De l'énergie à revendre à l'occasion du salon SNEC 2024 : Shanghai Electric établit des partenariats avec des acteurs clés de l'industrie et présente ses innovations dans les domaines de l'énergie solaire, du stockage d'énergie et de l'hydrogène





SHANGHAI, 19 juin 2024 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a retenu l'attention lors de l'édition 2024 du salon SNEC PV Power Expo, où elle a présenté les plus récentes avancées dans ses solutions d'énergie solaire, de stockage d'énergie et d'hydrogène. L'événement de trois jours, qui a commencé le 13 juin, a également vu deux des filiales de Shanghai Electric, Hency Solar et Shanghai Electric Gotion, conclure des accords de coopération stratégique et obtenir des commandes auprès de 14 acteurs clés de l'industrie, dont PRANA, Tmall Energy B.V. et NSR GmbH, avec lesquels l'entreprise vise à accélérer le déploiement de technologies d'énergie renouvelable de pointe et à faire progresser la transition mondiale vers un avenir durable.

Les systèmes hybrides se sont démarqués comme de nouvelles solutions énergétiques prometteuses qui sont devenues les préférées parmi les partenaires stratégiques de Shanghai Electric. Lors de l'exposition, Hency Solar a établi des partenariats avec le Jiangsu Power Design Institute du China Energy Construction Group et Jiangsu Pengzhi Power pour le développement de projets d'énergie renouvelable de 400 MW et 150 MW intégrés à l'énergie éolienne, à l'énergie solaire et à l'aquaculture, en construisant des bâtiments innovants et écologiques des infrastructures énergétiques respectueuses qui stimulent la croissance économique tout en réduisant l'empreinte carbone.

Sous la bannière « Smart Sunshine, Green Future », Shanghai Electric Power Station Group a mis l'accent sur une série d'innovations, démontrant ses percées technologiques dans les domaines de l'énergie solaire, de l'énergie solaire thermique, du stockage de multiples énergies, de l'énergie associée à l'hydrogène, et de la gestion de la ressource énergétique décentralisée conçue pour la décarbonisation.

Voici les produits qui ont fait sensation lors de l'événement :

Les solutions solaires des séries « Intellectual » et « Edgeless » : Les modules solaires intelligents de la série « Intellectual » sont intégrés à des convertisseurs électroniques de puissance qui offrent des fonctions d'optimisation de la puissance, de surveillance, d'arrêt de sécurité et de contrôle de la tension de l'optimiseur de puissance fournie, assurant ainsi une sécurité et un rendement améliorés, une optimisation en temps réel et un entretien simplifié. La série « Edgeless » présente une structure unique qui permet des capacités de nettoyage automatique à 360 degrés pour la poussière et la neige, facilitées par la gravité et les précipitations. Certifiée par TÜV SÜD, la conception entraîne une augmentation de 2 à 6 % de la production d'électricité annuelle, ce qui est considérablement plus élevé que ses équivalents sur le marché.

du plus récent de la série Elite Cool de l'entreprise, qui comprend des éléments de batterie de 314 Ah avec des mécanismes avancés de protection contre les incendies pour optimiser l'efficacité de l'investissement, l'empreinte spatiale et la sécurité. , conçu pour les opérations connectées au réseau et hors réseau, est doté d'une conception à une rangée plus compacte que les produits conventionnels à double rangée. La nouvelle plateforme d'électrolyseurs alcalins et de tests de la série « Z » : Certifié par TÜV Rheinland, ce système a fait une importante percée sur le plan du rendement, avec une densité de courant supérieure à 10 000 A/m2 et une consommation d'énergie de tension c.c. minimale de 3,8 kWh/Nm3 H 2 . Pour répondre aux différentes exigences en matière d'évaluation de produits, la plateforme est dotée de capacités de mise à l'essai des matériaux clés et des composants de base de l'électrolyseur, d'essais pilotes et d'essais à grande échelle pouvant atteindre 2 000 Nm3/h pour les électrolyseurs alcalins et 300 Nm3/h pour les électrolyseurs à membrane d'échange de protons.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

19 juin 2024 à 00:24

