et aux entreprises. Swisscom est l'entreprise de télécommunications la plus durable au monde et est détenue à 51 % par la Confédération helvétique.

À propos d'EchoStar

EchoStar Corporation (Nasdaq : SATS) est un fournisseur de premier plan de technologie, de services de mise en réseau, de divertissement télévisuel et de connectivité, offrant des solutions pour les particuliers, les entreprises, les opérateurs et les administrations dans le monde entier sous ses marques EchoStar®, Boost Mobile®, Boost Infinite, Sling TV, DISH TV, Hughes®, Hughesnet®, HughesONtm, et JUPITERtm. En Europe, EchoStar opère par l'entremise de sa filiale EchoStar Mobile Limited et en Australie, la société opère sous le nom d'EchoStar Global Australia. Pour plus d'informations, visitez www.echostar.com et suivez EchoStar sur X (Twitter) et LinkedIn.

19 juin 2024 à 02:00

