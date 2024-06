Le groupe WestJet commence à annuler des vols en prévision d'une grève des mécaniciens chargés de l'entretien des avions et des autres employés aux opérations techniques de WestJet





CALGARY, AB, 19 juin 2024 /CNW/ - Alors que le groupe WestJet se prépare à des actions syndicales de la part des mécaniciens chargés de l'entretien des avions et des autres employés aux opérations techniques de WestJet, la ligne aérienne a commencé à annuler et à consolider des vols afin de stationner des avions de façon sécuritaire et ordonnée. Cette mesure permet de communiquer de manière proactive avec ses invités et ses équipages afin de minimiser les problèmes de logistique et de s'assurer que la ligne aérienne puisse éviter de devoir abandonner des avions dans une destination éloignée.

La décision d'annuler des vols survient alors que le groupe WestJet attend une réponse du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) pour intervenir en vertu du Code canadien du travail. Si celle-ci est positive, WestJet et l'AMFA iront en arbitrage pour négocier une première convention collective et il n'y aura pas d'arrêt de travail de la part des deux parties.

« Nous sommes extrêmement attristés de nous retrouver dans une position où nous devons activer notre plan d'urgence et stationner nos avions, en raison de l'avis de grève de l'AMFA. Nous regrettons profondément les perturbations que cela va entraîner sur les plans de voyage de nos invités et des communautés et entreprises qui dépendent de nos services aériens essentiels, » a énoncé Diederik Pen, Président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du groupe. « Suite à la décision quasi unanime des membres de rejeter un accord de principe généreux qui aurait fait de nos mécaniciens chargés de l'entretien des avions les mieux payés du pays, avec une augmentation du salaire net de 30 % à 40 % au cours de la première année de l'accord proposé, il est clair que le processus de négociation s'est effondré. Le syndicat se sert maintenant des importants projets de voyage de nos précieux invités pour tenter d'imposer un accord qui menacerait la viabilité financière de l'avenir de notre ligne aérienne. »

Au cours des prochaines 48 heures, le groupe WestJet s'efforcera de stationner les avions de manière mesurée, progressive et sûre, ce qui entraînera les annulations suivantes.

Sommaire total des annulations

Mardi 18 juin -- mercredi 19 juin :

~ 40 annulations

Invités touchés

~ 6?500 invités touchés

*WestJet fait tout son possible pour raccommoder tous les invités concernés.

« Alors que nous mettons en place le démantèlement de notre réseau, nous nous efforçons de continuer à gérer nos opérations en répondant aux normes de sécurité les plus élevées; nous ne ferons jamais de compromis à ce niveau.

Tous les invités devraient prendre connaissance de l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport. Veuillez consulter la page des mises à jour des invités de WestJet pour obtenir plus de renseignements sur l'état des vols, les changements de plans de voyage et plus encore. »

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

19 juin 2024 à 01:26

